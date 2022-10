Le téléchargement : les décisions de vie ou de mort de l’IA et le steak à base de plantes

Ceci est l’édition d’aujourd’hui de Le téléchargement, notre newsletter en semaine qui fournit une dose quotidienne de ce qui se passe dans le monde de la technologie.

La moralité désordonnée de laisser l’IA prendre des décisions de vie ou de mort

Dans un atelier aux Pays-Bas, Philip Nitschke supervise les tests de sa nouvelle machine à suicide assisté. Scellée à l’intérieur de la capsule de la taille d’un cercueil, une personne qui a choisi de mourir doit répondre à trois questions : Qui êtes-vous ? Où es-tu? Et savez-vous ce qui se passera lorsque vous appuierez sur ce bouton ? La machine se remplira alors d’azote gazeux, provoquant l’évanouissement de l’occupant en moins d’une minute et la mort par asphyxie en cinq minutes environ.

Malgré une campagne de 25 ans pour « démédicaliser la mort » grâce à la technologie, Nitschke n’a pas été en mesure d’éviter complètement l’establishment médical. La Suisse, qui a légalisé le suicide assisté, exige que les candidats à l’euthanasie démontrent leur capacité mentale, qui est généralement évaluée par un psychiatre.

Une solution pourrait prendre la forme d’un algorithme qui, espère Nitschke, permettra aux gens d’effectuer une sorte d’auto-évaluation psychiatrique. Bien que sa mission puisse sembler extrême, voire scandaleuse, à certains, il n’est pas le seul à chercher à impliquer la technologie, et l’IA en particulier, dans les décisions de vie ou de mort. Lire l’histoire complète.

—Will Douglas Heaven

Impossible Foods a une grande nouvelle offre en préparation : le filet mignon

Des progrès sont réalisés dans un domaine qui semble vraiment impossible des produits carnés à base de plantes : le steak. Et pas n’importe quel steak, le filet mignon.

Lors de l’événement ClimateTech de MIT Technology Review mercredi, le fondateur d’Impossible Foods, Pat Brown, a déclaré que même s’il ne pouvait pas donner de date exacte à laquelle le produit de steak de l’entreprise serait prêt à être acheté par les consommateurs, il existe un prototype – et il l’a essayé lui-même plus tôt cette année. Lisez l’histoire complète en plongeant dans les plus grands défis de la reproduction de la crème de la crème des steaks à partir de plantes, et connectez-vous à notre blog en direct couvrant le deuxième jour de ClimateTech plus tard ce matin.

Ailleurs chez Climate Technotre journaliste sur le climat Casey Crownhart a animé une session sur «Résoudre les secteurs difficiles à résoudre», explorant les industries qui sont cruciales pour lutter contre le changement climatique, mais qui ont tendance à être négligées.

Elle a plongé dans le vif du sujet de ce que sont ces secteurs, de ce qui est si difficile à leur sujet et des approches que les entreprises adoptent pour les nettoyer dans The Spark, sa newsletter hebdomadaire vous donnant un aperçu de toutes les dernières innovations climatiques. Lisez l’édition de cette semaine, et S’inscrire pour le recevoir dans votre boîte mail tous les mercredis.

Des cellules cérébrales humaines transplantées dans le cerveau de bébés rats se développent et forment des connexions

Les neurones humains transplantés dans le cerveau d’un rat continuent de se développer, formant des connexions avec les propres cellules cérébrales des animaux et aidant à guider leur comportement, selon de nouvelles recherches.

Dans une étude publiée hier dans la revue Nature, des amas de cellules cérébrales humaines cultivées en laboratoire ont été transplantés dans le cerveau de rats nouveau-nés. Ils ont grandi et se sont intégrés aux propres circuits neuronaux des rongeurs, constituant finalement environ un sixième de leur cerveau. C’est un développement qui pourrait faire la lumière sur les troubles neuropsychiatriques humains. Lire l’histoire complète.

—Jessica Hamzelou

1 Comment les fabricants de puces chinois se préparent aux sanctions américaines

Le stockage de composants et la planification de la formation de modèles d’IA à l’étranger ne sont que quelques-uns des outils de leur arsenal. (Filaire $)

+ Samsung a obtenu une exemption d’un an des règles. (WSJ $)

+ La réglementation arrive à un moment très difficile pour l’industrie. (Bloomberg $)

2 Un exosquelette robotique s’adapte aux porteurs pour les aider à marcher plus vite

Les exosquelettes traditionnels sont chers et encombrants, mais celui-ci est essentiellement une petite botte robotique. (examen de la technologie MIT)

3 La maison de rêve d’Amazon est un cauchemar de surveillance

Ses produits rassemblent des pans entiers de données, détaillant vos routines et vos habitudes. (WP $)

+ La nouvelle émission télévisée de Ring est un stratagème de marketing viral brillant mais inquiétant. (examen de la technologie MIT)

4 Alex Jones doit payer 1 milliard de dollars aux familles des victimes de Sandy Hook

C’est un montant record pour un procès en diffamation. (Voix)

5 Les systèmes Starlink ukrainiens reviennent en ligne

Les appareils ont subi des pannes ces derniers jours, laissant les soldats sans aucun moyen de communiquer. (FT $)

+ Les responsables d’Odessa ont retiré la photo d’Elon Musk d’un panneau d’affichage. (Carte mère)

+ La dépendance ferroviaire de la Russie fait partie de son problème pendant la guerre. (L’Atlantique $)

6 Les midterms américains ont un problème de désinformation

Des groupes multilingues de vérification des faits se mobilisent pour tenter de lutter contre les mensonges. (NYT $)

+ Pourquoi les “surprises d’octobre” à mi-parcours sont rarement les révélations qu’elles paraissent. (Voix)

7 Un mystère de longue date sur le paludisme a été résolu

Les experts ne pouvaient tout simplement pas savoir où les moustiques allaient par temps chaud. (Économiste $)

+ Le nouveau vaccin contre le paludisme sauvera d’innombrables vies. (examen de la technologie MIT)

8 De faux certificats de vaccination circulent en Inde

Cela n’augure rien de bon pour les affirmations du pays concernant des taux de vaccination élevés. (Reste du monde)

9 Même l’IA n’aime pas les maths

Certains modèles de langage ne parviennent pas à maîtriser les problèmes délicats. (Spectre IEEE)

+ Un nouvel outil d’IA peut détecter la septicémie. (sombre)

+ L’IA de jeu de DeepMind a battu un record vieux de 50 ans. (examen de la technologie MIT)

10 La technologie grand public passe à l’énergie solaire

Si cette startup suédoise réussit, bien sûr. (Le prochain Web)

