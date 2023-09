Le téléchargement : l’outil anti-censure de Google et les minéraux critiques de la Chine

Zeyi Yang, notre journaliste chinois, s’est récemment entretenu avec Seaver Wang, codirecteur de l’équipe climat et énergie du groupe de réflexion Breakthrough Institute, pour en savoir plus sur le rôle que jouent les minéraux critiques et sur l’importance des politiques chinoises contrôlant leur distribution. Lisez l’histoire complète.

Les robots qui apprennent en échouant pourraient ouvrir la voie à une nouvelle ère de l’IA

Lorsqu’on lui demande d’expliquer son travail, Lerrel Pinto aime répondre à une autre question : quand avez-vous vu pour la dernière fois un robot sympa chez vous ? La réponse dépend généralement du fait que la personne qui pose la question possède un robot aspirateur : hier ou jamais.

Pinto travaille pour résoudre ce problème. Chercheur en informatique à l’Université de New York, il souhaite voir dans les maisons des robots qui font bien plus que passer l’aspirateur. Le problème est que la formation de robots polyvalents nécessite beaucoup de données. Mais la solution de Pinto consiste à trouver de nouveaux moyens de collecter ces données, notamment en demandant aux robots de les collecter au fur et à mesure de leur apprentissage. Lisez l’histoire complète.

—Will Douglas Heaven

Lerrel Pinto est l’un des 35 innovateurs de moins de 35 ans du MIT Technology Review pour 2023. Lire la liste complète des lauréats de cette annéey compris ceux qui font la différence dans les domaines de la robotique, de l’informatique, de la biotechnologie, du climat et de l’énergie, ainsi que de l’IA.