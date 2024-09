Le téléphone à triple écran de Huawei à 2 800 $ se moque de votre petit téléphone pliable

Huawei a lancé mardi le Conception ultime du Mate XTqui est un long nom pour un grand téléphone. Le combiné place la barre plus haut pour les pliables en termes d’écrans et de prix. L’appareil commence à 19 999 CNY (environ 2 800 $). En payant environ mille dollars de plus que votre prix pliable standard, vous obtenez un design unique à trois écrans, mettant un écran principal de 10,2 pouces dans votre poche.

Actuellement, le Mate XT Ultimate Design n’est disponible qu’en Chine, pays d’origine de Huawei. Il n’aura probablement pas beaucoup de présence en dehors de ce marché et n’arrivera presque certainement jamais aux États-Unis, compte tenu de l’interdiction en cours qui a mis un terme au Mate X initial.