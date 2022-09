Le téléchargement : le robot de garde à domicile d’Amazon et l’héritage violent de Covid

Ceci est l’édition d’aujourd’hui de Le téléchargement, notre newsletter en semaine qui fournit une dose quotidienne de ce qui se passe dans le monde de la technologie.

Amazon a un nouveau plan pour son robot domestique Astro : pour protéger votre vie

Les nouvelles: Amazon a annoncé hier que son robot domestique, Astro, recevra une série de mises à jour majeures visant à l’intégrer davantage dans les maisons et dans notre vie quotidienne.

Les détails: Les nouvelles fonctionnalités offrent plus de surveillance à domicile. Astro pourra par exemple surveiller les animaux de compagnie et envoyer un flux vidéo de leurs activités aux utilisateurs. Mais le robot pourra également se promener dans la maison pour garder un œil sur les pièces et les points d’entrée. Amazon a également annoncé une nouvelle collaboration entre Astro et le système de caméra de sécurité à domicile Ring conçu pour protéger les zones à l’extérieur de la maison contre d’éventuelles effractions.

Pourquoi est-ce important: L’approche de Ring en matière de surveillance n’a pas été sans controverse. Il est raisonnable de se demander si la combinaison de la capacité d’Astro à se déplacer dans une maison avec le système de surveillance établi de Ring pourrait créer encore plus de problèmes que l’un ou l’autre des produits dans leurs itérations précédentes. Lire l’histoire complète.

—Tanya Basu

La pandémie a créé une «tempête parfaite» pour les femmes noires à risque de violence domestique

Starr Davis a été séduite lorsqu’elle a rencontré un bel inconnu à la peau impeccable et au large sourire en mars 2020. Il était charmant et persistant ; mais leur romance éclair a pris une tournure majeure lorsqu’elle est tombée enceinte. Son comportement agressif a commencé à la mettre mal à l’aise, mais il était le père de son enfant.

Il est devenu physiquement violent quelques semaines après qu’elle a emménagé avec lui. Il lui a interdit de mettre les pieds dehors, disant que c’était pour la protéger, elle et leur enfant à naître, du covid. Sans amis ni famille proche à proximité pour la soutenir, elle souffrait en silence.

Covid semble avoir aggravé les choses pour de nombreuses femmes victimes de violence à la maison. Les défenseurs de la lutte contre la violence domestique soulignent une augmentation spectaculaire des appels aux refuges et aux groupes de soutien, et de nombreux travailleurs sociaux affirment que cette augmentation de la violence domestique semble avoir affecté de manière disproportionnée les femmes noires comme Davis. Lire l’histoire complète.

— Chandra Thomas Whitfield

Podcast : L’IA donne naissance à des humains numériques

Dans le dernier épisode de notre podcast, In Machines We Trust, nous plongeons dans le monde des jumeaux numériques : des répliques alimentées par l’IA conçues pour capturer l’apparence physique et les expressions de vrais humains. Mais bien que l’industrie du divertissement les adopte, ils soulèvent des questions familières et épineuses sur la propriété et les droits numériques. Écoutez-le sur Podcast Appleou partout où vous écoutez habituellement.

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 La Suède a découvert une nouvelle fuite dans le gazoduc Nord Stream

La Russie nie toujours toute responsabilité dans l’attaque du gazoduc, alors que le nombre de fuites connues atteint quatre. (Bbc)

+ Trouver quelqu’un à blâmer est plus facile à dire qu’à faire. (Filaire $)

+ La fuite de méthane est probablement la plus importante de tous les temps, de loin. (Nouvelles de l’AP)

+ Les importations de technologies du pays se sont effondrées sous les sanctions. (Initié $)

+ La Russie n’a pas été honnête sur l’état du pipeline depuis un certain temps. (Ardoise $)

2 Un pancréas bionique pourrait résoudre l’un des plus grands défis du diabète

Un algorithme prend en charge la tâche ardue de compter les glucides. (examen de la technologie MIT)

3 La crypto est toujours en crise

Les cadres supérieurs quittent encore les grandes entreprises et les investisseurs restent méfiants. (Bloomberg $)

+ Do Kwon, le patron de Terraform disparu, a qualifié l’affaire contre lui d ‘”injuste”. (Bloomberg $)

+ La crypto traverse une tempête amère. Certains tiennent encore la vie chère. (examen de la technologie MIT)

4 Un adolescent est décédé après qu’un fournisseur de télésanté lui ait prescrit des antidépresseurs

L’entreprise n’a pas obtenu le consentement des parents du mineur. (WSJ $)

5 fabricants de puces chinois font l’objet d’une enquête

Ce qui porte un coup dur aux rêves d’autosuffisance de l’industrie. (FT $)

+ La corruption envoie des ondes de choc dans l’industrie chinoise de la fabrication de puces. (examen de la technologie MIT)

+ Il n’y a pas de réserve de jetons. (Voix)

6 Qu’est-ce que ça fait d’être pris au piège dans une voiture sans conducteur

Les véhicules fonctionnent plutôt bien, jusqu’à ce qu’ils ne fonctionnent plus. (NYT $)

+ La grande nouvelle idée pour fabriquer des voitures autonomes qui peuvent aller n’importe où. (examen de la technologie MIT)

7 Comment les bonnes bactéries peuvent combattre la malnutrition

Les aliments qui rééquilibrent les microbiomes mal nourris peuvent aider les enfants à grandir. (Économiste $)

+ Les choanoflagellés sont de minuscules créatures qui abritent également des communautés de bactéries. (L’Atlantique $)

8 startups technologiques aident à reconstruire la Bosnie

Ses entreprises montantes veulent inverser la fuite des cerveaux de la nation meurtrie par la guerre. (Reste du monde)

9 TikTok rend plus difficile pour les responsables du disque de découvrir de nouveaux musiciens

Il y a beaucoup de paille à séparer du blé. (Le gardien)

+ Un couple de loueurs de voitures suit leurs clients sur la plateforme. (Carte mère)

+ Les investisseurs en ont assez de courir après les applications sociales de style TikTok. (L’information $)

10 La CIA investit dans la technologie pour ressusciter les mammouths

Il utilise l’édition de gènes CRISPR pour créer un code génétique optimisé. (Intercepter)

Citation du jour

“Tout est possible si vous êtes courageux.”

—Katherin Bestandig, une habituée du Bam Bam Beach Bitcoin Bar à Lagos, au Portugal, décrit son approche audacieuse pour investir dans la crypto-monnaie volatile au New York Times.

La grande histoire

Pourquoi l’équilibre des pouvoirs dans la technologie se déplace vers les travailleurs

Février 2022

Quelque chose a changé pour les géants de la technologie. Même s’ils continuent d’exercer une influence considérable sur notre vie quotidienne, un mouvement croissant de responsabilisation a commencé à freiner leur pouvoir. Dirigé en grande partie par les travailleurs de la technologie eux-mêmes, un mouvement visant à réformer la façon dont ces entreprises font des affaires a pris un élan sans précédent, en particulier au cours de la dernière année.

Les inquiétudes et la colère suscitées par l’impact des entreprises technologiques dans le monde ne sont bien sûr pas nouvelles. Ce qui a changé, c’est que les travailleurs s’organisent de plus en plus. Lire l’histoire complète.

—Jane Lytvynenko

