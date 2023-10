Le téléchargement : réparer Internet et détecter la conscience de l’IA

L’histoire est riche d’exemples de personnes essayant de donner vie à des objets inanimés et de personnes vendant des trucs et astuces comme de la « magie ». Mais ce désir très humain de croire à la conscience dans les machines n’a jamais correspondu à la réalité.

Créer de la conscience dans les systèmes d’intelligence artificielle est un rêve pour de nombreux technologues. Les grands modèles de langage sont le dernier exemple de notre quête de machines intelligentes, et certaines personnes prétendent (polémiquement) avoir vu des lueurs de conscience lors de conversations avec elles.

Les systèmes d’IA n’ont pas de cerveau, il est donc impossible d’utiliser les méthodes traditionnelles de mesure de l’activité cérébrale pour détecter les signes de vie. Mais les neuroscientifiques ont différentes théories sur ce à quoi pourrait ressembler la conscience dans les systèmes d’IA. Lisez l’histoire complète.

L'histoire de Melissa est tirée de The Algorithm, la newsletter hebdomadaire sur l'IA du MIT Technology Review.

Entreprises de technologie climatique à surveiller en 2023 : Gogoro et son réseau de batteries

Gogoro est une sorte de Tesla inversée. L’entreprise, qui fabrique des scooters électriques pour créer un marché pour son réseau d’échange de batteries et des batteries pour véhicules tiers, a construit un réseau de bornes de recharge pour l’aider à vendre des voitures.

Gogoro dispose désormais de près de 13 000 stations intelligentes d’échange de batteries réparties sur 3 000 sites dans les neuf pays où elle opère. De plus, ses stations connectées au cloud et gérées par l’IA peuvent connaître l’état de chaque batterie du système, anticiper la demande des clients et optimiser les temps de charge pendant les heures creuses, lorsque l’énergie est moins chère. Lisez l’histoire complète et lisez le reste de la liste des entreprises de technologie climatique à surveiller.