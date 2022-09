Le téléchargement : l’IA à double conduite et la propagande télégraphique russe

Ceci est l’édition d’aujourd’hui de Le téléchargement, notre newsletter en semaine qui fournit une dose quotidienne de ce qui se passe dans le monde de la technologie.

L’IA de cette startup est suffisamment intelligente pour conduire différents types de véhicules

Les nouvelles: Wayve, une startup de voitures sans conducteur basée à Londres, a créé un modèle d’apprentissage automatique qui peut conduire deux types de véhicules différents : une voiture de tourisme et une camionnette de livraison. C’est la première fois qu’un même conducteur IA apprend à conduire plusieurs véhicules.

Pourquoi est-ce important: Bien que les robotaxis aient atteint une poignée de rues à Phoenix et à San Francisco, leur succès a été limité. Wayve fait partie d’une nouvelle génération de startups qui abandonnent l’état d’esprit traditionnel de la robotique, où les voitures sans conducteur s’appuient sur des cartes et des modules 3D très détaillés pour la détection et la planification. Au lieu de cela, ces startups s’appuient entièrement sur l’IA pour conduire les véhicules.

Et après: L’avance suggère que l’approche de Wayve en matière de véhicules autonomes, dans laquelle un modèle d’apprentissage en profondeur est formé pour conduire à partir de zéro, pourrait l’aider à évoluer plus rapidement que ses principaux rivaux. Lire l’histoire complète.

—Will Douglas Heaven

La bataille de la Russie pour convaincre les gens de rejoindre sa guerre se déroule sur Telegram

La propagande de Poutine : Lorsque Vladimir Poutine a déclaré le 21 septembre le rappel partiel des réservistes militaires, dans un effort désespéré pour essayer de tourner sa longue et brutale guerre en Ukraine en faveur de la Russie, il a lancé une autre bataille parallèle : celle pour convaincre le peuple russe de les mérites et les risques de la conscription. Et celui-ci est combattu sur le service de messagerie cryptée Telegram.

Forces opposées: Suite à l’annonce, les chaînes pro-Kremlin Telegram ont commencé à s’aligner consciencieusement derrière les plans de Poutine, désireux de promouvoir l’idée que la guerre qu’il mène est juste et gagnable. Mais si cette veine de propagande fonctionne est loin d’être certaine. Malgré tout le travail que le gouvernement fait pour essayer de contrôler le récit, il y a une opposition dynamique sur la même plate-forme qui travaille à le saper et offre un soutien à ceux qui cherchent à esquiver le projet. Lire l’histoire complète.

—Chris Stokel-Walker

La mission DART de la NASA est sur le point de s’écraser sur un astéroïde aujourd’hui



Le vaisseau spatial de test de double redirection d’astéroïdes de la NASA, ou DART, est sur le point d’entrer en collision avec l’astéroïde Dimorphos à 19 h 14 HE aujourd’hui. Bien que Dimorphos ne soit pas sur le point d’entrer en collision avec la Terre, DART est destiné à démontrer la capacité de dévier un astéroïde comme celui-ci qui se dirige vers nous, si jamais on en découvrait un.

En savoir plus sur la mission DART et sur la façon dont l’accident est susceptible de se dérouler.

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 Les États-Unis disent que la Russie fera face à une catastrophe si elle utilise des armes nucléaires

Il est difficile de savoir si la menace de Poutine est un bluff ou un sérieux mortel. (Le gardien)

+ Le président ukrainien Volodymyr Zelensky pense que c’est bien réel. (CNBC)

+ Quel est le risque d’accident nucléaire en Ukraine ? (examen de la technologie MIT)

2 YouTube veut détourner les créateurs de TikTok avec de l’argent

Mais il ne dira pas combien. (examen de la technologie MIT)

3 La tolérance zéro de l’Allemagne pour les discours de haine est une arme à double tranchant

Alors que la menace d’amendes décourage certains auteurs, les militants craignent que trop de personnes ne soient ciblées. (NYT $)

+ La désinformation façonne déjà les décisions des électeurs américains avant les élections de mi-mandat de novembre. (NYT $)

4 Pourquoi même les plus grandes entreprises sont vulnérables au piratage

Une approche de confiance zéro est utile, mais ne vous mènera que très loin. (WSJ $)

