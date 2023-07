Le téléchargement : les poursuites américaines contre l’IA et les restrictions de Threads

Ceci est l’édition d’aujourd’hui de The Download, notre newsletter en semaine qui fournit une dose quotidienne de ce qui se passe dans le monde de la technologie.

Comment les juges, et non les politiciens, pourraient dicter les règles américaines de l’IA

Il devient de plus en plus clair que les tribunaux, et non les politiciens, seront les premiers à déterminer les limites du développement et de l’utilisation de l’IA aux États-Unis.

La semaine dernière, la Federal Trade Commission a ouvert une enquête pour savoir si OpenAI avait enfreint la loi en grattant les données en ligne des gens pour former son chatbot ChatGPT.

Pendant ce temps, des artistes et des auteurs poursuivent des entreprises telles que OpenAI, Stability AI et Meta, alléguant qu’elles ont enfreint les lois sur le droit d’auteur en formant leurs modèles d’IA sur leur travail sans fournir aucune reconnaissance ni paiement.

Si ces cas s’avèrent fructueux, ils pourraient forcer OpenAI, Meta, Microsoft et d’autres à changer fondamentalement la façon dont l’IA est construite, entraînée et déployée. Lisez l’histoire complète pour savoir comment.

— Melissa Heikkila

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 Threads limite le nombre de messages que les utilisateurs peuvent voir

Quelques semaines à peine après que Twitter ait fait exactement la même chose. (Tech Crunch)

+ Le patron d’Instagram affirme qu’il s’agit d’une tentative de lutte contre les attaques de spam. (Initié $)

2 Qui décide comment garantir la sécurité de l’IA ?

Anthropic a de grands projets pour freiner l’IA, mais c’est plus facile à dire qu’à faire. (voix)

+ Oubliez les chatbots : de nos jours, l’IA concerne uniquement les agents autonomes. (Reuters)

+ Pour éviter la catastrophe de l’IA, apprenez de la sûreté nucléaire. (examen de la technologie MIT)

3 Ces bordures de puces américaines ne sont peut-être pas une si bonne idée après tout

L’organisme commercial américain de l’industrie des puces affirme qu’ils pourraient se retourner contre eux et nuire aux propres investissements du pays. (WSJ $)

+ La guerre des puces entre les États-Unis et la Chine continue de s’intensifier. (examen de la technologie MIT)

4 Comment Big Tech est devenu accro aux prix prédateurs

Le capital-risque lui-même est devenu un moyen pour les entreprises de dominer le marché. (Initié $)

5 La demande de FIV est en hausse

Mais même si c’est devenu plus sûr, le succès est encore loin d’être garanti. (Économiste $)

+ Les premiers bébés conçus avec un robot d’injection de sperme sont nés. (examen de la technologie MIT)

6 Comment les gouttes oculaires contaminées ont passé la FDA

Les gouttes, qui contenaient une superbactérie résistante aux antibiotiques, ont causé la cécité et même la mort. (Bloomberg $)

+ Pourquoi de minuscules virus pourraient être notre meilleur pari contre la résistance aux antimicrobiens. (examen de la technologie MIT)

7 Il est interdit aux employés des centres d’appels d’utiliser ChatGPT

Mais beaucoup d’entre eux estiment que l’adoption de l’IA est essentielle à la survie de leur emploi. (Reste du monde)

+ Les éditeurs sont également tentés par le potentiel de l’IA. (voix)

8 carmarkers disent avoir résolu le différend sur le droit à la réparation

Cependant, les défenseurs affirment que les propriétaires de voitures n’ont toujours pas le contrôle total de leurs propres données. (Filaire $)

9 superapps d’Asie vacillent

Ils ont du mal à traverser maintenant que la pandémie a atteint son apogée. (FT $)

10 PinkyDoll est le « personnage non-joueur » préféré de TikTok

La personnalité ensoleillée de la diffusion en direct basée à Montréal a conquis ses légions de fans. (NYT $)

+ Elle gagne 7 000 $ par jour en réagissant aux cadeaux que les gens lui envoient. (Carte mère)

Citation du jour

« Je préférerais le statu quo plutôt que deux châteaux où l’un est ensoleillé et l’autre sombre. »

—Vanta Black, une utilisatrice du protocole Web open-source Fediverse, explique à Wired pourquoi elle n’est pas certaine des plans proposés pour que la communauté commence à travailler avec le géant de l’industrie Meta.

La grande histoire

Running Tide fait face à des départs de scientifiques et à des inquiétudes croissantes concernant le naufrage des algues pour l’élimination du carbone

Juin 2022

Running Tide, une entreprise d’aquaculture basée à Portland, dans le Maine, espère mettre à la dérive des dizaines de milliers de minuscules fermes flottantes de varech dans l’Atlantique Nord. L’idée est que les macroalgues à croissance rapide finiront par couler au fond de l’océan, emmagasinant des milliers de tonnes de dioxyde de carbone dans le processus.

La société a levé des millions de dollars en capital-risque et a attiré l’attention des médias. Mais il a eu du mal à faire pousser du varech le long des cordes en haute mer lors des premières tentatives l’année dernière et a perdu une série de scientifiques ces derniers mois, ont déclaré des sources connaissant le sujet au MIT Technology Review. Lire l’histoire complète.

—James Temple

