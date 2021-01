La popularité de Telegram est à la hausse, grâce aux conditions de service mises à jour de WhatsApp qui ont déclenché un débat massif sur la confidentialité des données des utilisateurs. La société s’est également fait la promotion pour offrir une expérience de messagerie «plus sûre» et «plus sécurisée» par rapport à ses concurrents, depuis très longtemps. La plate-forme de messagerie similaire à WhatsApp fournit en outre une foule de fonctionnalités conviviales telles que les discussions de groupe, la vidéo et les appels vocaux, entre autres. Cependant, il semble que les discussions de Telegram – à la fois personnelles et de groupe – ne soient pas activées de bout en bout (e2e) par défaut, et les utilisateurs doivent démarrer une « discussion secrète » manuellement pour profiter de cette couche de sécurité supplémentaire.

Pour rappel, de bout en bout est un système de communication où seuls les utilisateurs communicants peuvent lire les messages. En principe, il empêche l’entrée détournée des écoutes indiscrètes – y compris les fournisseurs de télécommunications, les fournisseurs d’accès Internet, etc. d’accéder à des conversations personnelles. De même, Telegram explique (via sa page de support) que les chats réguliers utilisent le cryptage serveur à client (c2s) qui crypte essentiellement les données via des techniques cryptographiques avant leur transmission. Tandis que l’e2e qui s’applique à une «discussion secrète» fournit une couche supplémentaire de sécurité en chiffrant les données même après qu’elles aient atteint l’utilisateur final. Telegram ajoute que « Toutes les données, quel que soit leur type, sont cryptées de la même manière – que ce soit du texte, des médias ou des fichiers. »

Comment utiliser le chat secret activé par e2e sur Telegram: La société explique que les utilisateurs via le «chat secret» peuvent activer manuellement le cryptage e2e qui ne laisse aucune trace sur ses serveurs en plus de prendre en charge les messages autodestructeurs. Lorsqu’il est activé, il démarre automatiquement une discussion différente sous le même nom, mais les utilisateurs peuvent le différencier par le nom qui apparaît dans une police de couleur verte. Notamment, le chat secret ne fonctionne qu’avec des conversations individuelles et ne s’étend pas aux groupes Telegram.

Pour créer une discussion secrète, ouvrez le profil de la personne> Cliquez sur l’icône avec les trois points juste en dessous de la photo de profil de la personne> Sélectionnez «Démarrer une discussion secrète». Cela prend également en charge les messages autodestructeurs où la conversation est supprimée automatiquement après un certain temps. Les utilisateurs peuvent définir une préférence pour quelques secondes, un jour ou une semaine. De plus, si un utilisateur prend une capture d’écran lorsque le chat secret est activé, l’utilisateur final reçoit une notification. Pour mettre fin à une conversation «secrète», les utilisateurs doivent supprimer l’intégralité du chat de la page principale.

Pourquoi ne pas simplement rendre tous les chats secrets: Telegram dit que le problème avec les chats e2e est de restaurer l’accès aux anciens messages sur un appareil nouvellement connecté (par exemple, de l’application Telegram au Web). La société explique en outre: «Nous avons opté pour une troisième approche en proposant deux types distincts de chats. Telegram désactive les sauvegardes système par défaut et fournit à tous les utilisateurs une solution de sauvegarde intégrée axée sur la sécurité sous la forme de Cloud Chats. Pendant ce temps, l’entité distincte de Secret Chats vous donne un contrôle total sur les données que vous ne souhaitez pas stocker. «

Telegram dit que ses appels vocaux et vidéo sont cryptés de bout en bout bien que l’on ne sache pas où l’e2e s’applique par défaut. D’autre part, Signal, qui jouit également d’une popularité croissante au milieu du fiasco des termes de confidentialité WhatsApp, propose par défaut de bout en bout sur toutes les discussions.