Le téléchargement : les meilleures histoires de 2022 et la prochaine étape pour l’IA

Nous aimons penser que nous avons passé une excellente année ici au MIT Technology Review. Nos histoires ont remporté de nombreux prix (cette histoire de notre magazine a remporté l’or aux prix AAAS) et nos enquêtes ont contribué à faire la lumière sur des politiques injustes.

Cette année, nous avons donc demandé à nos écrivains et éditeurs de parcourir les 12 derniers mois et d’essayer de ne choisir qu’une histoire qu’ils ont le plus aimée, puis de nous dire pourquoi. C’est ce qu’ils ont dit.

Quelle est la prochaine étape pour l’IA

En 2022, l’IA est devenue créative. Les modèles d’IA peuvent désormais produire des textes, des images et même des vidéos remarquablement convaincants, avec juste une petite incitation. Cela fait seulement neuf mois qu’OpenAI a déclenché l’explosion de l’IA générative avec le lancement de DALL-E 2, un modèle d’apprentissage en profondeur capable de produire des images à partir d’instructions textuelles. Cela a été suivi par une percée de Google et de Meta : des IA capables de produire des vidéos à partir de texte. Et cela ne fait que quelques semaines qu’OpenAI a publié ChatGPT, le dernier grand modèle de langage à enflammer Internet avec son éloquence et sa cohérence surprenantes.

Le rythme de l’innovation cette année a été remarquable, et parfois écrasant. Qui aurait pu le voir venir ? Et comment prédire la suite ?

Nos experts internes Will Douglas Heaven et Melissa Heikkilä nous expliquent les quatre grandes tendances qui, selon eux, façonneront le paysage de l’IA en 2023. Lire l’article complet

La stimulation cérébrale pourrait être plus invasive qu’on ne le pense



Aujourd’hui, il existe de nombreuses neurotechnologies qui peuvent lire ce qui se passe dans notre cerveau, modifier leur fonctionnement et changer le câblage. La stimulation cérébrale profonde, par exemple, consiste à implanter des électrodes profondément dans le cerveau pour stimuler les neurones et contrôler la façon dont les régions du cerveau se déclenchent. Il est considéré comme assez invasif, au sens médical.

D’autres traitements, tels que la stimulation magnétique transcrânienne, qui consiste à faire passer un appareil en forme de chiffre 8 au-dessus de la tête d’une personne pour délivrer une impulsion magnétique à des parties du cerveau et interférer avec son activité, sont considérés comme “non invasifs” car ils agissent de l’extérieur. le cerveau. Mais si nous pouvons atteindre l’esprit d’une personne, même sans percer le crâne, à quel point la technologie est-elle vraiment non invasive ? Lire l’histoire complète.

—Jessica Hamzelou

Podcast : l’avenir de l’agriculture est dans l’espace



L’IA est utilisée en agriculture pour cibler précisément les mauvaises herbes et optimiser les pratiques d’irrigation. Il est également utilisé de manière inattendue, comme pour suivre l’état des pâturages des vaches, depuis l’espace. Nous voyageons des fermes d’essai aux vergers dans la première d’une série en deux parties sur l’agriculture, l’IA et les satellites.

1 Sam Bankman-Fried a été libéré sous caution de 250 millions de dollars

Il risque la détention à domicile en attendant son procès. (Bbc)

+ C’est l’une des plus grosses cautions de l’histoire des États-Unis. (Bloomberg $)

+ Crypto Twitter n’est pas impressionné par ses conditions confortables. (Coin Telegraph)

2 Une violente tempête oblige les compagnies aériennes américaines à annuler des vols

+ Perturber les voyages de Noël à gauche, à droite et au centre. (WSJ $)

+ Il est dû à balayer la plupart des États-Unis et au Canada. (Filaire $)

3 Nous ne savons pas quelle est l’efficacité des vaccins nasaux contre le covid

Et parce que nous ne collectons pas le bon type de données, nous ne le saurons peut-être jamais. (L’Atlantique $)

+ Deux vaccins covid inhalés ont été approuvés, mais nous ne savons pas encore à quel point ils sont efficaces. (examen de la technologie MIT)

