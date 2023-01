Le téléchargement : quelle est la prochaine étape pour l’informatique quantique et le piratage des horloges circadiennes ?

Ceci est l’édition d’aujourd’hui de The Download, notre newsletter en semaine qui fournit une dose quotidienne de ce qui se passe dans le monde de la technologie.

Quelle est la prochaine étape pour l’informatique quantique

Pendant des années, le cycle des nouvelles de quantum a été dominé par les gros titres sur les systèmes d’établissement de records. Mais cette année, les chercheurs quittent le train à la mode et s’attaquent à la vie dans le monde réel – contrecarrant la tendance consistant à emballer les processeurs avec toujours plus de bits quantiques, ou “qubits”, en faveur de qubits moins nombreux mais de meilleure qualité.

Les entreprises annoncent également de nouvelles puces conçues pour se connecter directement les unes aux autres. C’est une évolution qui devrait accélérer la transition vers les ordinateurs quantiques “modulaires” et aider les machines à évoluer de manière significative au cours du processus. Lire l’histoire complète.

—Michael Brooks

Comment les médicaments qui piratent nos horloges circadiennes pourraient un jour améliorer notre santé

Nous avons plus d’une horloge biologique. Au-delà de celle qui avance à mesure que nous vieillissons, l’horloge circadienne qui siège dans notre cerveau maintient notre corps en rythme. Cette horloge aide à contrôler quand nous nous réveillons, mangeons et dormons.

Mais il y a plus que cela. Il contrôle également les aspects les plus fins du fonctionnement de notre corps, en influençant des centaines d’horloges moléculaires dans nos cellules et nos organes, de la régulation de notre métabolisme au contrôle de la façon dont nos gènes fabriquent des protéines.

Aujourd’hui, les scientifiques travaillent sur des moyens d’adapter les traitements à nos rythmes circadiens. Des médicaments qui ciblent spécifiquement les horloges elles-mêmes sont explorés en laboratoire. Pourrons-nous un jour pirater nos horloges circadiennes pour améliorer notre santé ? Lire l’histoire complète.

—Jessica Hamzelou

+ L’IA amène Internet dans les ruines romaines submergées. La technologie facilite la surveillance des sites archéologiques sous-marins. Lire l’histoire complète.

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 Une nouvelle sous-variante covid balaie les États-Unis

Mais il n’y a aucune preuve suggérant qu’il est plus grave que ses prédécesseurs. (L’Atlantique $)

+ L’OMS a déclaré qu’elle surveillait de près sa propagation. (Nouvelles du ciel)

+ La demande de médicaments covid monte en flèche sur le marché noir chinois. (Reste du monde)

+ L’Union européenne recommande “fortement” aux États membres de tester les arrivées de Chine. (BBC)

2 anciens employés de Twitter attendent toujours une indemnité de départ

Beaucoup d’entre eux attendent depuis plus de deux mois. (Bloomberg $)

+ Les pirates ont partagé les données de 200 millions d’utilisateurs de Twitter. (Le registre)

+ Nous assistons à la mort cérébrale de Twitter. (examen de la technologie MIT)

3 Il est peu probable que les clients de Celsius récupèrent leur argent

Malheureusement pour eux, ils ne possédaient pas vraiment la majeure partie de leur crypto-monnaie – le prêteur effondré l’était. (WP $)

+ Le procureur général de New York poursuit le fondateur de Celsius. (NYT $)

4 Taïwan veut construire son propre réseau satellite

Dans le but de protéger le pays des attaques potentielles de la Chine. (FT $)

+ Les téléphones satellite-mobile gagnent du terrain au CES de cette année. (WSJ $)

5Deux administrateurs de Wikipédia ont été emprisonnés en Arabie Saoudite

Dans une tentative draconienne de contrôler les informations du site Web dans tout le pays. (Le gardien)

6 Dans le cauchemar politique de Facebook

La rétrogradation des sujets de fil d’actualité “sensibles” était loin d’être fluide. (WSJ $)

+ Le déménagement de la méta-gestion à l’étranger a également été un casse-tête. (Les informations $)

7 Encourager les gens à donner leurs reins est difficile

Offrir aux donateurs une incitation financière est une solution pour réduire les listes d’attente. (Filaire $)

8 Les implants péniens bioniques pourraient aider à traiter la dysfonction érectile

Les porcs avec des pénis blessés qui ont reçu des patchs de tissu artificiel ont pu avoir des érections normales. (Carte mère)

+ Rencontrez le vétéran blessé qui a subi une greffe de pénis. (examen de la technologie MIT)

9 Comment les amateurs de technologie s’adaptent à la vie hors réseau

Il est temps d’investir dans une éolienne ! (Le prochain Web)

10 Comment les piñatas sur le thème des mèmes ont décollé

Les conceptions sur le thème des médias politiques et sociaux sont particulièrement populaires. (Reste du monde)

Citation du jour

“Le plus grand risque est de ne pas en prendre.”

—Une citation du site Web d’Alex Mashinsky, le PDG du prêteur de crypto en faillite Celsius Network, qui est accusé d’avoir fraudé des milliards de dollars à des investisseurs, rapporte Reuters.

La grande histoire

Votre premier burger cultivé en laboratoire arrive bientôt, et il sera “mélangé”

Décembre 2020

Une fraîche nuit d’automne en 2010, Jessica Krieger a été horrifiée par un documentaire qui montrait les horribles façons dont les animaux sont abattus pour se nourrir. Alors étudiante de premier cycle en neurosciences, elle s’est lancée dans ce qui était à l’époque un domaine marginal de la recherche biotechnologique : cultiver et récolter des cellules animales comestibles sans tuer aucune créature sensible.

Alors que la viande cultivée en laboratoire s’efforçait de sortir de la boîte de Pétri, les substituts de viande à base de plantes subissaient une révolution. Mais plutôt que de traiter leur succès comme une menace, Krieger et un certain nombre d’autres entrepreneurs y voient l’ouverture dont ils ont besoin pour enfin commercialiser leurs créations – sous la forme de «viande mélangée», fusionnant le meilleur des produits à base de plantes et substituts de viande de culture. Et il ne faudra peut-être pas longtemps avant que vous ayez l’occasion d’y goûter. Lire l’histoire complète.

—Niall Firth

