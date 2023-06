Le téléchargement : un nouveau carburant prometteur, et pourquoi nos téléphones luttent contre les incendies de forêt

La start-up new-yorkaise Amogy pense que la clé pour résoudre ce problème réside dans l’exploitation de l’ammoniac, l’un des produits chimiques les plus expédiés au monde, pour alimenter des tracteurs électriques, des camions et même des navires.

Casey Crownhart, notre journaliste sur le climat, a visité son siège social pour en savoir plus sur les grandes idées de l’équipe. Lire l’histoire complète.

Cette histoire est tirée de The Spark, le bulletin hebdomadaire sur le climat et l’énergie de Casey. Inscrivez-vous pour le recevoir dans votre boîte de réception tous les mercredis.

