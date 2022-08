Le téléchargement : risques liés à la confidentialité de l’IA et nettoyage des expéditions

Ceci est l’édition d’aujourd’hui de Le téléchargement, notre newsletter en semaine qui fournit une dose quotidienne de ce qui se passe dans le monde de la technologie.

Que “sait” GPT-3 sur moi ?

L’une des plus grandes histoires de la technologie cette année a été la montée en puissance des grands modèles linguistiques (LLM). Ce sont des modèles d’IA qui produisent un texte qu’un être humain aurait pu écrire – parfois de manière si convaincante qu’ils ont amené les gens à croire qu’ils sont sensibles.

La puissance de ces modèles provient de trésors de textes créés par l’homme et accessibles au public qui ont été récupérés sur Internet. Si vous avez publié sur Internet quelque chose de personnel, même à distance, en anglais, il y a de fortes chances que vos données fassent partie de certains des LLM les plus populaires au monde.

Ma collègue Melissa Heikkilä, notre journaliste IA, a récemment commencé à se demander quelles données ces modèles pourraient avoir sur elle et comment elles pourraient être utilisées à mauvais escient. Une expérience meurtrière il y a dix ans l’a rendue paranoïaque à l’idée de partager des informations personnelles en ligne. Elle a donc testé le GPT-3 d’OpenAI pour voir ce qu’il “sait” d’elle. Lisez ce qu’elle a trouvé.

Comment l’ammoniac pourrait aider à nettoyer le transport maritime mondial

Les nouvelles: L’ammoniac nauséabond peut sembler être un carburant improbable pour aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais il pourrait également jouer un rôle clé dans la décarbonation du transport maritime mondial, en fournissant un moyen efficace de stocker l’énergie nécessaire pour alimenter les grands navires sur de longs trajets.

Que ce passe-t-il: L’American Bureau of Shipping a récemment accordé une approbation à un stade précoce pour certains navires propulsés à l’ammoniac et des infrastructures de ravitaillement, ce qui signifie que ces navires pourraient prendre la mer dans les prochaines années. Alors que le carburant nécessiterait de nouveaux moteurs et systèmes de ravitaillement, le remplacer par des combustibles fossiles que les navires brûlent aujourd’hui pourrait contribuer à réduire considérablement les émissions mondiales de carbone.

Et après: Certaines entreprises regardent encore plus loin dans l’avenir, avec Amogy, basée à New York, qui a levé près de 50 millions de dollars plus tôt cette année pour utiliser le produit chimique pour les piles à combustible qui promettent des réductions d’émissions encore plus importantes. Si les premiers tests pour l’ammoniac fonctionnent, ces nouvelles technologies pourraient aider l’industrie du transport maritime à réduire considérablement ses émissions. Lire l’histoire complète.

—Casey Crownhart

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 Le Pakistan est sous le choc de ses inondations dévastatrices

Une mauvaise élaboration des politiques, associée à une mousson provoquée par le changement climatique, a déplacé des millions de personnes et détruit des maisons, de la nourriture et des moyens de subsistance. (Voix)

+ Ces images mettent en évidence l’étendue des destructions. (Le gardien)

+ Les résidents tentent de sauver leurs biens des eaux. (Bbc)

2 La Californie a adopté de nouvelles règles de sécurité des enfants en ligne

La législation obligera les sites Web et les applications à ajouter des mesures de protection pour les moins de 18 ans. (NYT $)

+L’État veut également punir les médecins qui diffusent des informations erronées sur la santé. (NYT $)

3 La NASA tentera de lancer à nouveau sa fusée Artemis samedi

On pense qu’une lecture inexacte du capteur a causé le décollage bâclé de lundi. (Bbc)

4 Elon Musk a trouvé une nouvelle tactique pour tenter de se soustraire à l’achat de Twitter

Il utilise les récentes allégations des lanceurs d’alerte. (FT $)

+ Ce que vous devez savoir sur la bataille juridique à venir. (WSJ $)

+ Twitter ne parvient pas à s’attaquer de manière adéquate aux contenus autodestructeurs. (Ars Technica)

5 Deepfakes infiltrent le grand public

La technologie s’améliore de jour en jour et nous devrions nous inquiéter. (WP $)

+ Une nouvelle application d’intelligence artificielle terrifiante transforme les femmes en vidéos porno en un clic. (examen de la technologie MIT)

6 La cyberassurance n’est pas équipée pour faire face à la cyberguerre

Les assureurs ne peuvent pas s’entendre sur ce qui devrait et ne devrait pas être couvert. (Filaire $)

7 Un programme de nettoyage des zones humides nigérianes polluées a aggravé le problème

Les habitants d’Ogoniland ont dû s’occuper des terres imbibées de pétrole. (Bloomberg $)

+ Les entreprises qui ont provoqué une marée noire en Californie ont été condamnées à une amende de 13 millions de dollars. (CNN)

8 Comment les isopodes géants sont devenus si géants

Les gènes du parent roly-poly expliquent pourquoi il peut atteindre la taille d’un chihuahua. (Magazine Hakaï)

+ Le cœlacanthe primordial était un expert en économie d’énergie. (Nouveau scientifique $)

9 Gen Z aime vraiment faire des collages

Naturellement, il existe une application pour cela. (L’information $)

10 La mode Dadcore est devenue virale

Laissant dans son sillage une génération d’amateurs de pêche emblématiques. (Saisir)

Citation du jour

“J’ai certainement eu des jours où j’ai réalisé tout cela, mais c’est épuisant.”

—Dynasti deGouville, 22 ans, décrit la pression qu’elle a ressentie pour s’abonner au style de vie #ThatGirl de se lever tôt, d’exercice exténuant et de régimes restrictifs colportés par des clips TikTok de femmes minces et blanches au le journal Wall Street.

La grande histoire

L’humanité est coincée dans une pensée à court terme. Voici comment nous nous échappons.

Octobre 2020

Les humains ont évolué au fil des millénaires pour saisir un sens du temps en constante expansion. Nous avons des esprits capables d’imaginer un avenir lointain. Pourtant, bien que nous ayons cette capacité, elle est rarement déployée dans la vie quotidienne. Si nos descendants devaient diagnostiquer les maux de la civilisation du XXIe siècle, ils observeraient un dangereux court-termisme : un échec collectif à échapper au moment présent et à regarder plus loin.

Le monde est saturé d’informations et le niveau de vie n’a jamais été aussi élevé, mais il est souvent difficile de voir au-delà du prochain cycle d’actualités, du prochain mandat politique ou du prochain quartier d’affaires. Comment expliquer cette contradiction ? Pourquoi en sommes-nous arrivés à être si coincés dans le « maintenant » ? Lire l’histoire complète.

—Richard Fisher

On peut encore avoir de belles choses

Un lieu de confort, de plaisir et de distraction en ces temps étranges. (Vous avez des idées ?Écrivez-moioutweetez-les moi.)

+ Ceci toboggan chien ressemble à un délice infini.

+ Trois heures de hip-hop underground des années 90 est garanti pour vous mettre de bonne humeur.

+ Après une pause de deux ans, le Championnat du monde de lutte en sauce est de retour!

+ Icône électro Gary Numan a quelques paroles de sagesse intéressantes.

+ Le Perseverance Rover cherche des preuves de vie passée sur Mars.