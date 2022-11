Le téléchargement : la maladie mortelle du bétail transmise par les tiques et les batteries au sel fondu

Ceci est l’édition d’aujourd’hui de Le téléchargement, notre newsletter en semaine qui fournit une dose quotidienne de ce qui se passe dans le monde de la technologie.

Une nouvelle maladie transmise par les tiques tue le bétail aux États-Unis

Au printemps 2021, Cynthia et John Grano, qui possèdent une exploitation bovine dans le comté de Culpeper, en Virginie, ont commencé à remarquer que certaines de leurs vaches ralentissaient et se comportaient de façon « spatiale ». Ils ont pensé que les animaux souffraient d’une maladie infectieuse courante qui provoque l’anémie chez le bétail. Mais leur vétérinaire les avait prévenus qu’une autre maladie véhiculée par un parasite se propageait rapidement dans la région.

Après la mort d’une troisième vache, les Granos ont décidé de tester son sang. Effectivement, le test est revenu positif pour la maladie : theileria. Et sans traitement disponible, les vaches continuaient à mourir.

Les propriétaires de bétail comme les Granos ne sont pas seuls. Les éleveurs de bétail des États-Unis sont confrontés à cette nouvelle maladie peu familière sans beaucoup d’informations. Les chercheurs ne savent toujours pas comment la theileria se développera, même si elle se propage rapidement vers l’ouest à travers le pays. Si les États ne parviennent pas à maîtriser la maladie, les pertes de production à l’échelle nationale dues aux vaches malades pourraient considérablement endommager les exploitations individuelles et l’ensemble de l’industrie. Lire l’histoire complète.

—Britta Lokting

Le sel super chaud pourrait arriver dans une batterie près de chez vous

Le monde construit davantage de capacités pour les énergies renouvelables, en particulier l’énergie solaire et éolienne qui va et vient avec le temps. Mais pour que les énergies renouvelables fassent une réelle différence, nous avons besoin de meilleures options pour stocker l’énergie. C’est là que les batteries entrent en jeu. Et facilement, une vague de produits chimiques alternatifs s’infiltre lentement dans le marché en pleine croissance du stockage de l’énergie.

Certains de ces nouveaux acteurs pourraient éventuellement être moins chers (et à bien des égards, meilleurs) que les batteries lithium-ion standard de l’industrie. Parmi les plus prometteuses figure la technologie des sels fondus, dont Ambri, une start-up de la région de Boston, est convaincue qu’elle pourrait être jusqu’à 50 % moins chère sur sa durée de vie qu’un système lithium-ion équivalent.

Mais, comme ses rivaux qui expérimentent d’autres formes de stockage d’énergie, Ambri fait face à de véritables obstacles à l’adoption, la mise à l’échelle présentant le principal obstacle omniprésent. Lire l’histoire complète.

—Casey Crownhart

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 Qu’est-ce qui vient après Twitter ?

Quelle que soit la réponse, le téléchargement de données et de contacts est une décision intelligente. (NYT $)

+ Il est peu probable, cependant, que vous puissiez tout sauvegarder. (Filaire $)

+ Un tas d’entrepreneurs licenciés ne prévoient pas d’aller tranquillement. (Bloomberg $)

+ L’un de ses anciens data scientists est extrêmement inquiet. (Reste du monde)

+ L’effondrement potentiel de Twitter pourrait effacer de vastes archives de l’histoire humaine récente. (examen de la technologie MIT)

2 Les effets d’entraînement de l’effondrement de FTX

Les mauvaises pratiques de l’échange cryptographique suscitent des craintes quant à l’avenir de l’industrie et ses employés sont furieux. (WSJ $)

+ Sam Bankman-Fried a eu une conversation peu judicieuse avec un journaliste sur Twitter. (Voix)

+ Un recours collectif a été déposé contre FTX aux États-Unis. (Le gardien)

3 Le système américain de détection d’armes biologiques n’est pas fiable

20 ans après son introduction, il coûte encore 80 millions de dollars par an. (Le bord)

4 sites de télésanté sont truffés de trackers de données

Ils pourraient révéler des informations sensibles sur la dépendance qui sont mûres pour les abus. (Filaire $)

5 jeux d’Activision Blizzard sont mis hors ligne en Chine

Il n’a pas été en mesure de conclure un accord avec son distributeur chinois. (FT $)

6 Intel pense pouvoir détecter les deepfakes avec une précision de 96 %

En suivant le « flux sanguin » des pixels vidéo pour détecter les êtres humains vivants. (VentureBeat)

+ Une application d’intelligence artificielle horrifiante transforme les femmes en vidéos porno en un clic. (examen de la technologie MIT)

7 Nous avons trop longtemps ignoré l’empreinte carbone du béton

Ce n’est pas un pollueur aussi important que les transports ou l’énergie, mais il a un besoin urgent d’une refonte plus verte. (Magazine connaissable)

+ Comment Joe Biden s’en est sorti en passant l’IRA. (L’Atlantique $)

+ Comment l’hydrogène et l’électricité peuvent nettoyer l’industrie lourde. (examen de la technologie MIT)

8 La viande cultivée en laboratoire peut être consommée sans danger

La FDA a du poulet cultivé en laboratoire éclairé en vert, mais il doit passer d’autres tests avant de pouvoir être vendu. (Nouvelles de la BNC)

+ La viande cultivée en laboratoire arrivera-t-elle dans nos assiettes ? (examen de la technologie MIT)

9 Pourquoi les astronautes de la NASA ne sont pas autorisés à TikTok depuis l’espace

Même si leurs homologues européens le sont. (Voix)

+ Le lancement d’Artemis 1 par la NASA a été une affaire étrangement discrète. (L’Atlantique $)

+ Voici tout ce que la mission emmène avec elle sur la lune. (Spectre IEEE)

10 Nous pourrions faire du stop dans un taxi volant un jour

À la fin de la décennie, apparemment. Voyons voir. (Économiste $)

Citation du jour

“L’Irlande a vraiment misé la ferme sur l’avenir de la technologie. . . presque au détriment de tout le reste.

—Mark O’Connell, président exécutif et fondateur d’OCO Global, une société de conseil axée sur le commerce et l’investissement, a déclaré au Financial Times pourquoi les suppressions massives d’emplois dans le secteur de la technologie frapperont particulièrement durement l’Irlande.

La grande histoire

Les LED lumineuses pourraient signifier la fin des cieux sombres

Août 2022

Les scientifiques savent depuis des années que la pollution lumineuse augmente et peut nuire à la fois aux humains et à la faune. Chez les humains, une exposition accrue à la lumière la nuit perturbe les cycles du sommeil et a été liée au cancer et aux maladies cardiovasculaires, tandis que la faune souffre d’une interruption de ses modes de reproduction, d’un danger accru et d’une perte de furtivité.

Les astronomes, les décideurs et les professionnels de l’éclairage s’efforcent tous de trouver des moyens de réduire la pollution lumineuse. Beaucoup d’entre eux préconisent l’installation de diodes électroluminescentes, ou LED, dans les luminaires extérieurs tels que les lampadaires urbains, principalement pour leur capacité à diriger la lumière vers une zone ciblée. Mais l’investissement initial élevé et la durabilité des LED modernes signifient que les villes doivent réussir la transition du premier coup ou faire face à des décennies de conséquences. Lire l’histoire complète.

—Shel Evergreen

