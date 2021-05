Le téléphone à clapet d’Oppo est en route avec un écran de 7 pouces

Les principaux fabricants de téléphones ont travaillé sur l’introduction d’un smartphone pliable en 2021. Xiaomi a déjà publié le Mi Mix Fold, et des rapports de Chine affirment qu’Oppo est le prochain. Selon un fuiteur, le prochain téléphone sera une coque à clapet et apportera un panneau pliable de 7 pouces à l’intérieur.

Motorola Moto Razr 5G

Le téléphone aura un écran LTPO, qui est toujours un panneau OLED, mais un peu plus économe en énergie, ce qui est essentiel pour les appareils avec des facteurs de forme aussi petits. Le nouvel Oppo sera probablement plus grand et plus large que le Galaxy Z Flip et les appareils Moto Razr, ce qui pourrait faire de la place pour une batterie d’environ 3500 à 4000 mAh.

L’appareil aura également un écran secondaire de 2 pouces à l’extérieur pour des notifications rapides et, espérons-le, certaines fonctionnalités de l’appareil photo et des selfies appropriés. Ce que nous n’avons pas encore appris, c’est le chipset de l’appareil, les caméras et la date de lancement réelle.

