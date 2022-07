Le téléchargement : une grande percée de DeepMind et la réparation du réseau américain

Ceci est l’édition d’aujourd’hui de Le téléchargement, notre newsletter en semaine qui fournit une dose quotidienne de ce qui se passe dans le monde de la technologie.

DeepMind a prédit la structure de presque toutes les protéines connues de la science

Les nouvelles: DeepMind affirme que son outil AlphaFold a réussi à prédire la structure de presque toutes les protéines connues de la science. À partir d’aujourd’hui, il offre gratuitement sa base de données de plus de 200 millions de protéines à quiconque. Il s’agit d’un énorme coup de pouce pour la base de données existante d’un million de protéines qu’elle a publiée l’année dernière et qui comprend des structures pour les plantes, les bactéries, les animaux et de nombreux autres organismes.

Pourquoi est-ce important: Selon Demis Hassabis, fondateur et PDG de DeepMind, la base de données élargie ouvre d’énormes opportunités à AlphaFold pour avoir un impact sur des questions importantes telles que la durabilité, le carburant, l’insécurité alimentaire et les maladies négligées. Les scientifiques pourraient utiliser les résultats pour mieux comprendre les maladies et accélérer l’innovation dans la découverte de médicaments et la biologie, a-t-il ajouté. Lire l’histoire complète.

—Melissa Heikkila

L’IA pour le repliement des protéines représente une avancée si importante qu’elle a été choisie cette année comme l’une des 10 technologies révolutionnaires du MIT Technology Review. Lisez notre histoire expliquant pourquoi c’est si excitant, et notre profil du fondateur de DeepMind, Demis Hassabis, où il explique pourquoi cela pourrait être la contribution la plus importante et la plus durable de l’entreprise à la science.

Assembler la grille sauvera des vies alors que les conditions météorologiques extrêmes s’aggravent

Les vagues de chaleur torrides qui ont établi des records de température dans une grande partie des États-Unis ces derniers jours ont mis à rude épreuve les systèmes électriques, menaçant de couper l’électricité dans les régions vulnérables du pays. Alors que l’électricité est restée en grande partie en ligne jusqu’à présent cet été, l’utilisation intensive de climatiseurs énergivores et la chaleur intense ont contribué à des problèmes dispersés et à des appels rapprochés.

Il est peu probable que cela s’améliore bientôt. Selon un nouveau rapport de la North American Electric Reliability Corporation, un certain nombre d’opérateurs de réseau pourraient avoir du mal à répondre à la demande estivale de pointe, ce qui créerait un risque de pannes d’électricité. Les réseaux isolés et désuets du pays ont désespérément besoin d’être modernisés.

Une solution consisterait à intégrer plus étroitement les réseaux régionaux du pays, en les associant à des lignes de transmission à plus longue portée, permettant à l’électricité de circuler entre les régions là où elle est nécessaire de manière plus urgente. Cependant, c’est une mission semée d’embûches. Lire l’histoire complète.

—James Temple

Les incontournables

1 Les revenus de Meta ont chuté pour la première fois

Les fissures dans le pivot de Mark Zuckerberg vers le métaverse commencent à apparaître. (NYT $)

+ Cependant, de plus en plus de personnes se connectent à Facebook chaque jour. (WP $)

+ Zuck dit que Meta est en “concurrence philosophique très profonde” avec Apple. (Le bord)

+ Discord est une maison naturelle pour les utilisateurs désabusés par Instagram. (WSJ $)

+ Les anciens employés de Facebook et de Bumble ont construit leur propre réseau social “moins toxique”. (Protocole)

2 sénateurs ont fait progresser la législation sur la sécurité des enfants en ligne

Mais d’autres soutiennent que ces garanties devraient s’appliquer aux utilisateurs de tous âges. (WP $)

+ Trois sénateurs en herbe ont des liens étroits avec les entreprises technologiques contre lesquelles ils se battent. (NYT $)

