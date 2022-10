Le téléchargement : le bilan humain de l’IA éthique et de la viande cultivée en laboratoire

Ceci est l’édition d’aujourd’hui de Le téléchargement, notre newsletter en semaine qui fournit une dose quotidienne de ce qui se passe dans le monde de la technologie.

L’IA responsable a un problème d’épuisement professionnel

Margaret Mitchell travaillait chez Google depuis deux ans avant de réaliser qu’elle avait besoin d’une pause. Ce n’est qu’après avoir parlé avec un thérapeute qu’elle a compris le problème : elle était épuisée. Elle a fini par prendre un congé de maladie à cause du stress.

Mitchell, qui travaille maintenant en tant que chercheuse en IA et scientifique en chef de l’éthique à la startup d’IA Hugging Face, est loin d’être la seule dans son expérience. L’épuisement professionnel est de plus en plus courant dans les équipes d’IA responsables, qui ne recevront probablement pas le même niveau de soutien que leurs collègues spécialisés dans la modération de contenu, bien que le travail puisse être tout aussi épuisant psychologiquement.

Tous les praticiens interrogés par MIT Technology Review ont parlé avec enthousiasme de leur travail : il est alimenté par la passion, un sentiment d’urgence et la satisfaction de trouver des solutions à de vrais problèmes. Mais ce sens de la mission peut être écrasant sans le bon soutien. Lire l’histoire complète.

—Melissa Heikkila

La viande cultivée en laboratoire arrivera-t-elle dans nos assiettes ?

Mangeriez-vous de la viande cultivée en laboratoire ? De nombreuses entreprises ont entrepris de générer des produits à base de viande à partir de cellules musculaires et adipeuses cultivées dans des cuves – environ 80 au dernier décompte. La promesse est immense : elle pourrait permettre de réduire l’élevage intensif, qui peut être brutal et inhumain, et d’éviter les effets destructeurs de l’élevage sur l’environnement.

Mais que ces entreprises puissent tenir cette promesse est une tout autre affaire. Et même si les entreprises réussissaient à mettre sur le marché un produit de viande cultivée bon marché, est-ce que quelqu’un en mangerait ? Lire l’histoire complète.

—Jessica Hamzelou

Cette histoire est tirée de The Checkup, la nouvelle newsletter hebdomadaire de Jessica couvrant les tenants et les aboutissants des secteurs de la biotechnologie et de la santé.

Citation du jour

“Le métaverse est ‘vivre à l’intérieur d’un ordinateur.’ La dernière chose que je veux faire quand je rentre du travail après une longue journée est de vivre à l’intérieur d’un ordinateur. »

—Evan Spiegel, qui a fondé Snapchat, n’a aucun temps pour le métaverse, rapporte Bloomberg.

La grande histoire

Les horloges vieillissantes visent à prédire combien de temps vous vivrez

avril 2022

L’âge est bien plus que le nombre d’anniversaires que vous avez enregistrés. Le stress, le sommeil et l’alimentation influencent tous la façon dont nos organes font face à l’usure de la vie quotidienne. De tels facteurs peuvent vous faire vieillir plus vite ou plus lentement que les personnes nées le même jour. Cela signifie que votre âge biologique pourrait être très différent de votre âge chronologique, c’est-à-dire le nombre d’années que vous avez vécues.

Votre âge biologique reflète probablement mieux votre santé physique et même votre propre mortalité que votre âge chronologique. Mais le calculer n’est pas aussi simple. Les scientifiques ont passé la dernière décennie à développer des outils appelés horloges de vieillissement qui évaluent les marqueurs de votre corps pour révéler votre âge biologique.

La grande idée derrière les horloges vieillissantes est qu’elles indiqueront essentiellement à quel point vos organes se sont dégradés, et prédiront ainsi combien d’années en bonne santé il vous reste. Parmi les centaines d’horloges vieillissantes développées au cours de la dernière décennie, cependant, la précision varie considérablement. Et les chercheurs sont toujours aux prises avec une question vitale : que signifie être biologiquement jeune ? Lire l’histoire complète.

—Jessica Hamzelou

