Le téléchargement : l’IA texte-vidéo et le gros pari chinois sur le méthanol

La nouvelle IA de Meta peut transformer les invites textuelles en vidéos



Ce qui s’est passé: Meta a dévoilé un système d’IA qui génère de courtes vidéos basées sur des invites textuelles. Make-A-Video vous permet de taper une chaîne de mots, comme “Un chien portant une tenue de super-héros avec une cape rouge volant dans le ciel”, puis génère un clip de cinq secondes qui, bien qu’assez précis, a l’esthétique de une vieille vidéo maison trippante.

Comment ça fonctionne: Meta a combiné les données de trois ensembles de données d’images et de vidéos open source pour former son modèle. Des ensembles de données texte-image standard d’images fixes étiquetées ont aidé l’IA à savoir comment les objets sont appelés et à quoi ils ressemblent. Et une base de données de vidéos l’a aidé à comprendre comment ces objets sont censés se déplacer dans le monde.

Pourquoi est-ce important: Bien que l’effet soit plutôt grossier, le système offre un premier aperçu de ce qui s’en vient pour l’intelligence artificielle générative, et c’est la prochaine étape évidente des systèmes d’IA texte-image qui ont provoqué une énorme excitation cette année. Mais cela soulève aussi de grandes questions éthiques. Lire l’histoire complète.

—Melissa Heikkila

La Chine parie gros sur une autre alternative aux moteurs à essence : les voitures au méthanol

Alors que le gouvernement chinois s’efforce d’atteindre des objectifs ambitieux en matière de carbone, le pays est devenu un leader mondial dans l’adoption des véhicules électriques. Mais ce n’est pas la seule alternative de voiture plus verte qu’il recherche.

Alors que le carburant méthanol fait l’objet de discussions et de projets pilotes en Chine depuis une décennie, son adoption tarde depuis longtemps. Maintenant, le gouvernement tente d’accélérer l’adoption des voitures au méthanol, ainsi que d’autres efforts de l’État au cours de l’année dernière pour rédiger des normes pour les voitures au méthanol et soutenir les industries concernées, réaffirmant son engagement envers le carburant alternatif.

Cela est important car, tout comme les véhicules électriques, la technologie pourrait devenir à la fois un succès commercial et une impulsion politique pour les ambitions de la technologie climatique de la Chine. Lire l’histoire complète.

—Zeyi Yang

Pouvons-nous trouver des moyens de vivre au-delà de 100 ? Les millionnaires parient dessus.

Des scientifiques et des entreprises de biotechnologie ont noué des contacts avec des investisseurs ultra-riches lors d’une conférence huppée en Suisse cette semaine, plaidant en faveur de la science de la longévité et des stratégies anti-âge. Mon collègue Jess Hamzelou, notre journaliste principal en biomédecine, les a rejoints et a eu un aperçu de certains des travaux les plus pointus dans le domaine. Lisez ce qu’elle a découvert.

L’histoire de Jess est tirée de The Checkup, sa nouvelle newsletter hebdomadaire qui vous donne des informations sur tout ce qui concerne la santé et la technologie. S’inscrire pour le recevoir dans votre boîte de réception tous les jeudis.

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 L’ouragan Ian a laissé de vastes étendues de Floride sous l’eau

Alors qu’il se dirige vers la Caroline du Sud, Biden a averti qu’il pourrait devenir le plus meurtrier de l’histoire de la Floride. (Le gardien)

+ Les récifs coralliens sont une défense naturelle efficace contre les ouragans. (Voix)

+ La tempête est un puissant mélange de puissance et d’imprévisibilité. (L’Atlantique $)

+ Il pourrait être en passe de rejoindre la liste des tempêtes aussi violentes que Katrina. (New yorkais $)

2 L’Iran intensifie les pannes d’Internet et la censure

Jusqu’à présent, cela n’atteint pas le résultat souhaité par le gouvernement. (Ardoise $)

