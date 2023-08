Le téléchargement : introduction à la problématique éthique

Ceci est l’édition d’aujourd’hui de The Download,notre newsletter en semaine qui fournit une dose quotidienne de ce qui se passe dans le monde de la technologie.

Présentation : la question éthique

À mesure que la technologie s’intègre de plus en plus profondément dans nos vies, il devient de plus en plus important pour nous de bien aborder les préoccupations éthiques. Par exemple, comment favoriser le développement de l’IA de manière à éviter tout préjudice sociétal ? Qui devrait avoir accès aux médicaments expérimentaux de pointe ? Si une machine indique aux soldats quand appuyer sur la gâchette, qui est responsable ? Ce ne sont là que quelques-unes des questions que nous explorons dans la dernière édition de notre magazine imprimé. À tout le moins, ce problème vous fera certainement réfléchir.

Cela vaut la peine de plonger et de lire l’intégralité du magazine d’un bout à l’autre, mais si vous êtes pressé par le temps, je vous recommande de commencer avec ces articles à couper le souffle :

+ Cette fonctionnalité examine les questions délicates et douloureuses qui se posent quant à savoir qui devrait avoir accès à quels traitements médicaux expérimentaux (cela peut être une décision beaucoup plus difficile que vous ne l’imaginez.)

+ Un article sur All Tech Is Human, une organisation à but non lucratif vouée à la promotion de l’éthique et de la responsabilité dans la technologie, qui forme une sorte de congrégation non religieuse pour nos temps modernes.

+ Cette fonctionnalité plonge dans l’éthique complexe et désordonnée de la guerre contre les machines – un sujet urgent alors que des technologies de pointe sont testées en Ukraine, souvent avec peu ou pas de surveillance.

+ Cette histoire examine les débats parfois houleux qui se déroulent dans les coulisses de la communauté open source, et où elle semble se diriger ensuite. + Nos vies en ligne sont en proie à des escroqueries, des piratages et des fraudes. Et la technologie ne résoudra jamais ce problème comme par magie – cela dépend de nous, comme l’explique cet article.

L’évolution fascinante de la frappe des caractères chinois

Dans les années 80, il n’existait aucun moyen de traiter les caractères chinois sur des ordinateurs personnels. Cela posait un problème délicat à résoudre, mais un ingénieur chinois nommé Wang Yongmin a eu un coup de couteau. Il a développé la première méthode populaire de saisie de caractères chinois dans un ordinateur en 1983, en décomposant un caractère en différents traits et en attribuant plusieurs traits à chaque lettre du clavier QWERTY.

C’était pratique, mais présentait un gros inconvénient : les utilisateurs doivent mémoriser quelles touches correspondent à quelles touches, la courbe d’apprentissage est donc assez raide. L’étape suivante dans l’évolution des IME chinois a été l’invention de la saisie par orthographe phonétique dans les années 90. Mais cela a aussi son lot de problèmes, car des centaines de caractères chinois peuvent partager la même orthographe phonétique.

Finalement, un logiciel de clavier prédictif beaucoup plus efficace est apparu en 2006, et constitue désormais le fondement de la manière dont les Chinois interagissent avec les technologies et entre eux. Mais encore une fois (vous l’aurez deviné), il y a un problème : ces applications sont un cauchemar en matière de confidentialité. Lire l’histoire complète.

—Zeyi Yang

1 L’Inde est sur le point d’essayer d’alunir

S’il réussit, il deviendra le premier pays à atteindre le pôle sud lunaire. (FT$)

+Si vous êtes fan des diffusions en direct de l’espace à enjeux élevés, regardez-les dès maintenant.(Engadget)

2 Meta a publié un modèle d’IA capable de traduire une tonne de langues

Ces types d’outils s’améliorent à un rythme vertigineux. (TechCrunch)

+Les nouveaux modèles d’IA de Meta peuvent reconnaître et produire de la parole dans plus de 1 000 langues.(Revue technologique du MIT)

3 Les États-Unis luttent contre des conditions météorologiques extrêmes sur de nombreux fronts

Les inondations, les incendies de forêt, les ouragans et les vagues de chaleur créent une période de turbulences dans tous les coins du pays. (CNB)

+Le changement climatique redessine la carte des catastrophes. (Le bord)

4 Qu’a permis le projet Human Brain, doté de 600 millions d’euros ?

Il n’a pas réussi à simuler l’ensemble du cerveau humain (un défi de taille), mais il a tout de même accumulé quelques découvertes utiles. (Nature)

+Comment la science n’a pas réussi à percer les mystères du cerveau humain.(Revue technologique du MIT)

5Elon Musk est ridiculement puissant

Ignorez tout le bruit autour de X et regardez sa portée intergouvernementale via des projets comme Starlink. (New-Yorkais $)

6 À l’intérieur du marché du porno IA où tout le monde est à vendre

Les outils d’IA générative facilitent terriblement la création d’images non consensuelles de n’importe qui. (404 Médias)

+ Des astuces pour « jailbreaker » l’IA sont déjà disponibles partout en ligne. (Nouveau scientifique $)

+ Les fraudeurs ont utilisé ChatGPT pour spammer X avec des liens douteux. (Filaire $)

+ Trois raisons pour lesquelles les chatbots IA constituent un désastre en matière de sécurité. (Revue technologique du MIT)

7 LinkedIn est plutôt… cool maintenant

Si la fadeur des entreprises est aussi mauvaise qu’elle puisse l’être, elle l’emporte toujours sur les alternatives peu attrayantes. (Bloomberg$)

8 Ce que nous pouvons apprendre de l’épidémie de myopie à Taiwan

La mauvaise vue est un problème croissant dans le monde, mais il existe des moyens d’empêcher qu’elle ne s’aggrave encore. (Filaire $)

9 Les « subliminaux » prétendent transformer la vie des adolescents

Ces vidéos pourraient vous rendre meilleur et plus attrayant. Ils pourraient aussi ne rien faire. Ou même vous faire sentir encore plus mal. (L’Atlantique $)

10 Vos applications cryptées ne sont peut-être pas aussi privées que vous le pensez

Le diable, comme toujours, se cache dans les détails. (WP$)

« Parce qu’il suit ses principes, il vit désormais littéralement de pain et d’eau. »

— Ayez une pensée pour Sam Bankman-Fried, accusé d’avoir escroqué des milliards de dollars via sa société FTX, qui, selon son avocat, ne bénéficie pas du régime végétalien qu’il a demandé, rapporte Reuters.

La lutte pour le « visage Instagram »

FLORENCE SOLARI

Août 2022

Grâce aux filtres de beauté, des plateformes comme Instagram aident les utilisateurs à atteindre des normes de beauté de plus en plus strictes, mais uniquement dans le monde numérique, à un rythme incroyablement rapide. Il est prouvé qu’une utilisation excessive de ces filtres en ligne a des effets néfastes sur la santé mentale, en particulier chez les jeunes filles.

Le « visage Instagram » est une esthétique reconnue : ethniquement ambiguë avec une peau impeccable, de grands yeux, des lèvres charnues, un petit nez et des courbes parfaitement profilées rendues accessibles en grande partie par des filtres. Et tandis qu’Instagram a interdit les filtres qui encouragent la chirurgie plastique, la demande massive d’augmentation de beauté sur les réseaux sociaux complique les choses. Lire l’histoire complète.

—Tate Ryan-Mosley

