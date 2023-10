Le téléchargement : les poulets génétiquement modifiés et les entreprises vertes chinoises

Les nouvelles: L’édition génétique pourrait aider à empêcher les poulets d’attraper et de propager la grippe aviaire, suggèrent de nouvelles recherches.

Comment ils ont fait : Les chercheurs ont utilisé l’outil d’édition génétique CRISPR pour modifier l’ADN de 10 poulets afin de résister au virus de la grippe aviaire, puis les ont tous exposés à une faible dose de celui-ci. Un seul des 10 poulets a attrapé le virus et ce poulet ne l’a transmis à aucun autre.

Pourquoi est-ce important: La grippe aviaire a tué des millions d’oiseaux sauvages et d’élevage à travers le monde ces dernières années. Elle affecte également de plus en plus les mammifères, ce qui rend encore plus urgente la tâche de trouver des moyens de la freiner. Lisez l’histoire complète.

—Abdullahi Tsanni

Ces entreprises chinoises prouvent que les technologies vertes peuvent être rentables

La semaine dernière, le MIT Technology Review a publié une toute nouvelle liste : 15 entreprises de technologie climatique à surveiller. Ce sont des entreprises du monde entier qui, selon nous, ont le potentiel d’avoir un impact significatif sur l’avenir de notre climat.

Parmi elles se trouvent deux sociétés chinoises que vous devriez connaître. L’un d’entre eux est BYD, le premier constructeur mondial de véhicules électriques, qui vient de produire son 500 millionième véhicule électrique. Ses voitures rendent les véhicules électriques beaucoup plus accessibles et pourraient à terme aider des pays, dont la Chine, à réduire considérablement les émissions liées aux transports.

L’autre est GEM, qui signifie Green Eco-Manufacture ; il rend la chaîne d’approvisionnement des batteries plus respectueuse de l’environnement en recyclant les minéraux qu’elles contiennent.