+ Un éditeur technologique de niche met en lumière la machine de surveillance chinoise. (L’Atlantique $)

3 Ce ​​qui rend le plastique si utile en fait également un cauchemar à recycler

Une nouvelle méthode de décomposition pourrait aider. (Économiste $)

+ Une entreprise française utilise des enzymes pour recycler l’un des plastiques à usage unique les plus courants. (examen de la technologie MIT)

4 Pourquoi la cyberguerre de la Russie ne s’est jamais vraiment concrétisée

Les attaques qu’il a lancées n’ont pas eu les conséquences escomptées. (FT $)

+ Voici comment la guerre en Ukraine pourrait se terminer. (New yorkais $)

+ Des hommes russes prétendraient avoir le VIH pour échapper à la conscription. (Reste du monde)

5 Jack Dorsey a tenté d’obtenir une place pour Elon Musk sur le tableau de bord de Twitter

Mais les autres membres ont vu la nomination comme trop risquée. (CNBC)

+ L’ancien PDG a également tenté de mettre Musk et le PDG Parag Agrawal du bon pied. (WSJ $)

+ Musk voulait rechercher “Trump” dans sa chasse aux données de bot. (Bloomberg $)

+ Musk a également joué avec la nomination d’Oprah au conseil d’administration de Twitter. (L’information $)

6 L’océan Arctique devient rapidement plus acide

Sans surprise, le changement climatique est le coupable. (Carte mère)

+ La Chine, premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, souffre. (Voix)

7 Rebooster le télescope Hubble lui donnerait un nouveau souffle

La NASA et SpaceX pensent qu’ils pourraient faire exactement cela. (Bbc)

+ La NASA a pris de superbes photos d’Europe, la lune de Jupiter. (Nouveau scientifique $)

8 Préparez-vous pour une nouvelle vague de tests à domicile

Ils ne sont pas seulement pour covid non plus. (Néo.Life)

+ Le séquençage du génome n’a jamais été aussi bon marché ou facile. (Filaire $)

9 Pourquoi les notes vocales sont si controversées

Envoyez le vôtre avec prudence. (WSJ $)

+ Les lasers peuvent envoyer un message audio chuchoté directement à l’oreille d’une personne. (examen de la technologie MIT)

10 AI crée de nouveaux Pokémon horribles

Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. (WP $)

+ Cet artiste domine l’art généré par l’IA. Et il n’en est pas content. (examen de la technologie MIT)

Citation du jour

“Je suppose que vous apprenez qui sont vos vrais amis lorsque vous ne pouvez pas obtenir d’allocation lors de leur tour de sélection ”

—Maia Bittner, une investisseur providentielle, tweete en plaisantant sur les pièges d’investir dans les startups d’amis, Bloomberg rapports.

La grande histoire

Rencontrez les kidfluenceurs en herbe qui luttent pour la célébrité

Décembre 2019

Sur YouTube, les enfants peuvent devenir millionnaires, apparemment du jour au lendemain, sans essayer. Le mieux payé d’entre eux, Ryan Kaji, huit ans, a gagné 22 millions de dollars en 2018 en jouant avec des jouets sur sa chaîne Ryan ToysReview (aujourd’hui Ryan’s World). Il y a maintenant des milliers d’enfants YouTubers tout aussi célèbres : des bébés qui ont été vloggés depuis le moment de leur naissance, des streamers de 10 ans montrant des astuces de jeux vidéo, des adolescentes donnant des conseils sur l’acné depuis leur chambre.

Pourquoi tant d’enfants veulent être YouTubers ? Cherchent-ils uniquement la célébrité, ou y a-t-il plus : créativité, communauté et future carrière ? Comment leurs parents les aident-ils ? Et que se passe-t-il si, après avoir dépensé des milliers de dollars ou abandonné l’école, ça ne marche pas ? Lire l’histoire complète.

—Amélia Tait