+ L’espérance de vie aux États-Unis a encore baissé. (Axios)

4 Twitter commence à montrer combien de personnes ont vu vos tweets

C’est encore une autre des sifflements d’Elon Musk. (TechCrunch)

+ Twitter semble s’effondrer en ce moment. (L’Atlantique $)

+ Nous assistons à la mort cérébrale de Twitter. (examen de la technologie MIT)

5 ByteDance traque les journalistes

Son personnel a eu accès à leurs adresses IP de manière inappropriée pour essayer de déterminer s’ils avaient croisé des employés de ByteDance. (Forbes)

+ Après tout cela, l’entreprise n’a trouvé aucune fuite. (FT $)

+ TikTok essaie désespérément de s’attirer les faveurs des États-Unis. (Reuter)

6 NFT sont à la croisée des chemins

Leur valeur a chuté, mais les évangélistes refusent d’abandonner. (Filaire $)

+ Certains fidèles de la crypto tentent de prendre leurs pertes sur le menton. (Vice)

7 Les travailleurs technologiques immigrés qui ont été licenciés sont pris dans les limbes

La perte de leur emploi signifie que leurs familles sont également incapables de travailler, ce qui ne laisse à beaucoup d’autre choix que de quitter les États-Unis. (Le gardien)

+ Pour ce fondateur de startup, la faillite de son entreprise a été un peu un soulagement. (L’information $)

8 Cette année a été une année charnière pour les véhicules électriques

Ils ne sont plus seulement synonymes de Tesla. (Voix)

+ Pourquoi les véhicules électriques ne remplaceront pas les voitures hybrides de sitôt. (examen de la technologie MIT)

9 L’agence spatiale japonaise envoie un rover ressemblant à un jouet sur la lune

La boule mignonne est conçue par le célèbre fabricant de jouets Tomy. (New yorkais $)

+ Le rover Persévérance a déposé son premier tube d’échantillon. (Le registre)

10 Nous vivons le tout premier Noël BeReal

Malheureusement, l’originalité est extrêmement rare. (Vice)

Citation du jour

« Contre toute attente et les scénarios pessimistes, l’Ukraine n’est pas tombée. L’Ukraine est vivante et dynamique.

—Le président ukrainien Volodymyr Zelensky remercie le Congrès américain pour son soutien financier à l’Ukraine et à son peuple 10 mois après l’invasion russe, CNN rapports.

La grande histoire

Les startups font la course pour reproduire le lait maternel en laboratoire

Décembre 2020

Comme beaucoup de mères, Leila Strickland a eu du mal à allaiter. Elle a eu du mal à nourrir son fils, et trois ans plus tard, sa fille, et a passé toute la journée, tous les jours, à allaiter ou à pomper pour stimuler son débit de lait.

Strickland, professeur de physiologie vasculaire à l’Université de Maastricht aux Pays-Bas, a commencé à réfléchir à la manière dont elle pourrait utiliser un processus comme celui mis au point par la société néerlandaise de technologie alimentaire Mosa Meat pour créer du bœuf artificiel, mais pour les cellules qui produisent du lait maternel.

Pendant des années, elle a lutté pour maintenir le financement du projet, et elle a failli abandonner l’idée. Mais en mai 2020, Biomilq, une entreprise qu’elle avait fondée, a reçu 3,5 millions de dollars d’un groupe d’investisseurs dirigé par Bill Gates. Biomilq est maintenant dans une course avec des concurrents pour secouer le monde de la nutrition infantile d’une manière inédite depuis la naissance de l’industrie des préparations pour nourrissons, qui pèse désormais 42 milliards de dollars. Lire l’histoire complète.

—Haley Cohen Gilliland

On peut encore avoir de belles choses

+ J’avoue que je n’en avais pas entendu parler flirter avec les emojis à l’oignon jusqu’ici.

+ Même les millennials commencent à trouver des millennials grimacer.

+ Un guide intrépide pour tous Les films festifs ringards de Netflix—regardez à vos risques et périls.

+ Ce chef réinvente courageusement le classique de Noël italien panettoneavec un petit flair silicien.

+ Comment faire résolutions du nouvel an vous vous en tiendrez réellement.