Le téléchargement : les paniques morales de TikTok et l’IA record de DeepMind

Le défi de la porcelaine n’avait pas besoin d’être réel pour obtenir des vues

Malgré ce que vous avez peut-être entendu, les adolescents ne volent pas la fine vaisselle de leur famille, ne la jettent pas dans un mélangeur et reniflent la poussière qui en résulte pour le « défi de la porcelaine ».

C’est exactement ce que Sebastian Durfee, un acteur de 23 ans et créateur de TikTok, espérait que vous pourriez croire lorsqu’il a fait passer le mot sur les réseaux sociaux du dernier défi dangereux pour adolescents. Peu importe que tout était faux depuis le début.

La semaine dernière, Durfee a publié un appel à l’action à ses abonnés: travailler ensemble pour amener «les baby-boomers à paniquer à propos d’un faux défi TikTok». Son compte a été banni quelques jours plus tard, mais son objectif n’était pas seulement d’accumuler des vues. Il s’agissait également d’examiner comment l’attention et l’indignation fonctionnent en ligne et, dans une nouvelle tournure, de tromper les personnes mêmes qui étaient dans la blague en premier lieu. Lire l’histoire complète.

—Abby Ohlheiser

L’IA de jeu de DeepMind a battu un record vieux de 50 ans en informatique

Ce qui s’est passé: DeepMind a utilisé son jeu de société AI AlphaZero pour découvrir un moyen plus rapide de résoudre un problème mathématique fondamental en informatique, battant un record qui dure depuis plus de 50 ans.

Pourquoi est-ce important: Le problème, la multiplication matricielle, est un type de calcul crucial au cœur de nombreuses applications différentes, de l’affichage d’images sur un écran à la simulation de physique complexe. Il est également fondamental pour l’apprentissage automatique lui-même. Accélérer ce calcul pourrait avoir un impact important sur des milliers de tâches informatiques quotidiennes, en réduisant les coûts et en économisant de l’énergie. Lire l’histoire complète.

—Will Douglas Heaven

À l’intérieur d’une installation de recyclage de piles



Une nouvelle installation massive de recyclage de batteries de Redwood Materials est en cours de construction dans les montagnes juste à l’extérieur de Reno, au Nevada. Mon collègue Casey Crownhart, notre journaliste sur le climat, a jeté un coup d’œil pour voir comment se déroule la construction, y compris sur le bâtiment hydrométallurgique, où les métaux précieux – lithium, nickel, cobalt et cuivre – seront isolés des matériaux de batterie broyés. Lire l’histoire complète.

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 L’ouragan Ian sera probablement le plus meurtrier de Floride depuis 87 ans

On pense que la majorité des plus de 100 victimes se sont noyées. (WP $)

+ Les zones qui adoptent l’énergie solaire s’en sortent mieux dans des conditions météorologiques extrêmes. (Ardoise $)

+ Le problème des inondations à Bangkok ne cesse de s’aggraver. (New yorkais $)

2 Il n’est pas trop tard pour éviter un hiver de maladie extrême

Accepter les vaccins contre la grippe et le covid peut aider à atténuer le coup. (L’Atlantique $)

+ Les vaccins Covid ne nuisent pas aux cycles menstruels, selon une nouvelle étude. (Économiste $)

+ Cette nanoparticule pourrait être la clé d’un vaccin covid universel. (examen de la technologie MIT)

3 Vous ne devriez pas vous inquiéter du piratage des élections américaines

C’est du moins ce que disent le DBI et le CISA. (Carte mère)

+Les tactiques technologiques de l’alt-right ont évolué depuis les émeutes du Capitole. (Ardoise $)

+ La désinformation électorale est toujours florissante dans les langues autres que l’anglais. (Crumpe)

4 Les particules de pollution peuvent atteindre les bébés dans l’utérus

Selon la pollution à laquelle la mère est exposée, des particules de suie peuvent traverser le placenta. (Bloomberg $)

5 Big Tech détruit des millions de périphériques de stockage de données par an

Même si elles pourraient les effacer et les revendre, les entreprises ont peur que des données confidentielles ne tombent entre de mauvaises mains. (FT $)

6 À l’intérieur de la course pour mettre fin au VIH – en utilisant CRISPR

En théorie, la technologie pourrait ramener les cellules à un état proche de la norme. (Filaire $)

+ Le scientifique qui a co-créé CRISPR n’exclut pas un jour les bébés artificiels. (examen de la technologie MIT)

7 applications chinoises prospèrent toujours en Inde

Malgré les efforts du gouvernement indien pour pousser les utilisateurs vers des applications natives. (Reste du monde)

+ Les applications échappant à la censure sont en train d’être supprimées en Chine. (Tech Crunch)

8 L’essor et l’essor de la reconnaissance faciale dans les aéroports américains

Les bornes d’auto-enregistrement sont progressivement supprimées au profit de la technologie controversée. (NYT $)

+ Si vous faites scanner votre visage la prochaine fois que vous prenez l’avion, voici ce que vous devez savoir. (examen de la technologie MIT)

9 Qu’est-ce que ça fait de visiter un piège à touristes Instagram

Cela ressemble à beaucoup plus de problèmes que cela n’en vaut la peine. (Voix)

10 Il est temps d’embrasser les dauphins robots

Ils sont une alternative éthique à la vraie chose en captivité. (Magazine Hakaï)

Citation du jour

“Le spam se retrouve également dans ma boîte de réception.”

—La commissaire Ellen L. Weintraub de la Commission électorale fédérale, qui aide à contrôler les campagnes politiques américaines, raconte Poste de Washington que même elle ne peut échapper au déluge de spams politiques.

La grande histoire

L’édition de gènes a rendu les porcs immunisés contre une épidémie mortelle

Décembre 2020

Lorsque le covid-19 a commencé à se propager, les pays ont fermé des entreprises et ont dit aux gens de rester chez eux. Beaucoup pensaient que cela suffirait à arrêter le coronavirus. Si nous avions prêté plus d’attention aux porcs, nous aurions peut-être su mieux.

Pour empêcher leurs animaux de contracter des maladies, les éleveurs de porcs utilisent des mesures familières à quiconque évite le covid-19, notamment en exigeant que les travailleurs humains changent de vêtements avant d’entrer dans une étable sécurisée, en répondant aux questions sur leur dernier contact avec les porcs et en aspergeant les fournitures de désinfectant.

Maintenant, la Pig Improvement Company, à Hendersonville, Tennessee, essaie quelque chose de différent. Au lieu d’essayer d’isoler les animaux de l’environnement, cela change les porcs eux-mêmes. Dans une installation expérimentale secrète aux États-Unis, la société dispose d’un centre de FIV porcine et d’un laboratoire où les œufs de porc sont génétiquement modifiés à l’aide de CRISPR, les ciseaux génétiques révolutionnaires, pour immuniser les porcelets contre les maladies mortelles. Lire l’histoire complète.

—Antonio Regalado

