Le téléchargement : objectivation de l’IA et SBF chargé

L’application d’avatar AI virale Lensa m’a déshabillé, sans mon consentement

Lorsque Melissa Heikkilä, notre journaliste senior en intelligence artificielle, a essayé la nouvelle application d’avatar AI virale Lensa, elle espérait obtenir des résultats similaires à ceux d’autres collègues du MIT Technology Review, qui ont obtenu des avatars réalistes mais flatteurs – pensez aux astronautes et aux féroces guerriers. Au lieu de cela, elle a eu des tonnes de nus. Sur les 100 avatars générés, 16 étaient seins nus, tandis que 14 autres la représentaient dans des vêtements extrêmement maigres et des poses ouvertement sexualisées.

Melissa a un héritage asiatique. De nombreux avatars étaient des femmes asiatiques génériques clairement calquées sur des personnages d’anime ou de jeux vidéo, ou, très probablement, du porno. Un autre collègue d’origine chinoise a obtenu des résultats similaires : des tonnes et des tonnes d’avatars pornifiés.

L’hypersexualisation des femmes asiatiques par Lensa n’est malheureusement pas surprenante. Ses résultats sont générés à l’aide de Stable Diffusion, un modèle d’IA qui s’appuie sur un ensemble massif de données open source compilé en grattant des images sur Internet. Mais le problème est plus profond que les données de formation. Lire l’histoire complète.

Ce que ça fait d’être sexuellement objectivé par une IA

Vous pouvez lire plus de réflexions de Melissa sur les avatars de Lensa reflétant les stéréotypes sexistes et racistes dans The Algorithm, sa newsletter hebdomadaire sur l’IA. Dans ce document, elle réfléchit à ce que cela lui a fait ressentir lorsque le modèle lui a rendu des représentations plus réalistes lorsqu’elle lui a dit qu’elle était un homme, et ce que les problèmes avec Lensa nous disent plus largement sur l’IA. Lire l’histoire complète.

1 Sam Bankman-Fried a été accusé de fraude

Les autorités américaines affirment que le plan du fondateur de FTX était d’escroquer les investisseurs dès le départ. (Le bord)

+ Les parents du professeur de la Stanford Law School de Bankman-Fried sont également sous surveillance. (NYT $)

+ Le ministère américain de la Justice est divisé sur l’opportunité d’inculper Binance également. (Reuter)

+Les adeptes de l’altruisme efficace sont furieux contre le fondateur. (Voix)

2 Une énergie propre illimitée pourrait être à l’horizon

Le département américain de l’énergie est sur le point de confirmer qu’une réaction de fusion a créé un gain d’énergie net pour la première fois aujourd’hui. (WP $)

+ Les scientifiques tentent de réaliser cette percée depuis près de 100 ans. (L’Atlantique $)

3 Twitter a dissous son Trust and Safety Council

À un moment où il en a sans doute plus que jamais besoin. (TechCrunch)

+ Twitter joue avec des coches bleues, dorées et grises, pour une raison quelconque. (Voix)

+ L’entreprise vend aux enchères des chaises de fantaisie de son siège social vidé. (Carte mère)

+ L’effondrement potentiel de Twitter pourrait effacer de vastes archives de l’histoire humaine récente. (examen de la technologie MIT)

4 L’édition de gènes CRISPR a ralenti la progression d’Alizheimer chez la souris

Si elle est appliquée aux humains, la technique peut s’avérer encore plus efficace. (Nouveau scientifique $)

5 AI est à la recherche de métaux EV

En théorie, cela pourrait rendre l’exploitation minière plus efficace et moins destructrice. (Filaire $)

+ L’apprentissage automatique pourrait considérablement accélérer la recherche de nouveaux métaux. (examen de la technologie MIT)

6 La Chine prépare un plan de sauvetage pour son secteur des puces

À hauteur de 143 milliards de dollars. (Reuter)

+ Pékin a déposé une plainte contre les restrictions américaines sur les semi-conducteurs. (WSJ $)

+ L’industrie européenne des puces est encore en train de rattraper son retard. (FT $)

+ La corruption envoie des ondes de choc dans l’industrie chinoise de la fabrication de puces. (examen de la technologie MIT)

7 Les travailleurs de l’Inde sont confrontés à un avenir sombre

Beaucoup de gens ont pris les emplois en dernier recours. Maintenant, ils sont coincés avec eux. (Reste du monde)

8 Qu’est-ce que c’est que de faire semblant d’être un chatbot IA

En d’autres termes, une personne prétendant être un ordinateur prétendant être une personne. (Le gardien)

9 La vidéo Pizza Rat rapporte toujours de l’argent à son créateur

Sept ans après qu’il soit devenu viral à l’origine. (Initié $)

10 La clé USB a une histoire d’origine étonnamment dramatique

Y compris les litiges en matière de brevets, la falsification de comptes et une peine de prison. (Spectre IEEE)

Citation du jour

“FTX opérait derrière un vernis de légitimité créé par M. Bankman-Fried… ce vernis n’était pas seulement mince, il était frauduleux.”

—Gurbir Grewal, directeur de la division américaine de l’application de la loi, expose les accusations portées contre Sam Bankman-Fried, rapporte ABC Nouvelles.

La grande histoire

Pourquoi il est si difficile de rendre la technologie plus diversifiée

juin 2021

Tracy Chou a une longue histoire de travail pour exposer les problèmes de diversité de la Silicon Valley. En tant qu’ingénieure chez Pinterest, elle a publié un article de blog largement diffusé appelant les entreprises technologiques à partager des données sur le nombre de femmes travaillant dans leur équipe d’ingénieurs, et a recueilli leurs réponses dans une base de données publique qui a révélé à quel point de nombreuses équipes techniques des plus grandes entreprises étaient encore homogènes. .

Environ un an plus tard, elle a lancé une entreprise appelée Block Party qui cible le harcèlement en ligne en donnant aux utilisateurs de Twitter plus de contrôle sur les tweets qui apparaissent dans leur flux et leurs mentions.

Ici, nous vérifions avec Chou, qui est basée à San Francisco, pour en savoir plus sur ce qu’il faut pour apporter des changements dans le secteur de la technologie et à quoi les entrepreneurs comme elle sont confrontés. Lire l’histoire complète.

On peut encore avoir de belles choses

+ C’est cool, la NASA travaille sur un Bras robotique pour résister à des températures de moins 280 degrés.

+ Pourquoi Musique en langue galloise a un moment en ce moment—cwl !

+ Le secret pour devenir un meilleur multitâche ? Prendre des notes.

+ Comment trois femmes intrépides ont établi un record d’escalade escalader la route Rayu dans le nord de l’Espagne.

+ J’ai besoin d’un chauffe-pain dans tous mes radiateurs, stat.