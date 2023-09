Le téléchargement : quelle est la prochaine étape pour l’IA et lutter contre la censure numérique

Le cofondateur de DeepMind, Mustafa Suleyman, souhaite créer un chatbot qui fasse bien plus que discuter. Dans une récente conversation qu’il a eue avec Will Douglas Heaven, rédacteur en chef en chef de l’IA, il a expliqué que l’IA générative n’est qu’une phase.

La prochaine étape, dit-il, est l’IA interactive : des robots qui peuvent effectuer les tâches que vous leur avez définies en faisant appel à d’autres logiciels et à d’autres personnes pour faire avancer les choses. Il appelle également à une réglementation robuste – et ne pense pas que cela sera difficile à réaliser.

Même si beaucoup se moqueront du techno-optimisme de Suleyman, voire de sa naïveté, il n’est pas le seul à parler d’un avenir rempli de logiciels toujours plus autonomes. Et contrairement à la plupart des gens, il possède une nouvelle entreprise d’un milliard de dollars, Inflection, avec une liste de talents de premier plan. Cela pourrait simplement le mettre en mesure de changer le monde comme il l’a toujours voulu. Lisez l’histoire complète.

Comment les nouvelles technologies aident les gens à contourner l’autoritarisme numérique

La question de savoir qui contrôle Internet et qui a accès à l’information en ligne est au cœur de l’avenir de notre monde. Ils ont des conséquences sur la géopolitique, la liberté d’expression, la sécurité nationale, l’organisation politique, les droits de l’homme, l’équité et la répartition du pouvoir en général.

Nous sommes au milieu d’une course aux armements technologiques tranquille entre les censeurs et ceux qui tentent de leur échapper. Et à mesure que les gens dépendent de plus en plus des outils et plateformes numériques, les dommages causés par la censure en ligne deviennent plus graves. Lisez l’histoire complète.

—Tate Ryan-Mosley