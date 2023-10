Le téléchargement : un nouveau type de FIV et le débat sur la conscience de l’IA

Lorsque Dina Radenkovic, PDG de Gameto, une startup qui fabrique des cellules souches pour créer une version allégée de la FIV, s’est injectée une aiguille chargée d’hormones en décembre dernier, elle n’essayait pas de tomber enceinte. Au lieu de cela, elle s’était inscrite à l’étude de sa propre entreprise sur la façon de « faire mûrir » les œufs humains dans une boîte de laboratoire plutôt qu’à l’intérieur de leur corps.

Gameto fait partie d’un groupe de startups qui tentent de simplifier le processus de FIV et de l’adapter plus facilement aux horaires chargés des femmes. Mais les experts estiment que cette technologie a encore du chemin à parcourir avant de pouvoir être adoptée plus largement. Lisez l’histoire complète.

—Antonio Regalado

La grande énigme de la conscience de l’IA

La conscience de l’IA n’est pas seulement un casse-tête intellectuel diablement délicat ; Il s’agit d’un problème moralement lourd, aux conséquences potentiellement désastreuses, auquel sont actuellement confrontés les philosophes, les spécialistes des sciences cognitives et les ingénieurs.

Si vous ne parvenez pas à identifier une IA consciente, vous pourriez involontairement soumettre un être dont les intérêts devraient compter. Confondez une IA inconsciente avec une IA consciente, et vous risquez de compromettre la sécurité et le bonheur humains au profit d’un morceau de silicium et de code irréfléchi et insensible.

Au cours des dernières décennies, une petite communauté de chercheurs s’est attaquée avec acharnement à la question de savoir ce qu’est la conscience et comment elle fonctionne. Cet effort a donné lieu à de réels progrès. Et maintenant, avec les progrès rapides de la technologie de l’IA, ces connaissances pourraient constituer notre seul guide vers les eaux non testées et moralement chargées de la conscience artificielle. Lisez l’histoire complète.