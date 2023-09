Le téléchargement : le succès des véhicules électriques chinois en Europe et la ClimateTech arrive

Rencontrez le surprenant fabricant chinois de véhicules électriques le plus vendu en Europe

Le secteur chinois des véhicules électriques a bénéficié de renommée et d’attention. Mais ses ambitions mondiales se sont heurtées à un obstacle ce mois-ci lorsque la Commission européenne a lancé une enquête pour déterminer si les véhicules électriques fabriqués en Chine bénéficiaient de subventions gouvernementales excessives.

Si l’enquête trouve des preuves de cette affirmation, ce qui est très probable selon les experts, cela pourrait entraîner une augmentation des droits d’importation sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, ce qui les rendrait probablement moins compétitifs sur les marchés européens.

La plupart des marques chinoises qui suscitent l’inquiétude sont des noms bien connus en Chine, comme le géant bien établi BYD et la startup prometteuse Nio. Mais il y a un nom dans ce mélange auquel vous ne vous attendez peut-être pas : l’ancien constructeur britannique de voitures de sport de luxe MG. Lisez l’histoire complète.

—Zeyi Yang

Si vous souhaitez en savoir plus sur le secteur automobile chinois, pourquoi ne pas consulter :

+ L’Europe est sur le point de sévir contre les voitures électriques chinoises. La Commission européenne s’apprête à lancer une enquête antisubventions contre les constructeurs automobiles chinois. Voici ce que vous devez savoir sur l’impact probable.

+ Des généreuses subventions gouvernementales au soutien aux batteries au lithium, voici comment la Chine a réussi à bâtir une industrie de pointe dans le domaine des véhicules électriques.

+ Les constructeurs automobiles chinois se transforment en entreprises technologiques. La Chine a déjà gagné la course à l’électrification de ses véhicules. Aujourd’hui, l’entreprise va de l’avant et ajoute davantage de fonctionnalités et de services pour attirer de nouveaux clients. Lisez l’histoire complète.

+ Une course à la domination du pilote automatique donne à la Chine l’avantage en matière de conduite autonome. Les constructeurs de véhicules électriques et les sociétés d’IA apportent des systèmes de type Tesla FSD en Chine, mais cela reste hors de portée pour la plupart des consommateurs. Lisez l’histoire complète.

La ClimateTech arrive

Comment pouvons-nous construire un avenir durable et plus vert ? La semaine prochaine, le MIT Technology Review organise sa deuxième conférence annuelle ClimateTech pour discuter des innovations qui accélèrent la transition vers une économie verte.

ClimateTech aura lieu au MIT Media Lab, sur le campus du MIT à Cambridge, Massachusetts, les 4 et 5 octobre. Vous pouvez vous inscrire à l’événement et y assister en personne ou en ligne, ici, avant qu’il ne soit trop tard !

1 Amazon est poursuivi par la FTC dans une affaire de monopole historique

Il est accusé d’utiliser des tactiques illégales pour étouffer la concurrence en ligne. (Filaire $)

+ Le grand patron Andy Jassy est confronté à une montée difficile. (NYT $)

+ La Federal Trade Commission a évité d’appeler à démanteler Amazon. (Bloomberg$)

2 OpenAI recherche une nouvelle valorisation

À hauteur de 80 à 90 milliards de dollars, pour être exact. (WSJ$)

+ ChatGPT est sur le point de révolutionner l’économie. Nous devons décider à quoi cela ressemble. (Revue technologique du MIT)

3 Un astronaute a atterri sur Terre après 371 jours dans l’espace

C’est un nouveau record américain. (CBS Nouvelles)

+ Voyager dans l’espace devrait nous apprendre à mieux accueillir les personnes handicapées. (Filaire $)

4 Les 100 premiers jours de Linda Yaccarino chez X ont été une aventure folle

Oubliez la pression des annonceurs : gérer Elon Musk est son plus grand défi. (FT$)

+ X semble avoir désactivé une mesure de signalement de la désinformation électorale. (Reuters)

5 YouTube a récompensé un créateur qui a diffusé en direct des attaques contre des musulmans indiens

Le nationaliste hindou Monu Manesar a été associé à de multiples meurtres cette année. (WP$)

6 Microsoft veut utiliser l’énergie nucléaire pour alimenter ses centres de données d’IA

Il compte sur la fission nucléaire pour maintenir ces centres coûteux en activité. (CNBC)

+ On nous avait promis des réacteurs nucléaires plus petits. Où sont-elles? (Revue technologique du MIT)

7 Peut-être que nous n’avions pas besoin d’apprendre à coder après tout

L’IA générative rend l’écriture de code plus facile que jamais, même si elle est loin d’être parfaite. (L’Atlantique $)

+ Apprendre à coder ne suffit pas. (Revue technologique du MIT)

8 Au cœur de la courageuse révolution féministe en ligne en Chine

Le mouvement naissant pour les droits des femmes du pays se bat contre une société conservatrice. (Reste du monde)

9 Tenter d’inverser votre âge est l’apanage des ultra-riches

Ils rivalisent désormais pour remporter les « Jeux olympiques du rajeunissement ». (Vox)

+ Manger moins de calories pourrait aider. (Économiste $)

+ Je viens de rencontrer les fondateurs d’un prétendu État de longévité. (Revue technologique du MIT)

10 tireuses de pousse-pousse japonaises sont des célébrités en ligne

Les réseaux sociaux ont contribué à générer un afflux de recrues féminines. (Reuters)

La grande histoire

De nouvelles batteries lithium-métal favoriseront la transition vers les voitures électriques

Février 2021

Malgré tout le battage médiatique et l’espoir autour des véhicules électriques, ils ne représentent encore qu’environ 2 % des ventes de voitures neuves aux États-Unis, et un peu plus dans le monde.

Pour de nombreux acheteurs, ils sont tout simplement trop chers, leur autonomie est trop limitée et leur chargement n’est pas aussi rapide et pratique que de faire le plein à la pompe. Toutes ces limitations sont liées aux batteries lithium-ion qui alimentent les véhicules.

Mais QuantumScape, une startup de la Silicon Valley, travaille sur un nouveau type de batterie qui pourrait enfin rendre les voitures électriques aussi pratiques et bon marché que les voitures à essence. Lisez l’histoire complète.

—James Temple

