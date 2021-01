Je l’ai probablement déjà dit, et je le répète. Il n’y a pas beaucoup de téléphones Android que j’attends vraiment chaque année, mais le rafraîchissement annuel de la série phare Samsung Galaxy S est juste là-haut dans ce qui est une liste très courte autrement. L’année dernière, c’est le Samsung Galaxy S20 Ultra qui a bel et bien réinitialisé la référence des téléphones Android à l’époque. Moins d’un an plus tard, c’est au tour du Samsung Galaxy S21 Ultra de prendre les rênes en tant que téléphone Android phare et en fait le téléphone Android le plus cher de la gamme de smartphones de Samsung. Vous pourrez acheter le Samsung Galaxy S21 Ultra en Inde en deux variantes, et c’est votre choix entre les 12 Go de RAM et 256 Go de stockage ou l’option entièrement chargée avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Vous pouvez l’avoir dans les nouvelles options de couleur Phantom Black et Phantom Silver, et ce que vous voyez photographié ici est la magnifique finition mate du Phantom Black.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra est au prix de Rs 1,05,999 pour la variante 256 Go et Rs 1,16,999 pour la variante 512 Go. Il existe tout un tas d’offres de précommande dont vous pouvez profiter dès maintenant et pour les prochains jours, avant que le téléphone ne soit officiellement mis en vente le 29 janvier. Il y a aussi l’offre pour les cartes HDFC qui obtiennent un cashback instantané de 7 000 Rs. Sur la boutique en ligne Samsung, il existe une offre d’échange allant jusqu’à Rs 40 999 pour votre ancien téléphone, en fonction du téléphone et de l’état dans lequel vous échangez. Samsung propose le bundle pour la Galaxy Watch Active2, sinon au prix de Rs 23 990, pour seulement Rs 990. Tout cela ajoute de la valeur, si vous profitez des bonnes offres.

Examinons d’abord les principales caractéristiques du Samsung Galaxy S21 Ultra. Et débarrassons-nous de tout cela – c’est la première fois que les téléphones de la série Samsung Galaxy S reçoivent le S-Pen. Le stylet S-Pen, jusqu’à présent, était exclusif aux téléphones Samsung Galaxy Note. Ne pas entrer dans aucune spéculation sur l’avenir possible de la série de téléphones Galaxy Note, mais l’ajout du S-Pen fait du Samsung Galaxy S21 Ultra un téléphone Android phare sans restriction. Cela élimine également le choix inconfortable que certains acheteurs potentiels ont pu avoir à faire. Cela étant dit, le S Pen est un accessoire optionnel que vous devrez acheter séparément. Cela, pour être honnête, ne semble pas vraiment juste.

Néanmoins, le Samsung Galaxy S21 Ultra compense le S Pen en option avec le reste de la fiche technique. Il est alimenté par le dernier processeur Exynos 2100 de Samsung (du moins sur le marché indien), tandis que les unités américaines sont alimentées par la puce Qualcomm Snapdragon 888. Ces nouvelles puissances de traitement sont le plus grand témoignage du grand saut de performance que le Samsung Galaxy S21 Ultra franchit par rapport au déjà très puissant Samsung Galaxy S20 Ultra. En termes de performances, c’est sans aucun doute plus rapide que l’Exynos 990 de l’année dernière, et il y a une raison spécifique à cela: il reste plus froid plus longtemps. À mon avis et sur la base de ce que j’ai vécu, l’Exynos 2100 fait un travail nettement meilleur pour rester au frais, du moins comparativement, ce qui signifie qu’il est capable de conserver les performances plus longtemps et que la durée de vie de la batterie reste également robuste. La plupart du temps, vous ne remarquerez peut-être pas exactement l’augmentation des performances, car nous comparons cela à un prédécesseur déjà très puissant, mais vous verrez certainement les améliorations lorsque vous jouez ou effectuez vraiment plusieurs tâches sur le Galaxy S21 Ultra.

Il y a aussi beaucoup de RAM, quelle que soit la variante que vous choisissez, et le stockage a été mis à niveau vers un UFS 3.1 plus rapide, remplaçant l’UFS 3.0, ce qui signifie des vitesses de lecture et d’écriture beaucoup plus rapides, ce qui ajoute à l’expérience de performance globale. Ensuite, il y a certains avantages du Samsung Galaxy S21 Ultra exécutant Android 11 avec le wrapper One UI 3.1. Ces deux ensembles de logiciels apportent leurs propres ensembles d’améliorations de performances, d’optimisations et de mises à niveau visuelles. D’après mon expérience, le Samsung Galaxy S21 Ultra réinitialise à nouveau la référence de performance pour les téléphones Android, du moins pour le moment. Tout comme son prédécesseur l’avait fait. Cela ne transpire pas même si vous laissez plus d’une douzaine d’applications en arrière-plan, et ne commence pas à chauffer si vous utilisez beaucoup la caméra ou si vous faites une petite éclaboussure et un tiret sur Forza Street (au fait, vous doit télécharger ce jeu depuis l’application Samsung Galaxy Store).

