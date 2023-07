Le téléchargement : labellisation de l’IA et transformation de Twitter

Ceci est l’édition d’aujourd’hui de The Download,notre newsletter en semaine qui fournit une dose quotidienne de ce qui se passe dans le monde de la technologie.

La cryptographie peut offrir une solution au problème massif de l’étiquetage de l’IA

La Maison Blanche veut que les grandes entreprises d’IA divulguent quand le contenu a été créé à l’aide de l’intelligence artificielle, et très bientôt l’UE exigera que certaines plateformes technologiques étiquettent le contenu généré par l’IA.

Il y a cependant un gros problème : identifier le matériel qui a été créé par l’IA est un énorme défi technique. Les meilleures options actuellement disponibles (outils de détection alimentés par l’IA et filigrane) sont incohérentes, impermanentes et parfois inexactes.

Mais une autre approche retient l’attention ces derniers temps : le C2PA. Il s’agit d’un protocole Internet open source qui s’appuie sur la cryptographie pour encoder des détails sur l’origine d’un élément de contenu. Le problème est que c’est loin d’être une solution miracle. Lire l’histoire complète.

—Tate Ryan-Mosley

Si vous souhaitez en savoir plus sur la recherche d’une meilleure façon d’étiqueter l’IA, consultez le dernier numéro de The Technocrat, le bulletin hebdomadaire de Tate couvrant la politique et le pouvoir dans la Silicon Valley. S’inscrire pour le recevoir dans votre boîte de réception tous les vendredis.

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 Twitter tel que nous le connaissions est mort

Ce qui vient ensuite, sous sa nouvelle apparence de X, est à deviner. (Filaire $)

+ La société a rétabli le compte de Kanye West après une interdiction de huit mois. (WP $)

+ Nous ne tweetons plus, nous publions simplement. (Le bord)

+ Pourquoi Elon Musk ne comprend-il pas qu’il n’a pas besoin de permis ? (NYT $)

+ On assiste à la mort cérébrale de Twitter. (examen de la technologie MIT)

2 On dirait qu’une autre vague de covid se prépare

Les cas augmentent lentement, mais nous ne savons toujours pas si le covid présente un schéma saisonnier. (L’Atlantique $)

+ Les cas sont également en augmentation au Royaume-Uni. (Le gardien)

3 Starlink contrôle presque tous les services Internet par satellite

Ce pouvoir disproportionné n’augure rien de bon pour les relations internationales. (NYT $)+ Les signaux Starlink peuvent être rétro-conçus pour fonctionner comme le GPS. (examen de la technologie MIT)

4 Amazon demande à certains de ses télétravailleurs de démissionner

S’ils ne peuvent pas rejoindre les hubs de bureaux, on leur demande de quitter leurs postes. (Initié $)

+ Les choses ne sont pas bonnes non plus pour les chauffeurs UPS. (L’Atlantique $)

5 chrétiens évangéliques espionnent les travailleuses du sexe en ligne

Leurs tactiques de surveillance aident la police à obtenir des mandats de perquisition. (L’interception)

+ Les évangéliques recherchent des réponses en ligne. Ils trouvent QAnon à la place. (examen de la technologie MIT)

6 Pourquoi les vélos électriques continuent de prendre feu

Bien que les batteries lithium-ion soient généralement sûres. (WSJ $)

+ La limitation de vitesse sur certains vélos électriques peut être contournée. (NYT $)

7 Les start-up militaires sont en plein essor

L’IA suralimente les armes et les systèmes, avec des conséquences potentiellement mortelles. (FT $)

+ La Silicon Valley a capitalisé sur la guerre en Ukraine. (examen de la technologie MIT)

8 Créer des bras prothétiques a toujours été un défi

Le Boston Arm a été parmi les premiers à exploiter les signaux électriques des muscles de son porteur. (Spectre IEEE)

+ Ces prothèses brisent le moule avec des troisièmes pouces, des pointes et des peaux de super-héros. (examen de la technologie MIT)

9 L’impression 3D aide à protéger les espèces rares

En fournissant des répliques convaincantes de parties de corps d’animaux utilisées pour décorer les coiffes traditionnelles. (Le gardien)

10 S’il vous plaît ne buvez pas de détergent à lessive

Malgré ce que vous pourriez voir sur TikTok. (voix)

Citation du jour

« Pour eux, nous ressemblons à des robots plutôt qu’à des personnes. Les petites choses qui font de nous des êtres humains, vous pouvez les sentir s’éloigner de vous.

—Un travailleur anonyme d’Amazon au Royaume-Uni décrit la réalité pénible de la vie à l’intérieur des entrepôts de l’entreprise au Guardian.

La grande histoire

Huit façons dont les scientifiques dévoilent les mystères du cerveau humain

Août 2021

Il n’y a pas de plus grand mystère scientifique que le cerveau. Il est composé principalement d’eau; une grande partie du reste est en grande partie grasse. Pourtant, cette masse de matière d’environ trois livres produit nos pensées, nos souvenirs et nos émotions. Il régit la façon dont nous interagissons avec le monde et dirige notre corps.

De plus en plus, les scientifiques commencent à démêler les complexités de son fonctionnement et à comprendre comment les 86 milliards de neurones du cerveau humain forment les connexions qui produisent des idées et des sentiments, ainsi que la capacité de communiquer et de réagir. Voici notre tour d’horizon de certaines des recherches les plus pointues et pourquoi c’est important. Lire l’histoire complète.

On peut encore avoir de belles choses

Un lieu de confort, de plaisir et de distraction en ces temps étranges. (Vous avez des idées ? Écrivez-moi ou tweetez-les moi.)

+ Le casting de la version américaine de The Office était de fervents lecteurs d’un des premiers sites de fans (mais si vous n’avez pas vu l’original britannique, vous devriez vraiment le faire.)

+ Timelapses de gâteaux qui montent est ma dernière obsession.

+ Ramenez le salon des toilettes pour femmes !

+ Une recette de pâtes pour chaque semaine de l’année, c’est du vrai journalisme de service public.

+ Videz votre esprit et votre emploi du temps – il est temps de faire la sieste parfaite du week-end.