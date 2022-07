Le téléchargement : suivi des enseignants en ligne et comment les influenceurs naviguent dans les algorithmes

Tyler a déclaré qu’il n’était pas en mesure d’entrer des expressions telles que “Black Lives Matter” et “soutenir l’excellence noire” dans son profil Marketplace. Cependant, des expressions telles que «suprématie blanche» et «soutenir l’excellence blanche» étaient autorisées.

TikTok s’est excusé et a blâmé un filtre automatique. Cependant, ces types de problèmes ont surgi et ont été signalés à maintes reprises par les créateurs.

Brooke Erin Duffy, professeure agrégée à l’Université Cornell, s’est associée à l’étudiant diplômé Colten Meisner pour interviewer 30 créateurs sur TikTok, Instagram, Twitch, YouTube et Twitter à l’époque où la vidéo de Tyler est devenue virale. Ils voulaient savoir comment les créateurs naviguent dans les algorithmes et les pratiques de modération des plateformes qu’ils utilisent.

Ils ont découvert que comprendre les algorithmes et les règles cachées qui guident chaque plate-forme est pratiquement un travail en soi. Lisez notre interview avec Duffy sur ses recherches.

—Abby Ohlheiser

Les incontournables

1 Une pénurie imminente de cuivre pourrait compromettre les objectifs de zéro net

La demande de ce métal, largement utilisé pour les énergies renouvelables, devrait doubler d’ici 2035. (CNBC)

+ L’Europe se prépare à une vague de chaleur record la semaine prochaine. (CNN)

2 Les hospitalisations de Covid augmentent à nouveau aux États-Unis

C’est une tendance malheureuse qui se heurte à une pénurie généralisée d’infirmières. (NYT $)

+ Il est temps de recommencer les tests rapides. (Ardoise $)

+ Les patients désespérés depuis longtemps paient des sommes importantes pour des traitements non éprouvés. (Ars Technica)

3 Le Sri Lanka est en crise, ses scientifiques aussi

Il est aux prises avec une épidémie massive de dengue et des coupures de courant dans un contexte de bouleversements politiques. (La nature)

4 Twitter a connu une panne majeure hier

Encore un autre problème pour l’entreprise assiégée, mais au moins celui-ci n’a pas été causé par Elon Musk. (Bbc)

+ La SEC a élargi son enquête pour savoir si Musk a correctement suivi la procédure régulière dans son offre. (NYT $)

5 La place de marché NFT OpenSea a licencié 20% de son personnel

Des licenciements massifs ont lieu dans toute la cryptosphère, alors que les entreprises se préparent à un ralentissement prolongé. (Tech Crunch)

+ Crypto résiste à une tempête amère. Certains s’accrochent encore à la vie chère. (examen de la technologie MIT)

6 Facebook a été accusé de « blanchir » un rapport sur les droits de l’homme en Inde

L’Inde est son plus grand marché d’utilisateurs et semble extrêmement réticente à faire quoi que ce soit pour contrarier le parti nationaliste hindou au pouvoir. (Temps)

+ Comment Facebook et Google financent la désinformation mondiale. (examen de la technologie MIT)

7 lobbyistes se cachent parmi nous en ligne

Ce n’était qu’une question de temps avant que les courtiers du pouvoir politique de Washington ne commencent à acheminer de l’argent vers les influenceurs. (Filaire $)

8 Cet oiseau étrange pourrait nous faire douter de notre compréhension de l’évolution

Le hoatzin pose un défi majeur au modèle de « l’arbre de vie ». (New yorkais $)

9 Les échecs de DALL-E 2 sont ce qu’il y a de plus fascinant

Cela nous donne une fenêtre sur ce que l’IA comprend (et ne comprend pas) du monde humain. (Spectre IEEE)

+ Cet astronaute à cheval est une étape importante dans le voyage de l’IA pour donner un sens au monde. (examen de la technologie MIT)

10 Cette application vous oblige à arrêter de travailler

Cela a commencé comme une blague, mais il s’avère que les gens en ont vraiment besoin. (WSJ $)