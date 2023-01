Le téléchargement : identifier les émeutiers au Brésil et viser la lune

Ceci est l’édition d’aujourd’hui de Le téléchargement, notre newsletter en semaine qui fournit une dose quotidienne de ce qui se passe dans le monde de la technologie.

Les Brésiliens se tournent vers Instagram pour identifier les émeutiers d’extrême droite

Quelques heures après que des insurgés d’extrême droite ont saccagé des bâtiments gouvernementaux dans la capitale brésilienne le dimanche 8 janvier, un nouveau compte est apparu sur Instagram.

Appelé Contragolpe Brasil, il a rapidement commencé à publier des photos de participants présumés aux émeutes, atteignant plus d’un million de followers en seulement 24 heures. L’idée était de collecter des informations permettant d’identifier «les personnes qui attaquent la démocratie au Brésil», ce qui permettrait aux autorités de trouver et de punir plus facilement ceux qui ont échappé à l’arrestation le jour même.

Peu de temps après le début de la publication du compte, les commentaires ont commencé à arriver, y compris les noms complets des personnes, les villes et les États où elles vivent et leurs identifiants Instagram. Mais essayer d’identifier les criminels en ligne peut être risqué, surtout si les gens se trompent. Lire l’histoire complète.

—Jill Langlois

Le retour de la NASA sur la Lune est bien parti

Cinq décennies après que l’homme a mis le pied sur la Lune pour la première fois, la NASA a un plan pour renvoyer des astronautes. Le projet Artemis vise à visiter une nouvelle zone de la lune et à récupérer des échantillons, cette fois avec de nouveaux visages derrière les pare-soleil, dont la première femme et la première personne de couleur.

La question de savoir si ce plan réussira – et si un nouvel alunissage inspirera une nouvelle “génération Artemis” dans l’exploration spatiale – est un sujet de débat.

Bien que sa première mission ait tonné dans l’espace en novembre, si quelque chose ne va pas, ou si la puissante fusée Space Launch System qui l’a transportée est jugée trop chère ou insoutenable, il y a une chance que tout le programme lunaire échoue – ou du moins soit jugé de la même manière. Lire l’histoire complète.

—Rebecca Boyle

TR10 : analyse de l’ADN ancien

Les scientifiques ont longtemps cherché de meilleurs outils pour étudier les dents et les os des humains anciens. Dans le passé, ils ont dû passer au crible d’innombrables vestiges antiques pour trouver un échantillon suffisamment bien conservé pour être analysé.

Aujourd’hui, des techniques moins chères et de nouvelles méthodes qui rendent l’ADN endommagé lisible pour les séquenceurs commerciaux alimentent un boom de l’analyse de l’ADN ancien et découvrent des espèces disparues en cours de route.

Analyse de l’ADN ancien n’est qu’une de nos 10 technologies révolutionnaires, que nous présentons une par une dans The Download chaque jour. Vous pouvez consulter le reste de la liste par vous-même et voter dans notre sondage pour nous aider à décider ce qui devrait faire notre 11e technologie finale.

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.1 La Chine se prépare à une forte augmentation des cas de covid

Les gens se mêleront en grands groupes pour célébrer le nouvel an lunaire. (Le gardien)

+ Le pays a fait état de près de 60 000 décès liés au virus. (NYT $)

+ Les cyberescroqueries Paxlovid en Chine sont partout. (examen de la technologie MIT)

2 Le renseignement open source en Ukraine est une épée à double tranchant

Elle peut à la fois aider et entraver les efforts de guerre. (Économiste $)

+ Comment les travailleurs ukrainiens de la technologie travaillent dans un contexte de guerre. (Le bord)

3 Twitter semble abandonner les clients tiers

Les développeurs externes sont furieux de ne pas avoir été informés. ​(L’information $)

+ Les travailleurs licenciés ne peuvent pas s’unir dans un recours collectif, a statué un juge. (Reuter)

