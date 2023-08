Le téléchargement : la crise du monkeypox en Chine et la lutte contre la manipulation de photos par l’IA

Ceci est l’édition d’aujourd’hui de The Download, notre newsletter en semaine qui fournit une dose quotidienne de ce qui se passe dans le monde de la technologie.

La Chine est soudainement confrontée à une autre crise de santé publique : mpox

Le gouvernement chinois lutte contre un nouveau problème de santé publique : le mpox. L’Organisation mondiale de la santé rapporte que la Chine connaît actuellement l’augmentation la plus rapide au monde des cas de mpox (anciennement connu sous le nom de monkeypox) et qu’elle doit agir rapidement pour contenir la propagation.

Les pays qui ont réussi à contenir les épidémies de mpox l’ont principalement fait grâce à des mesures proactives telles que des campagnes de vaccination. Le problème est que le gouvernement chinois a à peine commencé à agir. Lire l’histoire complète.

—Zeyi Yang

Ces nouveaux outils pourraient aider à protéger nos photos de l’IA

L’IA générative rend ridiculement facile la manipulation des images des gens. Alors que la pornographie deepfake non consensuelle est utilisée depuis des années pour tourmenter les femmes, la dernière génération d’IA en fait un problème encore plus grave. Ces systèmes sont beaucoup plus faciles à utiliser que les technologies deepfake précédentes, et ils peuvent générer des images complètement convaincantes.

La bonne nouvelle est que de nouveaux outils commencent à apparaître qui peuvent protéger les photos et les œuvres d’art des gens contre le bricolage à l’aide de systèmes d’IA. Ces outils ne sont ni parfaits ni suffisants en eux-mêmes, mais ils ne sont qu’un début. Lire l’histoire complète.

—Melissa Heikkila

1 Le plan de capture de données de Worldcoin fonctionne

Malgré des problèmes de confidentialité flagrants, beaucoup de gens aiment les récompenses en espèces. (Reste du monde)

+ Comment Worldcoin a recruté son premier demi-million d’utilisateurs de test. (examen de la technologie MIT)

2 Twitter poursuit une organisation à but non lucratif qui affirme héberger un discours de haine

Le Center for Countering Digital Hate affirme qu’Elon Musk essaie de le faire taire. (WSJ $)

+ Les revenus publicitaires de l’entreprise sont toujours en chute libre. (FT $)

+ Son nouveau slogan est le plutôt boiteux ‘Blaze your glory!’ (Carte mère)

3 Meta crée des chatbots avec des personas pour ses plateformes

Ce qui semble être un moyen particulièrement effrayant de stimuler l’engagement. (FT $)

+ Tout comme il semble que Threads perde son attrait initial. (Ardoise $)

+ Google veut également rendre son assistant plus personnel. (Le bord)

4 Après Roe, les décès liés à la grossesse sont probablement en augmentation

Le problème est qu’il n’y a aucun moyen de savoir exactement combien. (Magazine Undark)

+ La dissonance cognitive de regarder la fin de Roe se dérouler en ligne. (examen de la technologie MIT)

5 Amazon veut livrer vos colis encore plus vite

Pensez aux heures plutôt qu’aux jours. (Initié $)

+ Ayez une pensée pour votre chauffeur-livreur dans la chaleur. (Filaire $)

6 TikTok propose un complément alimentaire comme solution de perte de poids

Ce n’est pas exactement nouveau, mais cela attire une nouvelle attention à l’ère d’Ozempic. (Filaire $)

+ Les injections de perte de poids ont envahi Internet. Mais qu’est-ce que cela signifie pour les gens IRL ? (examen de la technologie MIT)

7 Les UV et la lumière bleue pourraient nous aider à tuer E. coli mortel

Mais les deux formes de lumière ne sont efficaces que lorsqu’elles sont utilisées ensemble. (Spectre IEEE)

+ Pourquoi de minuscules virus pourraient être notre meilleur pari contre la résistance aux antimicrobiens. (examen de la technologie MIT)

8 start-up exploitent l’IA pour traiter la dysfonction érectile

Dans le but de vraiment personnaliser le traitement à l’individu. (Carte mère)

9 Quand les vidéos culinaires sont-elles devenues si… piquantes ?

Les chefs soif savent exactement ce qu’ils font avec ces pâtes. (NY Mag $)

10 L’offre d’Apple pour sauver la musique classique ne s’est pas déroulée comme prévu

Des rivaux plus petits et plus agiles font un meilleur travail à tous les niveaux. (New-Yorkais $)

La grande histoire

Geoffrey Hinton a une intuition sur la suite de l’IA

avril 2021

En novembre 2020, le psychologue Geoffrey Hinton a eu une intuition. Après un demi-siècle de tentatives, certaines couronnées de succès, il était parvenu à une autre idée prometteuse du fonctionnement du cerveau et de la reproduction de ses circuits dans un ordinateur.

Si son pari est payant, il pourrait déclencher la prochaine génération de réseaux de neurones artificiels – des systèmes informatiques mathématiques, vaguement inspirés des neurones et des synapses du cerveau, qui sont au cœur de l’intelligence artificielle d’aujourd’hui.

Sa « motivation honnête », comme il le dit, est la curiosité. Mais idéalement, la conséquence est une IA plus fiable et digne de confiance. Lire l’histoire complète.

—Siobhan Roberts

