Le téléchargement : les vaccins inversés et le gros problème de Microsoft

Dans l’ensemble, les vaccins typiques incitent le système immunitaire à réagir. Mais les scientifiques travaillent également sur des « vaccins inverses » qui apprendraient au système immunitaire à se retirer.

La semaine dernière, Jeffrey Hubbell et ses collègues de l’Université de Chicago ont rapporté qu’un vaccin inverse qu’ils avaient développé avait réussi à inverser une maladie similaire à la sclérose en plaques chez la souris. Hubbell a déjà testé cette approche, mais uniquement comme moyen de prévenir la maladie et non de la guérir.

Ces injections immuno-affaiblissantes pourraient conduire à toute une série de thérapies pour traiter les maladies auto-immunes. Et en fait, Anokion, une société cofondée par Hubbell, a déjà lancé des essais cliniques pour tester si ce type de vaccin inverse pourrait aider les personnes atteintes de sclérose en plaques et de maladie coeliaque. Lisez l’histoire complète.

—Cassandra Willyard

Cette histoire est tirée de The Checkup, notre newsletter hebdomadaire sur la biotechnologie et la santé. S’inscrire pour le recevoir dans votre boîte mail tous les jeudis.

Pour en savoir plus sur les vaccins, pourquoi ne pas consulter :

+ Que savoir sur les vaccins covid de cet automne. Les nouvelles variantes poseront un défi, mais les premiers signes suggèrent que les injections renforceront toujours les réponses en anticorps. Lisez l’histoire complète.

+ À qui profitent le plus les nouveaux vaccins contre le Covid ? Les données montrent que les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies sous-jacentes ont le plus besoin du vaccin. Lisez l’histoire complète.

+ Quelle est la prochaine étape pour les vaccins à ARNm. Les vaccins à ARNm nous ont aidé à traverser la pandémie de Covid-19, mais ils pourraient également aider à nous défendre contre de nombreuses autres maladies infectieuses, offrir une protection universelle contre la grippe et même traiter le cancer. Lisez l’histoire complète.