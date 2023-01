Le téléchargement : vaccins à ARNm et année d’évasion des batteries

Ceci est l’édition d’aujourd’hui de The Download, notre newsletter en semaine qui fournit une dose quotidienne de ce qui se passe dans le monde de la technologie.

Quelle est la prochaine étape pour les vaccins à ARNm

Au début de la pandémie de covid, nous avons été avertis que porter des couvre-visages, désinfecter tout ce que nous touchions et nous tenir à l’écart des autres étaient parmi les seuls moyens de nous protéger contre la maladie potentiellement mortelle.

Heureusement, une forme de protection plus efficace était en préparation. Les scientifiques développaient de nouveaux vaccins à grande vitesse : séquençaient le virus à l’origine du covid en janvier et démarraient les essais cliniques de vaccins utilisant l’ARN messager en mars. Les efforts de vaccination ont décollé dans le monde entier à la fin de 2020.

Dans l’état actuel des choses, plus de 670 millions de doses de vaccins ont été livrées aux États-Unis. Mais alors que les premiers vaccins à ARNm approuvés sont destinés au covid, des vaccins similaires sont à l’étude pour toute une série d’autres maladies infectieuses, notamment le paludisme, le VIH, la tuberculose et le Zika, et ils pourraient même aider à traiter le cancer. Lire l’histoire complète.

—Jessica Hamzelou

Pourquoi 2023 est une année charnière pour les batteries

Si vous vous arrêtez pour y penser assez longtemps, les piles commencent à sonner un peu comme par magie. Sérieusement, de minuscules usines chimiques que nous transportons pour stocker de l’énergie et la libérer quand nous en avons besoin, encore et encore ? Sauvage.

Mais magie mise à part, les batteries sont appelées à jouer un rôle de premier plan dans l’action climatique, à la fois dans l’alimentation des véhicules électriques et dans le stockage de l’électricité générée par les éoliennes et les panneaux solaires. Il existe des défis importants pour les rendre moins chers et plus efficaces, mais 2023 pourrait être l’année où certaines approches radicalement différentes des batteries pourraient voir des progrès. Lire l’histoire complète.

—Casey Crownhart

1 Des chercheurs chinois prétendent avoir cassé le cryptage

S’ils ont raison, c’est un tournant important dans l’histoire des ordinateurs quantiques. (FT $)

+ La légalité délicate de la police piratant le cryptage pour attraper les criminels. (Filaire $)

+ Qu’est-ce qu’un algorithme résistant quantique ? (examen de la technologie MIT)

2 Nous ne surveillons plus le covid comme nous le faisions auparavant

Mais le virus tue encore des milliers de personnes chaque semaine. (Économiste $)

+ La nouvelle sous-variante XBB.1.5 se répand rapidement aux États-Unis. (CNN)

+ Le nombre de morts covid du gouvernement chinois est remis en question. (BBC)

3 Coinbase a accepté de payer 50 millions de dollars aux régulateurs américains

L’échange cryptographique aurait violé les lois anti-blanchiment d’argent. (Le bord)

4 Amazon licencie 18 000 travailleurs

C’est le plus grand nombre de personnes licenciées par une entreprise technologique au cours des derniers mois. (WSJ $)

+ Le personnel devra attendre deux semaines pour le savoir. (Initié $)

+ Salesforce supprime également 10 % de ses effectifs. (Reuters)

5 La vérification Twitter est toujours interrompue

Payer 8 $ pour un chèque bleu ne vérifie pas l’identité de quelqu’un après tout. (WP $)

6 Apple a lancé une série de livres audio racontés par l’IA

Déclenchant une réaction instantanée des auteurs et des doubleurs. (Le gardien)

+ Le département de l’éducation de NYC a interdit l’accès à ChatGPT. (Carte mère)

+ Il pourrait cependant s’avérer utile pour repérer les premiers signes de la maladie d’Alzheimer. (Spectre IEEE)

+ Quelle est la prochaine étape pour l’IA. (examen de la technologie MIT)

7 Les véhicules électriques sont inutilement puissants

Les constructeurs automobiles manquent leur chance de rendre la prochaine génération de voitures plus sûres. (L’Atlantique $)

+ Que diriez-vous d’un taxi volant à la place ? (Axios)

8 Les produits de consommation sont de moins bonne qualité de nos jours

Vous pouvez remercier la hausse des coûts de fabrication et l’ère de la mode rapide. (voix)

9 Ils ne font plus de blogs MP3 comme avant

TikTok est un piètre substitut au vide qu’ils ont laissé. (New-Yorkais $)

10 Shitposting a enfin atteint LinkedIn

Cela dit, c’est toujours plus authentique que certains des messages les plus fous de la plateforme. (Vice)

Citation du jour

« Mettez-moi là, s’il vous plaît. Cela ressemble à un environnement agréable à vivre.

—Danielle Venne, musicienne et conceptrice sonore de véhicules électriques, réfléchit à la façon dont la vie urbaine deviendra beaucoup plus silencieuse une fois que les véhicules électriques deviendront le mode de transport prédominant pour The Guardian.

La grande histoire

La grande crise des puces menace la promesse de la loi de Moore

Juin 2021

Un an après le début de la pandémie de covid-19, Apple a présenté une puce M1 conçue sur mesure qui emballait 16 milliards de transistors sur un microprocesseur de la taille d’un gros timbre-poste lors d’un événement. Ce fut un triomphe pour la loi de Moore, l’observation devenue prophétie selon laquelle les fabricants de puces peuvent doubler le nombre de transistors sur une puce toutes les quelques années.

Mais alors même qu’Apple célébrait le M1, le monde faisait face à une pénurie économiquement dévastatrice de micropuces, en particulier celles relativement bon marché qui rendent possibles de nombreuses technologies d’aujourd’hui.

Après des décennies d’inquiétude quant à la façon dont nous allons tailler des caractéristiques aussi petites que quelques nanomètres sur des tranches de silicium, l’esprit de la loi de Moore – l’attente que des puces puissantes et bon marché seront facilement disponibles – est menacé par quelque chose de bien plus banal : un approvisionnement inflexible Chaînes. Lire l’histoire complète.

—Jeremy Hsu

On peut encore avoir de belles choses

