Le téléchargement : les escrocs de LinkedIn et les clichés covid annuels

Les 1 000 ingénieurs chinois de SpaceX qui n’ont jamais existé

Si vous ne faisiez que regarder sa page LinkedIn, vous penseriez certainement que Mai Linzheng était un ingénieur de premier ordre. Titulaire d’un baccalauréat de Tsinghua, la meilleure université chinoise, et d’une maîtrise en fabrication de semi-conducteurs de l’UCLA, Mai a commencé sa carrière chez Intel et KBR, une entreprise de technologie spatiale, avant de se retrouver chez SpaceX en 2013. Sauf que tout n’est pas comme il semble. .

Le profil de « Mai Linzheng » est en fait l’une des millions de pages frauduleuses créées sur LinkedIn pour attirer les utilisateurs dans des arnaques. Des escrocs comme Mai revendiquent leur affiliation à des écoles et des entreprises prestigieuses pour renforcer leur crédibilité avant de se connecter avec d’autres utilisateurs, d’établir une relation et de tendre un piège financier.

Les victimes ont maintenant perdu des millions de dollars à cause d’escroqueries provenant de la plate-forme, et le problème ne fait que croître. Lire l’histoire complète.

—Zeyi Yang

Podcast : comment le commerce de détail utilise l’IA pour prévenir la fraude

Nous avons tous vécu la frustration d’une carte de crédit bloquée, déclenchée par une transaction jugée suspecte qui était, en fait, parfaitement banale. C’est la façon la plus visible d’échouer dans le réseau complexe de systèmes conçus pour éradiquer la fraude, mais loin d’être la seule.

Dans le dernier épisode de notre podcast, Dans les machines auxquelles nous faisons confiance, nous expliquons comment il s’agit d’une course aux armements technologiques entre les entreprises et les escrocs, avec nous pris au milieu. Et l’IA joue un rôle de plus en plus important dans la lutte. Écoutez-le sur Podcast Appleou partout où vous écoutez habituellement.

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 Les États-Unis prévoient un vaccin covid annuel

Comme le vaccin annuel contre la grippe, un rappel covid devrait offrir un haut degré de protection pendant une année complète, selon la Maison Blanche. (WP $)

2 The Merge est le plus grand test de crypto à ce jour

Si cela réussit, cela pourrait résoudre de nombreux problèmes de l’industrie. (Économiste $)

+ La mise à niveau d’Ethereum améliorera considérablement sa sécurité. (Protocole)

3 Doomscrolling est mauvais pour la santé

En évitant partiellement les nouvelles, les participants à l’étude se sentaient moins distraits. (Le gardien)

+ Comment réparer votre cerveau pandémique brisé. (examen de la technologie MIT)

4 La relation d’Apple avec la Chine est longue et compliquée

Les projets de la société de transférer une partie de la production d’iPhone en Inde pourraient ne pas se dérouler aussi bien que prévu. (NYT $)

+ Apple envisage de faire appel de la décision du Brésil d’interdire les iPhone vendus sans chargeur. (Bloomberg $)

5 Twitter et les avocats d’Elon Musk se sont rencontrés lors d’une audience préliminaire

Les affirmations du lanceur d’alerte Peiter Zatko ont occupé une place prépondérante au cours de la réunion. (WSJ $)

+ Musk a cité la guerre en Ukraine comme une raison pour retarder la prise de contrôle. (FT $)

+ Le nouveau bouton d’édition de Twitter pourra modifier les tweets jusqu’à cinq fois. (Tech Crunch)

6 Non, le passage à l’énergie propre n’augmente pas le risque de pannes de réseau

C’est un argument commun qui est fondamentalement erroné. (Voix)

+ La réponse de l’Inde à la Silicon Valley est en grande partie sous l’eau grâce à d’intenses inondations. (FT $)

+ Ces batteries en plastique pourraient aider à stocker l’énergie renouvelable sur le réseau. (examen de la technologie MIT)

7 Le jeu mobile donne naissance à une nouvelle génération de toxicomanes

Accentué par l’accessibilité constante des appareils. (Carte mère)

8 Comment Minecraft a tourné le dos à la blockchain

Faire perdre à ses joueurs des milliers de dollars de crypto dans le processus. (Reste du monde)

9 Comment Internet a résolu un mystère de six ans

Mettant en vedette un mystérieux homme aux oreilles pointues. (New yorkais $)

10 Les professeurs de TikTok marchent sur une ligne fine

Entre mettre en lumière leur métier et respecter la vie privée des étudiants. (Filaire $)

Citation du jour

“L’une des affirmations est:” C’est un blackface numérique “.”

—James O. Young, professeur de philosophie à l’Université de Victoria, explique le contrecoup entourant le rappeur virtuel FN Meka, qui, selon les critiques, perpétue les stéréotypes noirs, au New York Times.

La grande histoire

La technologie a révélé les crimes de guerre syriens à maintes reprises. Était-ce pour rien ?

Octobre 2019

La Syrie a été l’un des premiers conflits majeurs de l’ère des médias sociaux, de nombreux Syriens avaient des téléphones portables avec des caméras et un accès à Internet haut débit.

Le matériel recueilli par les Syriens a permis à des personnes éloignées des combats réels de participer également aux efforts d’enquête. En 2012, Eliot Higgins, alors blogueur britannique au chômage, a commencé à parcourir des vidéos et des photos publiées depuis la Syrie, essayant d’identifier les armes utilisées ; plus tard, il a lancé un site Web, Bellingcat, et a réuni une équipe d’analystes bénévoles.

Stimulés par l’optimisme que les médias sociaux et la connectivité numérique pourraient être une force pour le bien, et les encouragements des politiciens occidentaux, ces efforts ont fait du conflit syrien le plus documenté de l’histoire de l’humanité. Quelqu’un avait juste besoin d’agir sur les informations détaillées recueillies sur le terrain. Lire l’histoire complète.

—Éric Reidy