3 Un politicien grec a été ciblé par un logiciel espion israélien

Il a déposé une plainte pour forcer les autorités grecques à enquêter sur qui était derrière la tentative de piratage. (NYT $)

+ Carine Kanimba a affirmé que le gouvernement rwandais avait utilisé le logiciel espion Pegasus pour espionner sa famille. (Carte mère)

+ L’industrie du piratage est confrontée à la fin d’une époque. (examen de la technologie MIT)

4 Les prix du Bitcoin augmentent à nouveau

Après que la Réserve fédérale a relevé les taux d’intérêt. (CNBC)

5 Faites un voyage à travers l’univers

Ce guide étonnant vous guide à travers tout, des exoplanètes aux trous noirs supermassifs. (Nouveau scientifique $)

+ L’expansion de l’univers signifiera-t-elle que les planètes n’orbitent plus autour des étoiles ? (examen de la technologie MIT)

7 Votre voiture moderne divulgue vos données

Bien qu’une grande partie soit rendue anonyme, le risque d’atteinte à la vie privée est réel. (Le balisage)

8 téléviseurs de qualité supérieure dévoilent le mauvais CGI

Montrant tous ses défauts mal rendus. (Vautour $)

9 L’art de DALL-E est-il volé ?

Alors que les utilisateurs peuvent commercialiser leurs créations d’IA, le modèle est formé sur le travail des autres. (Engadget)

+ Les avocats pourraient choisir de représenter les IA dans les futures batailles judiciaires. (Ardoise)

+ OpenAI est prêt à vendre DALL-E à son premier million de clients. (examen de la technologie MIT)

10 Ce que les vieux chiens peuvent nous apprendre sur notre propre cerveau

N’essayez pas de leur apprendre de nouveaux tours. (Magazine connaissable)

Citation du jour

“Ce n’est plus l’Instagram que nous avions.”

—Tatiana Bruening, la créatrice d’une publication virale exhortant Instagram à cesser d’essayer d’être TikTok, déplore la décision de la plateforme de chasser un public de la génération Z, dit-elle au le journal Wall Street.

La grande histoire

Elle a tout risqué pour exposer Facebook. Maintenant, elle raconte son histoire.

juillet 2021

Lorsque Sophie Zhang a rendu public des révélations explosives détaillant la manipulation politique qu’elle avait découverte pendant son temps en tant que scientifique des données chez Facebook, elle a fourni des preuves concrètes pour soutenir ce que les critiques disaient depuis longtemps à l’extérieur : que Facebook rend l’ingérence électorale facile, et qu’à moins qu’une telle activité ne nuise aux intérêts commerciaux de l’entreprise, elle ne peut pas prendre la peine de résoudre le problème.

En s’exprimant et en évitant l’anonymat, Zhang risquait des poursuites judiciaires de la part de l’entreprise, nuisant à ses futures perspectives de carrière et peut-être même des représailles de la part des politiciens qu’elle a dénoncés dans le processus. Son histoire révèle que c’est vraiment une pure chance que nous en sachions maintenant autant sur la façon dont Facebook permet l’interférence électorale à l’échelle mondiale, et pour les régulateurs du monde entier qui envisagent de maîtriser l’entreprise, cela devrait être un signal d’alarme. Lire l’histoire complète.

—Karen Hao

On peut encore avoir de belles choses

Un lieu de confort, de plaisir et de distraction en ces temps étranges.

+ L’artiste japonais Hiroshige était bien connu pour ses belles gravures sur bois, mais ces images instructives expliquant comment créer des marionnettes d’ombres pour les enfants sont très spéciaux.

+ Euh, Freya le morse est un véritable ravageur des naufrages.

+ Préparez-les recettes méditerranéennes appétissantes et imaginez que vous vous détendez à Rome.

+ Les gagnants des Audubon Photography Awards de cette année sont spectaculaire (merci Pierre !)

+ Si vous êtes un fan des textes de longueur d’essai, vous êtes un paragraphe girlie.