+ Qui ferait un meilleur PDG qu’Elon Musk ? (Le bord)

+ Le bureau new-yorkais de Twitter est envahi par les cafards. (Initié $)

4 Des investisseurs mécontents poursuivent Virgin Galactic

Ils prétendent que les défauts de ses avions n’ont pas été correctement divulgués. (Le gardien)

5 Les enjeux importants du suivi des crimes de haine en Inde

La violence religieuse est en augmentation et un projet de données qui la surveille est menacé. (WP $)

+ Les procureurs saoudiens veulent exécuter un universitaire pour son utilisation des médias sociaux. (Le gardien)

6 Le gros pari du gouvernement américain sur les puces est risqué

C’est une entreprise extrêmement coûteuse et ambitieuse. (WSJ $)

+ Les puces chinoises continueront d’alimenter votre vie quotidienne. (examen de la technologie MIT)

7 L’Angleterre sévit contre les plastiques à usage unique

Dites adieu aux assiettes et couverts jetables en plastique. (Engadget)

+ Comment les chimistes s’attaquent au problème des plastiques. (examen de la technologie MIT)

8 Les étudiants sont perplexes face à l’interdiction de TikTok de l’Université d’Auburn

Principalement parce qu’il a une solution de contournement incroyablement simple. (NYT $)

9 Comment la plus grande application d’économie de concerts d’El Salvador s’est écrasée et brûlée

Hugo a connu un tel succès qu’il a même tenu Uber à distance, jusqu’à ce que ce ne soit plus le cas. (Reste du monde)

10 Tous les arts générés par l’IA ne sont pas impressionnants

En fait, une grande partie est plutôt de la foutaise. (L’Atlantique $)

+ Les artistes sont à la tête d’un recours collectif contre les entreprises d’art de l’IA. (Kotaku)

+ L’IA générative change tout. Mais que reste-t-il lorsque le battage médiatique est parti ? (examen de la technologie MIT)

Citation du jour

« Je préconiserais ne pas aller vite et casser des choses.

—Demis Hassabis, co-fondateur et directeur général de DeepMind, met en garde contre l’expérimentation trop libre de l’IA dans une interview avec Temps.

La grande histoire

Le chemin de la Chine vers la modernisation a, pendant des siècles, traversé ma ville natale

juin 2021

Pendant des générations, les politiciens et les intellectuels ont cherché des moyens de construire une Chine forte. Certains outils et idées importés de l’Occident. D’autres sont partis pour une meilleure éducation, mais la patrie a toujours fait signe.

Yangyang Cheng, physicien des particules à la faculté de droit de Yale, est le produit de leur héritage complexe. Elle a grandi à Hefei, alors une humble ville de taille moyenne du centre-est de la Chine, qui est maintenant une métropole naissante avec de nouveaux centres de recherche, des usines de fabrication et des startups technologiques. Pour deux des fils les plus fiers de la ville, nés à un siècle d’intervalle, une patrie forte armée de science et de technologie était l’aspiration de toute une vie. Cheng a grandi avec leurs histoires. Ils lui apprennent les forces qui ont propulsé la montée de la Chine et la façon dont des vies peuvent être comprimées par les pressions géopolitiques. Lire l’histoire complète.

On peut encore avoir de belles choses

Un lieu de confort, de plaisir et de distraction en ces temps étranges. (Vous avez des idées ?Écrivez-moiou alorstweetez-les moi.)

+ Que pouvons-nous apprendre sur les personnages de la télévision à travers le livres qu’ils lisent?

+ Quelqu’un a passé trois mois à recréer L’Afrique de Toto dans Minecraft et je suis amoureux (merci Charlotte !)

+ Oh, être un chuchoteur d’étoiles de mer.

+ Pourquoi sommes-nous dans une quête éternelle pour inventer encore plus jargon du travail?

+ N’appelez pas ça un retour—les Rousses ne s’est jamais démodé.