Le Dynamic AMOLED mesure désormais 6,8 pouces au lieu de 6,9 ​​pouces et conserve la même résolution de 3200 x 1440 qu’auparavant. Le fait est que cela reste l’un des meilleurs écrans de smartphone de l’écosystème Android, sinon le meilleur – et cela dépend de la subjectivité. Cependant, la grande mise à niveau est que cela peut maintenant faire le taux de rafraîchissement plus rapide de 120 Hz à la résolution complète de 1440p. Dans le prédécesseur, vous obtenez soit le 1440p à la fréquence de rafraîchissement de 60 Hz, soit si vous voulez profiter des avantages du 120 Hz lisse, vous devez passer à la résolution FHD. Ce n’est plus un compromis maintenant. Cela étant dit, nous devons noter qu’il s’agit d’un affichage du taux de rafraîchissement adaptatif, ce qui signifie que, que vous sélectionniez 60 Hz ou 120 Hz, c’est essentiellement le maximum auquel il ira. En fonction de ce qui est affiché à l’écran à ce moment-là, il abaissera intelligemment le taux de rafraîchissement jusqu’à 10 Hz afin d’économiser la batterie.

L’écran du Samsung Galaxy S21 Ultra atteint une luminosité de 1500 nits, ce qui signifie qu’il est incroyablement riche et lumineux. Vous ne plisserez certainement pas si vous voulez lire quelque chose par courrier électronique à l’extérieur par une journée ensoleillée ou si vous essayez de prendre la bonne photo alors que le soleil se couche dans l’après-midi. Les couleurs en mode écran Naturel sont belles et sobres, parfaites si vous travaillez sur des documents, naviguez sur le Web ou même lisez. Passez à l’option Vivid, et tout s’anime très légèrement, et cela convient aux sessions de streaming Netflix et Amazon Prime Video.

Même lorsque j’utilise le téléphone, il y a juste quelque chose dans le design du Samsung Galaxy S21 Ultra qui me fait souvent le retourner et juste admirer l’arrière. C’est la finition mate du Phantom Black qui a juste un charme difficile à décrire. C’est incroyablement attrayant et agréable à tenir. Cette personnalité sombre, grâce à la couleur Phantom Black, a l’air d’être magnifique, ce que beaucoup de téléphones noirs n’ont pas pu reproduire dans le passé. Et cela a conduit à la perception que les téléphones de couleur noire sont ennuyeux. Ils ne le sont certainement pas et Samsung montre la voie à suivre. Les dimensions sont en grande partie similaires à celles du prédécesseur, à peu près. C’est seulement très légèrement plus lourd aussi. La robustesse est un point fort du Samsung Galaxy S21 Ultra. Il obtient le Corning Gorilla Glass Victus à l’avant et à l’arrière du téléphone, et c’est de loin la couche de verre la plus robuste pour les smartphones à l’heure actuelle.

À l’arrière se trouve la configuration de quatre caméras, immédiatement une mise à niveau en termes de mise en œuvre et de spécifications. Nous sommes habitués aux modules de caméra assis sur une crête plus épaisse, mais peu d’implémentations de caméras dans les smartphones sont aussi jolies que celle-ci. En fait, sur notre unité d’examen, il est facile d’apprécier comment le module lui-même a reçu une finition mate différente par rapport au reste du téléphone – quelque chose qui est accentué lorsque la lumière tombe dessus.

Mais une chose doit être abordée à propos du Samsung Galaxy S21 Ultra. Il n’y a pas de berceau intégré pour le S Pen, comme le font les téléphones de la série Galaxy Note. Cela signifie que vous devrez non seulement acheter un S Pen, mais aussi le transporter et vous rappeler de ne pas l’égarer. Ce n’est certainement pas une épreuve, mais je soupçonne que Samsung affinera peut-être suffisamment le design au moment où la prochaine génération de téléphones de la série Galaxy S arrivera, pour intégrer un berceau. Pour l’instant, vous devrez utiliser la coque en silicone Samsung Galaxy S21 Ultra avec S Pen ou la coque Samsung Galaxy S21 Ultra Smart Clear View avec S Pen pour la ranger en toute sécurité. Si comme moi, vous n’aimez pas utiliser une coque sur votre téléphone, vous n’avez pas de chance.

