Le téléchargement : la loi chinoise sur le crédit social et la navigation des chiens robots

Voici pourquoi la nouvelle loi chinoise sur le crédit social est importante

Il est plus facile de parler de ce que le système de crédit social chinois n’est pas que de ce qu’il est. Depuis 2014, lorsque la Chine a annoncé son intention de la construire, c’est l’une des choses les plus mal comprises à propos de la Chine dans le discours occidental. Maintenant, avec de nouveaux documents publiés à la mi-novembre, il est possible de corriger le dossier.

La plupart des gens en dehors de la Chine supposent qu’il agira comme un système Black Mirror-esque alimenté par des technologies pour noter automatiquement chaque citoyen chinois en fonction de ce qu’il a fait de bien et de mal. Au lieu de cela, il s’agit d’un mélange de tentatives visant à réglementer l’industrie du crédit financier, à permettre aux agences gouvernementales de partager des données entre elles et à promouvoir des valeurs morales sanctionnées par l’État, aussi vagues que cela puisse paraître.

Bien que le système lui-même mettra encore beaucoup de temps à se matérialiser, en publiant un projet de loi la semaine dernière, la Chine est maintenant plus proche que jamais de définir à quoi il ressemblera et comment il affectera la vie de millions de citoyens. Lire l’histoire complète.

—Zeyi Yang

Regardez ce chien robot se précipiter sur un terrain difficile simplement en utilisant sa caméra

Les nouvelles: Quand Ananye Agarwal a emmené son chien monter et descendre les marches du parc local près de l’université Carnegie Mellon, d’autres chiens se sont arrêtés sur leur chemin. C’est parce que le chien d’Agarwal était un robot, et un robot spécial. Contrairement à d’autres robots, qui ont tendance à s’appuyer fortement sur une carte interne pour se déplacer, son robot utilise une caméra intégrée et utilise la vision par ordinateur et l’apprentissage par renforcement pour marcher sur des terrains difficiles.

Pourquoi est-ce important: Alors que d’autres tentatives d’utilisation des signaux des caméras pour guider le mouvement du robot se sont limitées à un terrain plat, Agarwal et ses collègues chercheurs ont réussi à faire monter leur robot dans les escaliers, grimper sur des pierres et sauter par-dessus les lacunes. Ils espèrent que leur travail facilitera le déploiement des robots dans le monde réel et améliorera considérablement leur mobilité dans le processus. Lire l’histoire complète.

—Melissa Heikkila

Faites confiance aux grands modèles de langage à vos risques et périls

Lorsque Meta a lancé Galactica, un grand modèle de langage open source, la société espérait une grande victoire en matière de relations publiques. Au lieu de cela, tout ce qu’il a obtenu, c’est un flak sur Twitter et un article de blog épicé de l’un de ses critiques les plus virulents, se terminant par sa décision embarrassante de retirer la démo publique du modèle après seulement trois jours.

Galactica était destiné à aider les scientifiques en résumant des articles universitaires et en résolvant des problèmes mathématiques, entre autres tâches. Mais des étrangers ont rapidement incité le modèle à fournir des “recherches scientifiques” sur les avantages de l’homophobie, de l’antisémitisme, du suicide, de manger du verre, d’être blanc ou d’être un homme – démontrant non seulement à quel point son lancement bâclé était prématuré, mais à quel point l’IA était insuffisante. les efforts des chercheurs pour rendre les grands modèles de langage plus sûrs ont été. Lire l’histoire complète.

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 Les comptes Twitter anti-vax vérifiés diffusent des informations erronées sur la santé

Et démontrant parfaitement le problème de la facturation de la vérification dans le processus. (Le gardien)

+ Peut-être que Twitter n’aidait pas votre carrière autant que vous le pensiez. (Bloomberg $)

+ Un deepfake du fondateur de FTX circule sur Twitter. (Carte mère)

+ Certains des utilisateurs libéraux de Twitter refusent de partir. (L’Atlantique $)

+ Le bain de sang des mises à pied de Twitter est apparemment terminé. (Le bord)

+ L’effondrement potentiel de Twitter pourrait effacer de vastes archives de l’histoire humaine récente. (examen de la technologie MIT)

2 Le vaisseau spatial Orion de la NASA a terminé son survol lunaire

Ouvrir la voie au retour des humains sur la lune. (Voix)

3 Les algorithmes de surveillance des entrepôts d’Amazon sont formés par des humains

Des travailleurs mal payés en Inde et au Costa Rica passent en revue des milliers d’heures de séquences abrutissantes. (Le bord)

+ L’industrie de l’étiquetage des données de l’IA est profondément exploiteuse. (examen de la technologie MIT)

4 Comment comprendre le changement climatique

Accepter les faits est la première étape pour éviter la fin la plus sombre pour la planète. (New yorkais $)

+ Les nations les plus riches du monde ont accepté de payer pour le réchauffement climatique. (L’Atlantique $)

+ Ces trois graphiques montrent qui est le plus responsable du changement climatique. (examen de la technologie MIT)

5 Apple a découvert les transactions douteuses d’une startup de cybersécurité

Il a compilé un document qui illustre l’étendue des relations de Corellium, y compris avec le célèbre groupe NSO. (Filaire $)

+ L’industrie du piratage est confrontée à la fin d’une époque. (examen de la technologie MIT)

6 L’industrie de la cryptographie se sent toujours capricieuse

Les actions de sa plus grande bourse ont chuté à un plus bas historique. (Bloomberg $)

+ Le Royaume-Uni veut sévir contre les applications de trading ludiques. (FT $)

7 Le système de justice pénale laisse tomber les personnes neurodivergentes

Imiter un troll en ligne a conduit un homme autiste à être condamné à cinq ans et demi de prison. (Économiste $)

8 Votre lieu de travail pourrait prévoir de scanner votre cerveau

Tout cela au nom de faire de vous un employé plus efficace. (Spectre IEEE)

9 Facebook se fiche que votre compte soit piraté

Une série de nouvelles solutions pour sauver les comptes ne semble pas avoir eu beaucoup d’effet. (WP $)

+ La société mère Meta est poursuivie au Royaume-Uni pour la collecte de données. (Bloomberg $)

+ Des artistes indépendants construisent le métaverse à leur manière. (Carte mère)

10 Pourquoi former des IA génératrices d’images sur des images générées est une mauvaise idée

Les images « contaminées » ne feront que les confondre. (Nouveau scientifique $)

+ Le logiciel de reconnaissance faciale utilisé par le gouvernement américain n’aurait pas fonctionné. (Carte mère)

+ Le sombre secret derrière ces jolies images d’animaux générées par l’IA. (examen de la technologie MIT)

Citation du jour

“On a l’impression qu’ils s’en souciaient davantage.”

—Ken Higgins, membre d’Amazon Prime, perd confiance en l’entreprise après une série d’expériences de livraison frustrantes, raconte-t-il au le journal Wall Street.

La grande histoire

Et si vous pouviez diagnostiquer des maladies avec un tampon ?

Février 2019

Dans une rue secondaire banale d’Oakland, en Californie, Ridhi Tariyal et Stephen Gire tentent de changer la façon dont les femmes surveillent leur santé.

Leur plan est d’utiliser le sang de tampons usagés comme outil de diagnostic. Dans ce sang menstruel, ils espèrent trouver des marqueurs précoces de l’endométriose et, finalement, une variété d’autres troubles. La simplicité et la facilité de cette méthode, si elle fonctionne, représenteront une grande amélioration par rapport à la norme de soins actuelle. Lire l’histoire complète.

—Dayna Evans

On peut encore avoir de belles choses