+ Les pirates peuvent perturber les systèmes de reconnaissance d’images à l’aide d’ondes radio. (Nouveau scientifique $)

+ Microsoft est optimiste sur le fait que l’IA peut éliminer les mauvais acteurs. (Bloomberg $)

+ L’industrie du piratage est confrontée à la fin d’une époque. (examen de la technologie MIT)

5 La mission lunaire Artemis de la NASA a de nouveau été retardée

En raison de la tempête tropicale Ian. (Bbc)

+ L’Arabie saoudite veut envoyer sa première femme astronaute dans l’espace. (Initié $)

6 La lutte contre le changement climatique va au-delà du coup de pied aux entreprises

Une approche plus nuancée pourrait être nécessaire pour accélérer la transition vers une énergie plus propre. (L’Atlantique $)

+ Les incendies de forêt mondiaux signifient que la neige fond plus rapidement que d’habitude. (Ardoise $)

+ L’assurance contre les catastrophes est de plus en plus difficile à gérer. (Magazine connaissable)

+ Le battage médiatique sur l’élimination du carbone devient une distraction dangereuse. (examen de la technologie MIT)

7 Les employés licenciés de Crypto ne savent pas quoi faire ensuite

Mais beaucoup d’entre eux n’ont pas laissé leurs expériences les dissuader du secteur. (L’information $)

+ Interpol a publié une notice rouge pour le co-fondateur de Terraform Labs, Do Kwon. (Bloomberg $)

8 La ville danoise qui a interdit Google

La gestion des données des enfants par le géant de la technologie n’a pas été correctement évaluée. (Filaire $)

+ Google dit qu’il n’est pas disposé à le lancer pour financer les coûts du réseau en Europe. (Reuter)

9 Pourquoi les neurosciences font leur retour

Certains experts sont convaincus que le rapprochement des services de neurologie et de psychiatrie se fait attendre depuis longtemps. (Économiste $)

10 Comment la viande végétale est passée de mode

Les évangélistes sont convaincus que l’industrie naissante connaît simplement des problèmes de démarrage. (Le gardien)

+ Votre premier burger cultivé en laboratoire arrive bientôt, et il sera « mixé ». (examen de la technologie MIT)

Citation du jour

“Il y a définitivement le club des garçons qui existe toujours.”

—Taryn Langer, fondatrice de la société de relations publiques Moxie Communications Group, raconte New York Times à propos de ses frustrations face à l’état sexiste de l’industrie technologique.

La grande histoire

La quête pour savoir si les mutations de notre cerveau affectent la santé mentale

Août 2021

Les scientifiques ont eu du mal dans leur recherche de gènes spécifiques à l’origine de la plupart des troubles cérébraux, notamment l’autisme et la maladie d’Alzheimer. Contrairement aux problèmes avec certaines autres parties de notre corps, la grande majorité des présentations de troubles cérébraux ne sont pas liées à un gène identifiable.

Mais une étude de l’Université de Californie à San Diego publiée en 2001 a suggéré une voie différente. Et si ce n’était pas un seul gène défectueux – ou même une série de gènes – qui causait toujours des problèmes cognitifs ? Et si cela pouvait être les différences génétiques entre les cellules ?

L’explication avait semblé farfelue, mais de plus en plus de chercheurs ont commencé à la prendre au sérieux. Les scientifiques savaient déjà que les 85 à 100 milliards de neurones de votre cerveau fonctionnent dans une certaine mesure de concert, mais ce qu’ils veulent savoir, c’est s’il existe un risque lorsque certaines de ces cellules chantent une mélodie génétique différente. Lire l’histoire complète.

—Roxanne Khamsi

On peut encore avoir de belles choses

On peut encore avoir de belles choses

+ Certains gadgets sont certainement plus utiles que d’autres.

+ Appel à tous les amoureux des chats ! Cette histoire en pot de félins espiègles dans le travail du peintre français Alexandre-François Desportes est quelque chose de réconfortant (merci Melissa !)

+ Un guide utile pour déterminer ce que vous attendez vraiment de la vie.

+ Une startup ukrainienne envisage d’utiliser l’IA pour cloner le voix iconique de James Earl Jones, alias Dark Vador.

+ Les rumeurs sont vraies—Beurre passe vraiment un moment.