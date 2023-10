Le téléchargement : l’ostréiculture et faire confiance à l’IA avec notre corps

Carol Friend a accepté un travail difficile. Elle est l’une des dix personnes du Delaware qui tentent actuellement de réussir en tant qu’ostréicultrice cultivée.

Sa Salty Witch Oyster Company détient un bail pour cultiver les mollusques dans le cadre du nouveau programme d’aquaculture de l’État, lancé en 2017. Elle a échoué malgré ses promesses évidentes.

Cinq ans après l’arrivée des premières huîtres d’élevage dans les Inland Bays, l’industrie aquacole en est encore au stade larvaire. Les huîtres elles-mêmes sont presque mythiques dans leur capacité à nettoyer et filtrer l’eau. Mais la volonté humaine, l’investissement et la flexibilité sont tous nécessaires pour permettre aux huîtres de faire simplement leur travail, en particulier lorsque les promoteurs commencent à s’y opposer. Lisez l’histoire complète.

—Anna Kramer

Sommes-nous prêts à confier l’IA à notre corps ?

L’intelligence artificielle pénètre de plus en plus profondément dans nos vies. Nous sommes déjà habitués à suivre notre corps grâce à des appareils portables comme les montres intelligentes. Obtenir un discours d’encouragement de la part d’un avatar IA ne semble pas très difficile.

C’est exactement ce qui se passe chez Lumin Fitness : une salle de sport au Texas dotée en grande partie d’entraîneurs virtuels IA conçus pour guider les amateurs de gym tout au long des séances d’entraînement.

D’une certaine manière, cela a du sens. L’IA pourrait aider à encourager les personnes qui se sentent intimidées ou démotivées à s’entraîner et faciliter le suivi des progrès au fil du temps. Mais à mesure que la technologie pénètre des domaines de plus en plus sensibles, nous devons rester vigilants et nous rappeler qu’elle comporte de nombreuses limites. Lisez l’histoire complète.

L’histoire de Melissa est tirée de The Algorithm, notre newsletter hebdomadaire sur l’IA. S’inscrire pour le recevoir dans votre boîte mail tous les lundis.