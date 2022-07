Le téléchargement : questions urgentes sur le changement climatique et grand lancement de DALL-E

Des vagues de chaleur fulgurantes ont battu des records de température dans le monde entier cet été, brûlant les cultures, coupant l’électricité, alimentant les incendies de forêt, déformant les routes et les pistes et tuant des centaines de personnes rien qu’en Europe.

Le passage soudain d’une menace abstraite à la réalité amène de nombreuses personnes à se demander : le changement climatique se déroule-t-il plus rapidement que prévu par les scientifiques ? Ces événements extrêmes sont-ils plus extrêmes que les études ne l’avaient prédit, étant donné les niveaux de gaz à effet de serre actuellement dans l’atmosphère ?

En l’occurrence, ce sont deux questions distinctes, avec des réponses différentes et nuancées. Notre rédacteur en chef du changement climatique, James Temple, explique les problèmes point par point dans cet explicatif.

Pendant ce temps, notre journaliste sur l’énergie et le climat, Casey Crownhart, examine le fait que les récentes vagues de chaleur pourraient contribuer à faire basculer l’Europe vers l’adoption massive de la climatisation, et pourquoi c’est un si gros problème. Lisez son histoire.

OpenAI est prêt à vendre DALL-E à son premier million de clients

Les nouvelles: OpenAI va maintenant vendre son programme de création d’images DALL-E 2 au million de personnes sur sa liste d’attente, peut révéler MIT Technology Review.

Et après: Les clients payants pourront désormais utiliser les images qu’ils créent avec DALL-E dans des projets commerciaux, tels que des illustrations dans des livres pour enfants, des concepts artistiques pour des jeux et des films et des brochures marketing.

Combien? Un abonnement DALL-E ne fera pas sauter la banque : 15 $ vous achètent 115 crédits, et un crédit vous permet de soumettre une invite de texte à l’IA, qui renvoie quatre images à la fois. En d’autres termes, c’est 15 $ pour 460 images. En plus de cela, les utilisateurs obtiennent 50 crédits gratuits au cours de leur premier mois et 15 crédits gratuits par mois après cela. Les utilisateurs expérimentés pourraient bientôt dépasser ce quota.