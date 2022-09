Le téléchargement : le bouton d’édition de Twitter et le nettoyage des combustibles fossiles

Ceci est l’édition d’aujourd’hui de Le téléchargement, notre newsletter en semaine qui fournit une dose quotidienne de ce qui se passe dans le monde de la technologie.

Un bouton d’édition ne résoudra pas les problèmes de Twitter

La vérité : Après des années de demandes, Twitter introduit enfin un bouton d’édition, donnant à ses utilisateurs la possibilité de modifier leurs tweets jusqu’à 30 minutes après leur envoi. Mais il est peu probable que cette fonctionnalité résolve l’un des plus gros problèmes auxquels l’entreprise est confrontée et, dans certains cas, elle pourrait les aggraver.

Qu’est-ce que cela signifie : Twitter a résisté à l’ajout de la possibilité de modifier les tweets pendant des années, même si cela a été la fonctionnalité la plus demandée par ses utilisateurs, y compris le futur propriétaire Elon Musk. Désormais, les abonnés payants de la plate-forme seront les premiers utilisateurs à pouvoir modifier leurs tweets “quelques fois” 30 minutes après leur envoi, tandis que Twitter explore les manières dont la fonctionnalité pourrait être utilisée à mauvais escient.

Le problème est: Les experts ont souligné à plusieurs reprises que la possibilité de modifier les tweets pourrait permettre aux mauvais acteurs de réécrire l’histoire et de diffuser des informations erronées, même si un historique complet des modifications des tweets est disponible. Lire l’histoire complète.

—Rhiannon Williams

L’agence américaine en charge du développement des énergies fossiles a un nouveau travail : les nettoyer

Au cours de son premier mois au pouvoir, le président américain Joe Biden a signé un décret exécutif appelant le pays à éliminer la pollution par le carbone du secteur de l’électricité d’ici 2035 et à atteindre des émissions nettes nulles dans l’ensemble de l’économie d’ici 2050.

Cette décision a redéfini le mandat de l’Office of Fossil Energy du Département américain de l’énergie, l’agence de recherche dont la mission est de développer des moyens plus efficaces de produire des combustibles fossiles depuis près d’un demi-siècle. Il est maintenant chargé d’aider à assainir l’industrie.

Alors que l’agence continue de rechercher la production de pétrole, de gaz et de charbon, sa tâche principale est de minimiser les impacts de la production de ces combustibles fossiles. Il doit également décider où les milliards de dollars alloués par une série de lois fédérales récentes seront mis au travail, tout en répondant aux préoccupations concernant la capture du carbone et les méfaits continus des combustibles fossiles. Lire l’histoire complète.

—James Temple

Les incontournables

1 Jackson entame son cinquième jour sans eau

Les habitants de la capitale du Mississippi portent le poids de décennies de négligence gouvernementale. (Le gardien)

+ La ville a été forcée de se débrouiller sans argent pour les infrastructures ou les réparations pendant des années. (Voix)

+ On ne sait toujours pas quand l’eau courante sera rétablie. (NYT $)

2 L’impact de l’annulation de Roe v. Wade est mondial

Cette décision a également enhardi les militants pro-vie dans d’autres pays. (Magazine connaissable)

3 La Californie a demandé aux propriétaires de véhicules électriques de suspendre la recharge

Ce qui est un timing assez terrible, quelques jours seulement après sa récente annonce d’éliminer progressivement les voitures à essence. (NYT $)

+ La canicule actuelle pousse le réseau électrique à ses limites. (L’heure de Los Angeles)

+ Une entreprise solaire veut construire des micro-réseaux de panneaux solaires dans des quartiers californiens. (NYT $)

+ Les États-Unis n’ont que 6 000 bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques. (examen de la technologie MIT)

4 L’IA de Meta peut “lire” les ondes cérébrales

Pas très précisément cependant. (Nouveau scientifique $)

5 Voici à quoi ressemble une exoplanète

Le monde, à près de 400 années-lumière, a été capturé par le télescope spatial James Webb. (Quanta)

+ La mission lunaire Artemis 1 de la NASA tentera de redécoller demain. (Espace)

6 Comment la police suit les téléphones des citoyens américains

Sans mandat non plus. (Carte mère)

+ Les flics ont construit une machine de surveillance ténébreuse dans le Minnesota après le meurtre de George Floyd. (examen de la technologie MIT)

Les oreilles sensibles de 7 Moth sont comme le microphone ultime

Les scientifiques veulent mieux comprendre leur fonctionnement. (Spectre IEEE)

8 Qu’est-ce que c’est que de passer un congé sabbatique à l’intérieur du métaverse

La nature sauvage étrange et étrange est encore plus troublante sans personne avec qui interagir. (Ardoise $)

+ Les utilisateurs de VRChat forment les visiteurs à la gestion d’un Kmart virtuel. (Filaire $)

+ Le métaverse est un nouveau mot pour une vieille idée. (examen de la technologie MIT)

9 Les jeux vidéo ne sont pas traités comme des artefacts culturels sérieux

Mais les archivistes espèrent leur accorder la reconnaissance qu’ils méritent. (New yorkais $)

10 musiciens gagnent beaucoup d’argent avec leurs chansons sur le caca

Ils peuvent remercier les enfants qui crient “caca” à Alexa. (Nouvelles de BuzzFeed)

Citation du jour

“Il n’y a pas de Blancs là-bas.”

—Gino Womack, directeur de programme de l’organisation à but non lucratif Operation Good Jackson, explique à Salon comment les infrastructures essentielles de la ville, y compris ses systèmes d’approvisionnement en eau, ont pu se dégrader.

La grande histoire

Keynes avait tort. La génération Z aura pire.

Décembre 2019

Le fondateur de la macroéconomie a prédit que le capitalisme durerait environ 450 ans. C’est la durée entre 1580 et 2030, l’année où John Maynard Keynes a supposé que l’humanité aurait résolu le problème de nos besoins et serait passée à des préoccupations plus importantes.

Il est vrai qu’aujourd’hui le système semble au bord de la transformation, mais pas dans le sens souhaité par Keynes. Le destin de la génération Z était censé être de se détendre dans une vie de loisirs et de créativité. Au lieu de cela, il se prépare à la stagnation des salaires et à la crise écologique.

Que diable s’est-il passé ? Pour comprendre pourquoi la génération Z ne sera pas la génération EZ, nous devons nous poser quelques questions fondamentales sur l’économie, la technologie et le progrès. Après avoir supposé pendant un siècle qu’un monde meilleur apparaîtrait au-dessus de nos affaires accumulées, les hypothèses semblent sans fondement. Les choses empirent. Lire l’histoire complète.

—Malcolm Harris

On peut encore avoir de belles choses

+ Éteignez ces livres audio – votre chien préfère la musique classique.

+ Ceci risotto végétalien semble absolument délicieux.

+ Un rappel que les adolescents adoraient les téléphones bien avant l’avènement du smartphone.

+ Je ne suis toujours pas tout à fait sûr de comprendre pourquoi un groupe de chercheurs a décidé de manger un homme de 55 000 ans bison.

+ j’aime bien le look de ces ptits mignons Pokemon squishmallows.