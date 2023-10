Le téléphone 2024 de Google a déjà fui

Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro ont moins d’une semaine et ne seront pas entre vos mains avant quelques jours. Je le souligne uniquement parce que nous allons (déjà) commencer à parler du prochain téléphone de Google, le Pixel 8a, dont le nom de code est « akita ».

La fuite du Pixel 8a arrive aujourd’hui de @onleaks sous forme de rendu précoce, montrant un design qui correspond étroitement aux autres nouveaux téléphones Pixel 8 et à une fuite précédente du Pixel 8a. Il est plus rond, a une teinte rose, une barre de caméra plus fine, et oui, c’est vraiment tout ce qu’il montre.

Des rendus comme ceux-ci proviennent presque toujours de fabricants d’accessoires qui divulguent les plans du téléphone, de sorte que les dimensions sont généralement exactes. Selon la fuite, le Pixel 8a mesure 152,1 x 72,6 x 8,9 mm, ce qui le rendrait essentiellement identique en taille au Pixel 7a. Les seules vraies différences seront la rondeur ajoutée des coins pour le rendre plus confortable à tenir, mais dans l’ensemble, ce sera un appareil familier dans la main.

L’avant de l’appareil présente un écran avec un petit menton en bas et un trou de caméra centré en haut. Google a apporté un OLED sur le 7a et je ne peux donc pas imaginer qu’ils changeraient pour ce nouveau modèle. Avec le Pixel 8 passant jusqu’à 120 Hz, je suppose que nous verrons à nouveau un panneau 90 Hz similaire sur le 8a comme nous l’avions sur le 7a.

Au dos, nous avons la barre de caméra avec double découpe pour caméra et flash. Nous ne voyons pas le capteur de température du Pixel 8 Pro ni un troisième objectif, ce qui n’est pas du tout surprenant. La série A est la ligne budgétaire de Google et elle ne disposerait pas de ces fonctionnalités haut de gamme.

Enfin, nous avons un port USB-C en bas et un plateau SIM sur le côté gauche, nous ne nous dirigeons donc toujours pas vers un monde uniquement eSIM de Google. Merci Google.

Le Pixel 7a de l’année dernière était au prix de 499 $ et expédié début mai. C’est probablement un bon prix et une bonne date à marquer provisoirement sur vos calendriers pour le Pixel 8a.

// smartprix