Le téléchargement : l’exode des utilisateurs de Twitter et la réparation des ponts

Twitter a peut-être perdu plus d’un million d’utilisateurs depuis qu’Elon Musk a pris le relais

Les nouvelles: Depuis qu’Elon Musk a confirmé son achat de Twitter le 27 octobre, en tweetant “l’oiseau est libéré”, de nombreux utilisateurs de Twitter ont menacé de partir. Mais alors que les gens ne donnent souvent pas suite aux menaces de quitter Twitter, de nouvelles données suggèrent qu’un nombre important d’utilisateurs abandonnent réellement la plate-forme.

Comment ils ont fait : La société Bot Sentinel, qui suit le comportement sur Twitter, estime qu’environ 877 000 comptes ont été désactivés et 497 000 autres ont été suspendus entre le 27 octobre et le 1er novembre. C’est plus du double du nombre habituel.

Pourquoi est-ce important: Des preuves anecdotiques provenant des médias sociaux suggèrent que les personnes contrariées par l’achat de Twitter par Elon Musk suivent et décident de désactiver leurs comptes en signe de protestation. S’ils continuent à le faire en masse, cela pourrait devenir un problème important pour la plate-forme et son nouveau propriétaire. Lire l’histoire complète.

—Chris Stokel-Walker

Les données des smartphones des conducteurs pourraient aider à repérer quand les ponts ont besoin de réparations urgentes

Les smartphones pourraient être utilisés pour surveiller la sécurité des ponts beaucoup plus rapidement et à moindre coût qu’il n’est actuellement possible, en fournissant aux ingénieurs des données qu’ils peuvent utiliser pour réparer les structures avant qu’elles ne deviennent dangereusement instables.

Habituellement, l’état de réparation des ponts est surveillé soit par une inspection visuelle des fissures et des défauts, soit par des capteurs collectant leurs données de vibration et de mouvement. Mais une nouvelle méthode développée par des chercheurs de l’Académie militaire de West Point et d’autres universités évite le besoin de l’un ou l’autre en collectant des données d’accéléromètre à partir de smartphones dans des voitures lorsqu’elles traversent des ponts. Lire l’histoire complète.

—Tammy Xu

Voici comment la stimulation cérébrale personnalisée pourrait traiter la dépression

Envoyer une secousse électrique à travers le cerveau d’une personne peut faire des choses remarquables. Il suffit de regarder les vidéos de personnes atteintes de la maladie de Parkinson qui ont des électrodes implantées dans leur cerveau. Ils peuvent passer de la difficulté à marcher à traverser une pièce en toute confiance, littéralement en appuyant sur un interrupteur.

Nous pourrions être en mesure d’utiliser une approche similaire pour améliorer notre humeur, ce qui pourrait changer la vie des personnes souffrant de troubles comme la dépression. Et nous ne parlons pas seulement de zaps cérébraux généraux – l’objectif est de créer des appareils personnalisés qui suivent votre activité cérébrale et l’optimisent. Lire l’histoire complète.

—Jessica Hamzelou

EmTech 2022

Cette semaine, MIT Technology Review a organisé notre EmTech conférence, notre événement phare couvrant les technologies émergentes et les tendances mondiales.

Consultez nos blogs en direct couvrant les deux jours de discussions fascinantes avec des acteurs mondiaux du changement, des innovateurs et des vétérans de l’industrie, alors que nous essayons de déterminer ce qui est probable, plausible et possible avec les technologies révolutionnaires de demain.

Le premier jour s’est concentré sur certaines des technologies passionnantes promettant de changer nos vies, y compris l’énergie propre et CRISPR, tandis que le deuxième jour a dévoilé ce que l’avenir réserve à Internet, à la réalité augmentée, à la technologie corporelle et à l’IA.

1 Les algorithmes Shadowy sont aux commandes à Washington, DC

Et la grande majorité des résidents n’ont aucune idée d’eux ou de leur fonctionnement. (Filaire $)

+ Comment la pandémie a renforcé l’état de surveillance de la Chine. (Ardoise)

+ La bataille de Marseille contre l’espionnage. (examen de la technologie MIT)

2 Ce que Mark Zuckerberg a enseigné à Elon Musk

La seule constante entre les deux sociétés ? Ouvriers mécontents. (NYT $)

+ L’Oréal a suspendu ses dépenses publicitaires sur Twitter. (FT $)

+ Musk tente de déclencher une guerre entre les factions de Twitter. (Carte mère)

+ Voici pourquoi les utilisateurs de Twitter devraient malheureusement se préparer au pire. (L’Atlantique $)

3 candidats républicains à mi-mandat poussent les mensonges de Stop the Steal

Ce n’est pas parce que le récit n’est pas vrai qu’il ne résonne pas. (Bloomberg $)

+ Les électeurs swing sont plus puissants que jamais. (Magazine NY $)

4 Que faudra-t-il pour réguler l’espace ?

Une chose est claire : ce ne sera pas facile. (Voix)

5 Les dirigeants mondiaux doivent accepter qu’ils n’ont pas réussi à freiner le changement climatique

L’accord de Paris à 1,5°C ne suffit plus, il faut agir, et vite. (Économiste $)

+Les scientifiques interrogent le plus grand groupe de surveillance du secteur. (FT $)

+ Il faut repenser fondamentalement les plans climat « net zéro ». (examen de la technologie MIT)

6 À quoi ressemble l’intérieur d’un centre de détention covid chinois

Lumières toute la nuit, routines strictes et poussière sans fin. (FT $)

+ Le Vietnam veut voler la couronne de fabrication technologique de la Chine. (Reste du monde)

7 Les médias sociaux n’étaient pas prêts pour les photos de grossesses précoces

Mais les regarder est essentiel pour des conversations honnêtes sur l’avortement. (Le bord)

+ La dissonance cognitive de regarder la fin de Roe se dérouler en ligne. (examen de la technologie MIT)

8 Aimer le théoricien du complot dans votre vie peut être difficile

Les traiter avec compassion peut aider à combler le fossé. (L’Atlantique $)

+ Comment parler aux théoriciens du complot – et toujours être gentil. (examen de la technologie MIT)

9 Le chagrin d’une rupture très moderne

L’angoisse de savoir s’il faut bloquer votre ex sur Instagram ne fait que prolonger la douleur. (Le gardien)

10 Comment modéliser les autres planètes que nous pourrions appeler chez nous

Les simulations font partie de la quête pour trouver la vie extraterrestre. (Quanta Magazine)

+ Une nouvelle source de neutrinos cosmiques de haute énergie a été découverte. (Nouveau scientifique $)

Citation du jour

“Nous travaillons tous pour la Maison Blanche de Trump.”

—Un travailleur mécontent de Twitter décrit ce que c’est que de travailler sous le nouveau régime d’Elon Musk au Poste de Washington.

La grande histoire

J’ai demandé à mes élèves de rendre leurs téléphones portables et d’écrire sur la vie sans eux

Décembre 2019

Il y a quelques années, Ron Srigley, un écrivain qui enseigne au Humber College et à l’Université Laurentienne, a réalisé une expérience dans un cours de philosophie qu’il enseignait. Ses élèves avaient plutôt mal échoué à un test, et il avait l’intuition que leur utilisation omniprésente des téléphones portables et des ordinateurs portables en classe était en partie responsable.

Il leur a offert un crédit supplémentaire s’ils lui donnaient leurs téléphones pendant neuf jours et écrivaient sur la vie sans eux. Douze étudiants, soit environ un tiers de la classe, ont accepté l’offre. Ce qu’ils ont écrit était remarquable et remarquablement cohérent. Lire l’histoire complète.

