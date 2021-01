Asus travaillerait sur le ROG Phone 4 – le successeur du ROG Phone 3 de l’année dernière, qui devrait en outre contenir la même batterie de 6000 mAh. La gamme de smartphones de jeu présente la même capacité de batterie que l’Asus ROG Phone 2, mais elle est livrée avec une solution de charge rapide améliorée avec chaque nouveau modèle. De même, l’Asus ROG Phone 4 de nouvelle génération prendrait en charge une charge rapide de 65 W, contrairement à l’option 30 W de son prédécesseur. Les dernières informations ont été partagées par le célèbre pronostiqueur chinois, Digital Chat Station sur Weibo (via Gizmochina).

Le pronostiqueur ajoute en outre que le smartphone de jeu d’Asus serait équipé du SoC Qualcomm Snapdragon 888 et d’une batterie à deux cellules. Fait intéressant, un téléphone Asus avec une prise en charge de la charge rapide d’environ 65 W a reçu la certification 3C de la Chine et son numéro de modèle est répertorié comme «ASUS_I005DA». Numéro de modèle similaire à celui de l’Asus ROG Phone 3 portant le numéro de modèle «ASUS_I003D». D’autres informations sur le ROG Phone 4 restent floues, pour le moment et il faut attendre d’autres fuites pour donner plus de détails. Cependant, en regardant son prédécesseur, nous pouvons nous attendre à des améliorations et des ajustements dans le prochain modèle.

Pour rappel, l’Asus ROG Phone 3 dispose d’un écran Full HD + AMOLED de 6,59 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, une fréquence d’échantillonnage tactile de 270 Hz et une prise en charge HDR10 +. Il contient le SoC Qualcomm Snapdragon 865+, le GPU Adreno 650 et jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5. Le téléphone de jeu est également livré avec une configuration de triple caméra arrière qui comprend une caméra principale de 64 mégapixels. Le ROG Phone 3 abrite deux haut-parleurs frontaux et est doté du système de dissipation thermique GameCool 3.

Pendant ce temps, le pronostiqueur via le post Weibo ajoute que les smartphones Black Shark 4 et Red Magic 6 de nouvelle génération seraient également livrés avec le chipset Qualcomm Snapdragon 888. Les deux appareils sont conçus pour contenir une batterie de 4500 mAh prenant en charge une charge rapide de 120 W.