Le téléchargement : le pop-up covid de la Chine et la résolution de la ligne de propriété de Twitter

Comment la fenêtre pop-up covid fait des ravages dans la vie quotidienne en Chine

En 2020, la Chine a déployé un programme de recherche des contacts qui attribue un code QR à tout le monde dans le pays. Il montre votre statut covid et vous permet d’entrer dans des lieux publics ou de prendre les transports en commun. Faisant partie de la politique chinoise stricte de zéro-covid, le système a persisté, et certaines des caractéristiques autrefois louées qui maintenaient les décès relativement bas dans le pays se sentent maintenant plus lourdes que bénéfiques pour ses citoyens.



Par exemple, les plus de 20 millions de personnes qui vivent ou visitent Pékin sont désormais en proie à une fenêtre contextuelle qui peut apparaître au hasard sur votre téléphone pour perturber tous vos projets. La fenêtre contextuelle persistante est conçue pour masquer le code QR, empêchant l’accès à presque partout en Chine, et ne disparaîtra pas à moins que l’utilisateur ne passe immédiatement un test PCR.



Le problème est que, bien qu’il soit présenté comme une solution pandémique de haute technologie, le mécanisme d’identification des risques de l’application a tendance à jeter un filet plus large que nécessaire, ce qui signifie que personne ne sait pourquoi il reçoit la fenêtre contextuelle ou quand il recevra et il n’y a aucun moyen de s’y préparer. Lire l’histoire complète.

—Zeyi Yang

Podcast : J’étais là quand l’IA maîtrisait les échecs

À la fin des années 90, l’ordinateur Deep Blue d’IBM a battu Garry Kasparov, le champion du monde d’échecs en titre. Il a ouvert la voie à une révolution de l’automatisation. Dans le dernier épisode du podcast In Machines We Trust de MIT Technology Review, nous rencontrons Kasparov et entendons la bataille avec Deep Blue racontée de son côté de l’échiquier. Écoutez-le sur Podcast Appleou partout où vous écoutez habituellement.

1 L’accord d’Elon Musk pour acheter Twitter semble être de retour

Le milliardaire a proposé de conclure l’accord au prix initialement proposé, potentiellement dès cette semaine. (NYT $)

+ Un accord réussi allongerait encore la liste des choses à faire de Musk. (WSJ $)

+ Ce n’est probablement pas une coïncidence si cela s’est produit quelques jours avant le procès. (FT $)

+ Twitter pourrait finir par se replier dans une super application appelée « X ». (Bloomberg $)

2 Ce n’est pas bon pour les marchés financiers

L’inflation aux États-Unis semble en passe de ralentir, mais à quel prix ? (Économiste $)

+ L’ONU a accusé les pays riches de risquer une récession préjudiciable au monde en développement. (Le gardien)

3 La pénurie de chauffeurs Uber est terminée

Cela fait suite à deux années de pénurie mondiale de chauffeurs. (FT $)

4 Il y a un tout nouvel ensemble de groupes sanguins

Le nouveau groupement « Er » est le 44e à être confirmé. (Filaire $)

+ Elizabeth Holmes, ancienne PDG de la société de tests sanguins Theranos, a demandé un nouveau procès. (Bbc)

5 utilisateurs d’Adderall envisagent de changer de médicament

Les pharmacies ne peuvent pas répondre à la forte demande et les patients souffrent. (Carte mère)

6 Comment les travailleurs ukrainiens de la technologie ont construit une nouvelle normalité

De nombreux employés déplacés ont continué à travailler à partir d’autres pays. Maintenant, ils rentrent chez eux. (Reste du monde)

+ Il est difficile pour les Ukrainiens déplacés de prouver qu’ils sont propriétaires de leur maison. (Ardoise $)

+ La Russie compte de plus en plus sur son armée privée de mercenaires. (L’heure de Los Angeles)

7 Le rêve d’un web décentralisé

Les partisans du DWeb sont résignés à mener une bataille difficile alors qu’il n’y a pas beaucoup d’argent à gagner. (L’Atlantique $)

+ Une grande entreprise de technologie s’efforce de libérer Internet des grandes entreprises de technologie. (examen de la technologie MIT)

8 Voici ce que l’informatique quantique pourrait faire pour nous

Mais mettre la théorie en pratique est le plus grand défi. (Voix)

+ Que sont les algorithmes résistants quantiques et pourquoi en avons-nous besoin ? (examen de la technologie MIT)

9 YouTube n’a jamais été neutre

Son puissant algorithme de recommandation a façonné l’économie de l’attention telle que nous la connaissons. (New yorkais $)

+ Vous avez détesté cette vidéo ? L’algorithme de YouTube pourrait vous en pousser un autre comme celui-ci. (examen de la technologie MIT)

10 Le grand maître américain des échecs a peut-être triché plus de 100 fois

L’intrigue se corse! (WSJ $)

“Les jeux nous racontent les histoires que nous voulons raconter sur les conflits.”

—Ian Kikuchi, co-commissaire d’une nouvelle exposition explorant la guerre dans les jeux vidéo, raconte Financial Times comment les jeux peuvent réécrire l’histoire de la guerre en exagérant le rôle de l’individu.

Les courants vitaux de l’Atlantique pourraient s’effondrer. Les scientifiques se précipitent pour comprendre les dangers.

Décembre 2021

Les scientifiques et les techniciens recherchent des indices sur l’une des forces les plus importantes du système climatique de la planète : un réseau de courants océaniques connu sous le nom de circulation méridienne de renversement de l’Atlantique (AMOC). Surtout, ils veulent mieux comprendre comment le réchauffement climatique le modifie et dans quelle mesure il pourrait encore changer dans les décennies à venir, même s’il pourrait s’effondrer.

Le problème est que la circulation atlantique semble s’affaiblir, transportant moins d’eau et de chaleur. En raison du changement climatique, la fonte des calottes glaciaires déverse de l’eau douce dans l’océan aux latitudes plus élevées, et les eaux de surface retiennent davantage leur chaleur. Les eaux plus chaudes et plus douces sont moins denses et donc moins susceptibles de couler, ce qui peut saper l’une des principales forces motrices des courants. Lire l’histoire complète.

—James Temple

