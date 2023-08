Le téléchargement : logiciel de clavier d’espionnage et pourquoi l’IA ennuyeuse est préférable

Ceci est l’édition d’aujourd’hui de The Download,notre newsletter en semaine qui fournit une dose quotidienne de ce qui se passe dans le monde de la technologie.

Comment le logiciel de clavier omniprésent met des centaines de millions d’utilisateurs chinois en danger

Pour des millions de Chinois, le premier logiciel qu’ils téléchargent sur les appareils est toujours le même : une application pour clavier. Pourtant, peu d’entre eux sont conscients que cela peut rendre tout ce qu’ils tapent vulnérable aux yeux des espions.

Les claviers QWERTY sont inefficaces car de nombreux caractères chinois partagent la même orthographe latinisée. En conséquence, beaucoup passent à des applications de clavier intelligentes et localisées pour gagner du temps et de la frustration. Aujourd’hui, plus de 800 millions de Chinois utilisent des applications de clavier tierces sur leurs PC, ordinateurs portables et téléphones mobiles.

Mais un rapport récent du Citizen Lab, un groupe de recherche affilié à l’Université de Toronto, a révélé que Sogou, l’une des applications de clavier chinoises les plus populaires, présentait une énorme faille de sécurité. Lire l’histoire complète.

—Zeyi Yang

Pourquoi nous devrions tous encourager une IA ennuyeuse

Plus tôt ce mois-ci, le département américain de la Défense a annoncé qu’il mettait en place un groupe de travail sur l’IA générative, visant à « analyser et intégrer » des outils d’IA tels que de grands modèles de langage dans tout le département. Il espère qu’ils pourront améliorer le renseignement et la planification opérationnelle.

Mais ce ne sont peut-être pas les bons cas d’utilisation, écrit notre journaliste senior en intelligence artificielle, Melissa Heikkila. Les outils d’IA générative, tels que les modèles de langage, sont glitchy et imprévisibles, et ils inventent des choses. Ils présentent également des vulnérabilités de sécurité massives, des problèmes de confidentialité et des préjugés profondément enracinés.

L’application de ces technologies dans des contextes à enjeux élevés pourrait entraîner des accidents mortels où il est difficile de savoir qui ou quoi doit être tenu responsable, ou même pourquoi le problème s’est produit. Le meilleur pari du DoD est d’appliquer l’IA générative à des choses plus banales comme Excel, le courrier électronique ou le traitement de texte. Lire l’histoire complète.

Les carottes de glace qui nous permettront de regarder 1,5 million d’années dans le passé

Pour mieux comprendre le rôle que joue le dioxyde de carbone atmosphérique dans les cycles climatiques de la Terre, les scientifiques se sont longtemps tournés vers les carottes de glace forées en Antarctique, où les couches de neige s’accumulent et se compactent pendant des centaines de milliers d’années, emprisonnant des échantillons d’air ancien dans un réseau de bulles qui servent sous forme de minuscules capsules temporelles.

En analysant ces noyaux, les scientifiques peuvent relier les concentrations de gaz à effet de serre à des températures remontant à 800 000 ans. Maintenant, une nouvelle initiative menée par l’Europe espère éventuellement récupérer le noyau le plus ancien à ce jour, datant de 1,5 million d’années. Mais cet exploit impressionnant n’est encore que la première étape. Une fois qu’ils auront fait cela, ils devront trouver comment ils vont extraire l’air de la glace. Lire l’histoire complète.

—Christian Elliott

1 Comment l’IA a été entraînée dans les guerres culturelles

Les craintes concernant l’IA « réveillée » méconnaissent fondamentalement son fonctionnement. Pourtant, ils gagnent du terrain. (Le gardien)

+Pourquoi il est impossible de construire un modèle de langage d’IA impartial.(examen de la technologie MIT)



2 Les chercheurs se précipitent pour comprendre une nouvelle variante de coronavirus

Il est peu probable que cela soit préoccupant, mais cela montre que ce virus a encore beaucoup de tours dans sa manche. (Nature)

+Covid n’a pas entièrement disparu – voici où nous en sommes.(examen de la technologie MIT)

+Pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre d’arrêter de le surveiller. (Ars Technica)



3 Comment Hilary est devenue une telle tempête monstre

Une grande partie est due aux températures de surface de la mer inhabituellement chaudes. (Filaire $)

+L’ère des catastrophes climatiques simultanées est là pour durer. (Axios)

+Les gens enfilent des gilets de refroidissement pour pouvoir travailler malgré la chaleur. (Filaire $)



4 La confidentialité du cerveau est appelée à devenir importante

Les scientifiques s’améliorent dans le décodage de nos données cérébrales. Ce n’est sûrement qu’une question de temps avant que d’autres ne veuillent jeter un coup d’œil. (L’Atlantique $)

+Comment vos données cérébrales pourraient être utilisées contre vous.(examen de la technologie MIT)



5 Comment Nvidia a construit un si grand avantage concurrentiel dans les puces AI

Aujourd’hui, il représente 70 % de toutes les ventes de puces d’IA, et une part encore plus importante pour la formation de modèles génératifs. (NYT $)

+Les puces vendues à la Chine sont moins efficaces en raison des contrôles américains à l’exportation. (Ars Technica)

+Ces règles de conception simples pourraient bouleverser l’industrie des puces.(examen de la technologie MIT)



6 Dans le monde complexe du trouble dissociatif de l’identité sur TikTok

Réduire la stigmatisation est formidable, mais les médecins craignent que les gens s’auto-diagnostiquent ou même imitent le trouble. (Le bord)



7 Ce que TikTok pourrait devoir abandonner pour continuer à fonctionner aux États-Unis

Cela montre à quel point les prétendues préoccupations des autorités en matière de collecte de données sont en réalité creuses. (Forbe)



8 soldats en Ukraine jouent à World of Tanks sur leurs téléphones

C’est étrangement similaire à la guerre qu’ils mènent eux-mêmes, mais ils disent que cela les aide à se dissocier de l’horreur. (NYT $)



9 Les théoriciens du complot partagent des idées folles sur les causes des incendies de forêt

Mais tout cela n’est qu’une manière compliquée d’essayer d’éviter d’avoir à lutter contre le changement climatique. (Ardoise $)



10 Christie’s a divulgué accidentellement l’emplacement de tonnes d’œuvres d’art de valeur

Apparemment grâce aux métadonnées qui s’attachent souvent automatiquement aux photos des smartphones. (WP $)