Il y a une refonte importante des caméras du Samsung Galaxy S21 Ultra, et cela prend encore plus d’importance après les problèmes de mise au point lente et incohérente auxquels le prédécesseur a été confronté. Cette fois-ci, le premier ISOCELL HM3 de 108 mégapixels, qui réunira les données de 9 pixels en 1 grand pixel, si vous photographiez avec les modes standard. Immédiatement, le matériel du capteur ainsi que les mises à jour du logiciel de traitement d’image signifient que le Samsung Galaxy S21 Ultra se concentre plus rapidement, conserve la mise au point et suit mieux la mise au point que son prédécesseur, du moins jusqu’à ce que les mises à jour logicielles de ce dernier aient quelque peu atténué le problème.

Il y a également des changements importants dans le reste de la configuration de la caméra quadruple. Il existe un appareil photo périscope de 10 mégapixels qui permet un zoom optique 10x, un téléobjectif 10 mégapxiel qui permet un zoom optique 3x et un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels. C’est le zoom optique 10x associé à un zoom 30x plus utilisable qu’avant et une pièce de fête bien que limitée à 100x, qui fait ressortir l’appareil photo du Samsung Galaxy S21 Ultra. À mon humble avis, la possibilité de faire glisser un fantastique zoom optique 10x grâce au système de double zoom à partir de votre smartphone est vraiment une mise à niveau inestimable. Vous n’avez plus besoin de faire de compromis avec le zoom numérique avec perte. Et pour être honnête, même à 30x, les photos que le Samsung Galaxy S21 Ultra tire sont vraiment bonnes – et si vous ne dites pas à vos amis que cela a été pris de loin à 30x, ils ne s’en rendraient pas compte en tous cas.

Si je dois parler librement pendant un moment, je serais le premier à admettre que je ne suis pas un grand fan des modes AI dans les appareils photo des smartphones. Ils ont généralement tendance à en faire trop, en particulier avec les couleurs, vous laissant avec des couleurs déséquilibrées lorsque vous souhaitez modifier plus tard. Lorsque j’ai pris le Samsung Galaxy S21 Ultra pour la toute première fois, j’ai oublié de désactiver le mode AI de l’optimiseur de scène dans l’appareil photo et, par chance, j’ai pris une photo de plats délicieux dans mon assiette. Les résultats ont été surprenants, de la manière la plus agréable possible. A pris la même photo sans l’optimiseur de scène, et les choses n’étaient tout simplement pas les mêmes. Optimiseur de scène, activé.

De nombreux téléphones en disent long sur les capacités de photographie en mode nuit. Assez juste, la photographie en basse lumière s’est considérablement améliorée avec le temps. Pourtant, je dois dire qu’aucun téléphone Android n’a encore autant impressionné avec des photos en basse lumière. Oui, vous devez maintenir la main stable pendant quelques secondes pour que l’appareil photo prenne plusieurs expositions avec lesquelles il peut ensuite fonctionner avant que vous ne receviez la photo finale. Il y a cette légère augmentation de l’éclairage qui donne vie aux photos, et cela vient avec une distorsion très limitée, voire pas du tout, des couleurs bien séparées et un bon rythme dans l’apparence des photos sans être trop lumineuses ou trop sombres.

Il y a encore des lacunes qui ne peuvent pas être ignorées exactement. Il n’y a pas d’emplacement pour carte microSD pour ajouter plus de stockage – cela pourrait être un problème si vous envisagez l’option de stockage de 256 Go et que vous n’êtes pas vraiment gros sur le stockage en nuage. Deuxièmement, Samsung a réduit les vitesses de charge rapide – la batterie de 5000 mAh du Samsung Galaxy S21 Ultra atteint désormais 25 watts, au lieu de 45 watts du prédécesseur. Dans le même temps, il y a aussi le retrait bien documenté du chargeur de la boîte que vous devez prendre en compte.

Le dernier mot: juste les mises à niveau nécessaires pour repousser les objectifs phares

Il allait toujours être difficile pour le Samsung Galaxy S21 Ultra de suivre le fantastique téléphone qu’est le Samsung Galaxy S20 Ultra, du moins en ce qui concerne l’expérience. Pourtant, Samsung s’est clairement efforcé de trouver ces points spécifiques sur la fiche technique, qui nécessitaient une mise à niveau. Et les résultats le montrent. Il fallait s’attendre à un processeur plus puissant, mais cela semble avoir vraiment empêché de rester cool aussi. L’affichage obtient la qualité 120Hz à travers le tableau et le taux de rafraîchissement adaptatif économise également la batterie. L’appareil photo reçoit un nouveau matériel et de nouveaux logiciels, et les performances photographiques sont absolument fantastiques. Ce sont ces mises à niveau qui sont associées à un tout nouveau design magnifique et aux capacités optionnelles du stylet S Pen qui font vraiment du Samsung Galaxy S21 Ultra le téléphone de référence dans l’écosystème Android.