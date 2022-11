Le téléchargement : responsabilité climatique et pénurie de données sur la formation à l’IA

Ceci est l’édition d’aujourd’hui de Le téléchargement, notre newsletter en semaine qui fournit une dose quotidienne de ce qui se passe dans le monde de la technologie.

Les États-Unis et la Chine se pointent du doigt sur le changement climatique

La conférence de l’ONU sur le climat s’est terminée ce week-end après des négociations marathon qui se sont terminées. Le résultat le plus notable a été la création d’un fonds pour aider les pays pauvres à payer les dommages climatiques, qui a été salué comme une victoire. Au-delà de cela, certains dirigeants craignent qu’il n’y ait pas eu suffisamment de progrès lors des pourparlers de cette année.

Par conséquent, tout le monde pointe du doigt, accusant les autres de ne pas agir assez rapidement sur le financement climatique. Les militants appellent les États-Unis le “fossile colossal”, tandis que les dirigeants américains se plaignent d’être blâmés alors que la Chine est le principal émetteur actuel.

Mais lorsqu’il s’agit de déterminer qui devrait payer quoi en acceptant la responsabilité des dommages climatiques, nous devons regarder au-delà des émissions actuelles. Lorsque vous additionnez les émissions historiques, c’est très clair : les États-Unis sont de loin le plus grand émetteur total, responsable d’environ un quart. Lire l’histoire complète.

—Casey Crownhart

Nous pourrions manquer de données pour former des programmes de langage d’IA

Que ce passe-t-il? Les grands modèles de langage sont l’un des domaines les plus en vogue de la recherche sur l’IA en ce moment, avec des entreprises qui se précipitent pour publier des programmes comme GPT-3 qui peuvent écrire des articles incroyablement cohérents et même du code informatique. Mais un problème se profile à l’horizon, selon une équipe de prévisionnistes en intelligence artificielle : nous pourrions manquer de données pour les former.

Combien de temps avons-nous? Alors que les chercheurs construisent des modèles plus puissants avec de plus grandes capacités, ils doivent trouver de plus en plus de textes sur lesquels les former. Les types de données généralement utilisés pour ces modèles pourraient être épuisés dans un avenir proche, dès 2026, selon un article de chercheurs d’Epoch, une organisation de recherche et de prévision en IA. Lire l’histoire complète.

—Tammy Xu

Podcast : Envie d’un job ? L’IA va vous voir maintenant.

Dans le passé, les décisions d’embauche étaient prises par les gens. Aujourd’hui, certaines décisions clés qui déterminent si quelqu’un obtient ou non un emploi sont prises par des algorithmes. Dans cet épisode de notre podcast primé, In Machines We Trust, nous rencontrons certains des grands acteurs qui fabriquent cette technologie, notamment les PDG de HireVue et myInterview, et testons nous-mêmes certains de ces outils.

1 L’effondrement de FTX devrait être un avertissement majeur pour l’industrie de la cryptographie

Malheureusement, cela n’entraînera pas nécessairement une meilleure réglementation. (New yorkais $)

+ Crypto n’est pas connu pour tenir compte des mauvais présages, après tout. (Voix)

+ FTX a investi des millions dans, euh, une petite banque. (NYT $)

+ L’idéologie du « long terme » préférée de Sam Bankman-Fried semble fausse. (Carte mère)

+ Il n’a pas non plus rendu service au mouvement de l’altruisme efficace. (L’Atlantique $)

2 Elon Musk ne déclarera probablement pas faillite

Cela ne signifie pas pour autant que ses bailleurs de fonds peuvent se reposer tranquillement. (L’Atlantique $)

+ Voici qui paie pour Twitter en ce moment. (NYT $)

+ Les anciens employés de Twitter craignent que la plateforme ne dure que quelques semaines. (examen de la technologie MIT)

3 La rougeole est une menace mondiale croissante

Les taux de vaccination sont en baisse et c’est incroyablement contagieux. (Axios)

4 Il est peut-être temps d’arrêter automatiquement de faire confiance aux milliardaires

Exercer un cynisme sain n’est pas la même chose qu’être un haineux. (Voix)

+ De nombreux grands patrons de la technologie ont supposé à tort que leurs covid-highs dureraient éternellement. (Ardoise $)

5 Le vrai coût de la guerre américaine contre les puces chinoises

Plus les composants sont chers, plus le produit final sera cher. (FT $)

+ Les travailleurs de la plus grande usine d’iPhone du monde se révoltent. (Bloomberg $)

+ À l’intérieur du logiciel qui deviendra le prochain front de bataille dans la guerre des puces entre les États-Unis et la Chine. (examen de la technologie MIT)

6 Rocks on Mars suggèrent qu’il aurait pu être habitable autrefois

Les molécules organiques trouvées dans les roches peuvent avoir soutenu des formes de vie. (WP $)

+ Un rover martien fabriqué au Royaume-Uni retourne sur la planète rouge. (Bbc)

7 Pourquoi le futur béton peut contenir des bactéries

Le béton biologique est solide et, surtout, plus écologique. (Économiste $)

+ Ces briques vivantes utilisent des bactéries pour se construire. (examen de la technologie MIT)

8 L’expérience d’achat sur Amazon est vraiment nul ces jours-ci

Et c’est parce que tout est publicité. (WP $)

9 Qu’est-ce que c’est que d’aimer la technologie que le monde a laissée derrière

Des baladeurs aux BlackBerrys, ces inconditionnels ne lâchent rien. (Le gardien)

+ Les smartphones ont survécu à toutes les tentatives pour les remplacer. (Le bord)

10 Les commentaires sur les vidéos YouTube sont des oeuvres d’art

Littéralement – un artiste en a fait de l’art réel. (New yorkais $)

Citation du jour

“Il essaie toujours de faire rire, c’est pourquoi il rend toutes ses voitures suicidaires.”

—Dril, l’une des personnalités phares du coin humoristique de «Twitter étrange», réfléchit au leadership surréaliste d’Elon Musk dans le Poste de Washington.

La grande histoire

Que signifie vraiment briser la Big Tech ?

juin 2021

Pour Apple, Amazon, Facebook et Alphabet, le covid-19 a été une bénédiction économique. Alors même que la pandémie a plongé l’économie mondiale dans une profonde récession et ravagé les bénéfices de la plupart des entreprises, ces entreprises, souvent appelées les «quatre grands» de la technologie, ont non seulement survécu, mais ont prospéré.

Pourtant, dans le même temps, ils ont fait l’objet d’attaques sans précédent de la part des politiciens et des régulateurs gouvernementaux aux États-Unis et en Europe, sous la forme de nouvelles poursuites, de projets de loi et de réglementations. Il est indéniable que la pression monte pour freiner le pouvoir de Big Tech. Mais qu’est-ce que cela impliquerait ? Lire l’histoire complète.

—James Surowiecki

