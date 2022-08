Le téléchargement : l’écart entre les sexes dans la technologie et la manière dont la génération Z gère la désinformation

Ceci est l’édition d’aujourd’hui deLe téléchargement,notre newsletter en semaine qui fournit une dose quotidienne de ce qui se passe dans le monde de la technologie.

Pourquoi la technologie ne peut-elle pas résoudre son problème de genre ?

Malgré la grande richesse du secteur de la technologie et les engagements autoproclamés des entreprises en faveur des droits des femmes, des personnes LGBTQ + et des minorités raciales, l’industrie reste principalement un monde d’hommes blancs et hétéros.

Une grande partie du fardeau pour changer le système a été placée sur les femmes elles-mêmes : elles sont exhortées à apprendre à coder, à se spécialiser en STEM et à s’affirmer davantage. Mais la confiance en soi et l’arrogance masculine n’ont pas suffi à surmonter les obstacles structurels, en particulier pour les travailleurs de la technologie qui sont également parents. Même le passage de la pandémie au travail à distance n’a pas rendu les lieux de travail plus accueillants pour les femmes.

Il n’en a pas toujours été ainsi. La programmation de logiciels était autrefois une profession presque entièrement féminine. Pas plus tard qu’en 1980, les femmes occupaient 70% des emplois de programmation dans la Silicon Valley, mais le ratio s’est complètement inversé depuis. Alors que de nombreuses choses ont contribué au changement, du pipeline éducatif à la fiction fastidieuse et persistante de la technologie en tant que «méritocratie» aveugle au genre, aucune ne l’explique entièrement. Ce qui se trouve vraiment au cœur du problème de genre de la technologie, c’est l’argent. Lire l’histoire complète.

—Margaret O’Mara

Google examine comment différentes générations gèrent la désinformation

Les nouvelles: Les jeunes sont plus susceptibles que les générations plus âgées de penser qu’ils peuvent avoir involontairement partagé des informations fausses ou trompeuses en ligne, souvent motivés par la pression de partager rapidement du contenu émotionnel. Cependant, ils sont également plus aptes à utiliser des techniques avancées de vérification des faits, selon une nouvelle étude de Poynter, YouGov et Google.

Ce qu’ils ont trouvé : Un tiers des répondants de la génération Z ont déclaré qu’ils pratiquaient la lecture latérale (faire de multiples recherches et croiser leurs résultats) toujours ou la plupart du temps lors de la vérification des informations, soit plus du double du pourcentage de baby-boomers.

Mais mais: L’étude repose sur le fait que les participants rapportent leurs propres croyances et habitudes, ce qui est une méthode notoirement peu fiable. Et les chiffres optimistes sur les habitudes réelles de la génération Z contrastent assez fortement avec d’autres conclusions sur la façon dont les gens vérifient les informations en ligne. Lire l’histoire complète.

—Abby Ohlheiser

Les incontournables

1 Amazon veut commencer à proposer la téléthérapie

Le géant du commerce électronique se développe rapidement dans les soins de santé. (Initié $)

+ Et il étend son système de paiement par lecture d’empreintes digitales dans des dizaines de magasins Whole Foods. (Ars Technica)

2 Les États-Unis ont rejeté l’offre de fourniture de haut débit de Starlink

La FCC a déclaré qu’elle n’avait pas réussi à démontrer qu’elle pouvait tenir sa promesse d’approvisionner l’Amérique rurale en haut débit. (TechCrunch)

+À qui s’adresse vraiment Starlink ? (examen de la technologie MIT)

3 Big Tech veut construire des centres de données sur les champs de bataille américains

Mais les conservateurs de la guerre civile ripostent. (Nouveau scientifique $)

4 La crise économique chinoise donne naissance à une nouvelle vague de magnats

Mais ils font fortune dans les vêtements de sport et les soins de la peau, pas dans la technologie. (Économiste $)

5 petits génies fondateurs de la Silicon Valley rejoignent la grande démission

Leurs entreprises qui perdent de l’argent veulent un leadership expérimenté pendant une période difficile pour l’industrie. (NYT $)

+ Pourquoi Steve Jobs aimait tant son col roulé. (NYT $)

6 La climatisation est terrible pour la planète

Une meilleure ventilation des bâtiments et des unités plus vertes ne sont que quelques solutions alternatives. (Voix)

+ L’héritage des vagues de chaleur en Europe sera davantage de climatisation. (examen de la technologie MIT)

+ Les ingénieurs de Big Tech quittent les entreprises héritées pour les startups axées sur le climat. (Protocole)

7 Les médias sociaux veulent vraiment que les flux de shopping en direct décollent

Le commerce électronique en direct est déjà énorme en Chine, mais son adoption a été plus lente ailleurs. (FT $)

+ La Chine veut contrôler la façon dont ses célèbres diffuseurs en direct agissent, parlent et même s’habillent. (examen de la technologie MIT)

8 L’essor et l’essor du vélo électrique

Au milieu de la hausse des prix de l’essence, les vélos électriques sont une alternative moins chère aux voitures. (WSJ $)

+ Le lithium, essentiel pour les batteries des voitures électriques, est actuellement en pénurie. (WSJ $)

9 Millennials créent des liens avec leurs enfants sur Pokémon

Après 26 ans, la franchise a un attrait générationnel de masse. (WP $)

+ Moins de gens jouent maintenant qu’au plus fort de la pandémie. (Reuter)

10 chercheurs d’emploi paient 1 000 $ pour le portrait parfait de LinkedIn

Dans un monde obsédé par l’image, ils espèrent que cela leur donnera l’avantage. (WSJ $)

Citation du jour

“Les cybercriminels ont mangé notre déjeuner.”

—Chris Krebs, ancien directeur de l’Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures, pense que le gouvernement a été aveuglé par la menace d’attaques quotidiennes de rançongiciels en raison de sa concentration sur le suivi des attaquants sophistiqués à l’étranger, rapporte PCMag.

La grande histoire

C’est la raison pour laquelle Demis Hassabis a lancé DeepMind

Février 2022

En mars 2016, Demis Hassabis, PDG et cofondateur de DeepMind, était à Séoul, en Corée du Sud, pour regarder l’IA de son entreprise entrer dans l’histoire. AlphaGo, un programme informatique formé pour maîtriser l’ancien jeu de société Go, a disputé un match de cinq matchs contre le pro coréen Lee Sedol et l’a battu 4-1, dans une victoire qui a changé la perception du monde sur ce que l’IA peut faire.

Mais pendant que l’équipe DeepMind faisait la fête, Hassabis pensait déjà à un défi encore plus grand. Il s’est rendu compte que la technologie de son entreprise était prête à affronter l’une des énigmes les plus importantes et les plus complexes de la biologie, celle que les chercheurs tentaient de résoudre depuis 50 ans : prédire la structure des protéines. Lire l’histoire complète.

—Will Douglas Heaven

On peut encore avoir de belles choses

+ 8glitchorbit’s l’art numérique est étrangement apaisant.

+ Proiela nouvelle préquelle de Predator, semble pouvoir absoudre les dernières horreurs de la franchise.

+ Tous saluent la montée et la montée du homme de premier plan emo.

+ C’est intéressant : les enquêteurs utilisent l’ADN pour lutter contre bûcherons illégaux.

+ Tortues retournent sur le continent du Mississippi pour la première fois en quatre ans.