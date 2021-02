Un smartphone Black Shark portant le nom de code «kaiser» et portant le code de modèle KSR-A0 a été repéré sur la console Google Play la semaine dernière avec un écran FullHD + et 8 Go de RAM. Il s’agit probablement du Black Shark 4, et en attendant sa date de lancement officielle, un nouveau téléphone Black Shark est apparu sur la console Google Play avec la désignation de modèle PRS-A0 et le nom de code « penrose ».

Le PRS-A0, appelé Black Shark 4 Pro, est répertorié sur Google Play Console avec Android 11, 12 Go de RAM et un écran FullHD +. Le SoC est SM8250, qui est le Snapdragon 865. Mais cela pourrait être une erreur puisque le Black Shark 4, qui aura probablement un Snapdragon 888 à la barre, a été répertorié avec le Snapdragon 835 sur Google Play Console.





Black Shark PRS-A0 serait le Black Shark 4 Pro

La liste de la console Google Play comprend également une image de PRS-A0, qui révèle que le smartphone dispose d’une caméra selfie alignée au centre. Vous pouvez également voir que le téléphone a des boutons sur ses cadres latéraux gauche et droit. Celui de gauche pourrait être la bascule du volume, et ceux de droite pourraient être les boutons de déclenchement pour les jeux.

On ne sait pas si PRS-A0 est bien le Black Shark 4 Pro car il contient un écran FullHD + par opposition au Black Shark 3 Pro fourni avec un panneau QHD +.

Les détails sont rares sur le PRS-A0, mais nous savons que le KSR-A0, qui est le Black Shark 4, sera livré avec un écran de 6,67 pouces, une batterie de 4500 mAh et une charge de 120 W.

Nous espérons avoir plus d’informations sur les deux modèles dans les prochains jours.

Via