Le téléchargement : le grand pari de Big Tech sur l’IA et la journée de la crypto au tribunal

Ceci est l’édition d’aujourd’hui de The Download, notre newsletter en semaine qui fournit une dose quotidienne de ce qui se passe dans le monde de la technologie.

Pourquoi le pari des Big Tech sur les assistants IA est si risqué

Depuis le début du boom de l’IA générative, les entreprises technologiques tentent fébrilement de trouver l’application phare pour cette technologie. Il s’agissait d’abord d’une recherche en ligne, avec des résultats mitigés. Maintenant, ce sont les assistants IA. La semaine dernière, OpenAI, Meta et Google ont lancé de nouvelles fonctionnalités pour leurs chatbots IA qui leur permettent d’effectuer des recherches sur le Web et d’agir comme une sorte d’assistant personnel.

C’est un pari risqué, compte tenu des limites de la technologie. Les entreprises technologiques n’ont pas résolu certains des problèmes persistants liés aux modèles de langage de l’IA, comme leur propension à créer des choses. Mais l’aspect le plus préoccupant est peut-être leurs faiblesses en matière de sécurité et de confidentialité. En mettant entre nos mains cette technologie profondément imparfaite, les Big Tech nous rendent tous vulnérables aux escroqueries, au phishing et aux piratages à grande échelle. Lisez l’histoire complète.

—Melissa Heikkilä

Cette histoire est tirée de The Algorithm, notre newsletter hebdomadaire sur l’IA. S’inscrire pour le recevoir dans votre boîte mail tous les lundis.

En savoir plus sur nos fascinants rapports sur l’IA :

+ Melissa explique exactement pourquoi vous ne devriez pas faire confiance aux moteurs de recherche IA.

+ Trois raisons pour lesquelles les chatbots IA constituent un désastre en matière de sécurité. Les grands modèles de langage regorgent de failles de sécurité, mais ils sont intégrés à grande échelle dans des produits technologiques. Lisez l’histoire complète.

+ Vous pouvez désormais discuter avec ChatGPT en utilisant votre voix. La nouvelle fonctionnalité fait partie d’une série de mises à jour de l’application OpenAI, notamment la possibilité de répondre à des questions sur les images. Lisez l’histoire complète.

Les lectures incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes/importantes/effrayantes/fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 Rencontrez les principaux acteurs du procès pour fraude de Sam Bankman-Fried

L’ancien entourage du fondateur de FTX témoignera à partir d’aujourd’hui. (FT$)

+ Il fait face à des accusations de fraude et de blanchiment d’argent. (NYT $)

+ Pourquoi La Silicon Valley adore la fraude. (Filaire $)

2 Une bataille se prépare pour rendre l’IA open source

Meta souhaite rendre son code facilement disponible. OpenAI n’est pas d’accord. (Les informations $)

+ Le boom de l’IA open source repose sur les dons des Big Tech. Combien de temps ça va durer? (Revue technologique du MIT)

3 Une société de télévision par satellite a été condamnée à une amende pour débris spatiaux

Dish Network a admis ne pas s’être débarrassé correctement de son défunt satellite. (CNBC)

+ La course à la privatisation de l’espace est bien engagée. (Ardoise $)

+ La Terre sera probablement à l’abri d’un astéroïde tueur pendant 1 000 ans. (Revue technologique du MIT)

4 Amazon lance son propre moteur de recherche alimenté par l’IA

Dans le but de stimuler ses ventes mobiles en baisse. (Initié $)

5 Le pire hack de l’année ne cesse de s’aggraver

Des mois après sa découverte initiale, de nouvelles victimes sont encore découvertes. (Filaire $)

6 Une version sans publicité d’Instagram pourrait bientôt être une réalité

Mais seulement si vous vivez en Europe et êtes prêt à payer 14 dollars par mois pour cela. (WSJ$)

+ TikTok semble également expérimenter une version sans publicité. (Le bord)

7 De nouvelles piles salées pointent à l’horizon

Le sel gemme modeste pourrait être notre meilleur choix pour remplacer les cathodes de lithium. (Spectre IEEE)

+ Comment le sodium pourrait changer la donne pour les batteries. (Revue technologique du MIT)

8 Notre éthique de jeu est très personnelle

Alors que certaines personnes aiment tuer et tricher, d’autres choisissent la hauteur morale. (Le gardien)

9 La Silicon Valley adopte le luxe tranquille

Ils s’habillent tous comme Kendall Roy maintenant. (New York Mag $)

10 fouineurs de TikTok qui nous font peur de bavarder

Se défouler en public pourrait vous faire annuler ces jours-ci. (Vox)

Citation du jour

« C’est un combat au couteau en ce moment. »

—Colin Butler, responsable mondial du capital institutionnel chez la société blockchain Polygon Labs, a déclaré à Reuters que les investisseurs se disputent de nouvelles façons de gagner de l’argent grâce à la technologie blockchain.

La grande histoire

L’IA générative change tout. Mais que reste-t-il une fois le battage médiatique passé ?

décembre 2022

Il était clair qu’OpenAI était sur la bonne voie. Fin 2021, une petite équipe de chercheurs testait une nouvelle version du modèle texte-image d’OpenAI, DALL-E, une IA qui convertit de courtes descriptions écrites en images : un renard peint par Van Gogh, peut-être, ou un corgi fait de pizza. Il ne leur restait plus qu’à trouver quoi en faire.

Personne n’aurait pu prédire à quel point ce produit allait faire sensation. La sortie rapide d’autres modèles génératifs a inspiré des centaines de titres de journaux et de couvertures de magazines, a rempli les médias sociaux de mèmes, a lancé une machine à battage médiatique en surmultipliée et a déclenché une réaction intense de la part des créateurs.

La vérité passionnante est que nous ne savons pas vraiment ce qui va suivre. Même si les industries créatives en ressentiront les premiers impacts, cette technologie donnera à chacun des superpouvoirs créatifs. Lisez l’histoire complète.

—Will Douglas Ciel

On peut encore avoir de belles choses

Un lieu de confort, de plaisir et de distraction en ces temps étranges. (Vous avez des idées ? Envoyez-moi un message ou tweetez-les-moi.)

+ Si vous habitez en Amérique du Nord ou du Sud, une éclipse se profile à l’horizon. Voici comment en profiter au mieux.

+ Un peu paisible de mélange de peinture est exactement ce dont j’avais besoin ce matin.

+ Combien de ces restaurants les plus prestigieux au monde avez-vous visité ?

+ Cette célébration des bandes sonores funk des années 70 est indéniablement funky.

+ Une mystérieuse île circulaire en Argentine ressemble à un blockbuster de science-fiction, mais c’est tout à fait réel.