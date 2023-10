Le téléchargement : les lois sur la sécurité des enfants en ligne et la ClimateTech arrive

août 2022

Matt Kaeberlein est ce qu’on pourrait appeler un passionné de chiens. Il a grandi avec des chiens et décrit son berger allemand, Dobby, comme « vraiment spécial ». Mais Dobby a 14 ans, soit environ 98 ans en années canines.

Kaeberlein est codirecteur du Dog Aging Project, un effort de recherche ambitieux visant à suivre le processus de vieillissement de dizaines de milliers de chiens de compagnie à travers les États-Unis. Il fait partie d’une poignée de scientifiques dont la mission est d’améliorer, de retarder et éventuellement d’inverser ce processus pour les aider à vivre plus longtemps et en meilleure santé.

Et les chiens ne sont qu’un début. Un jour, ces recherches pourraient contribuer à prolonger la vie des humains. Lisez l’histoire complète.

—Jessica Hamzelou

