Le téléchargement : éthique médicale et filigranes IA

Qui décide qui reçoit des traitements médicaux expérimentaux ?

Il y a eu une tendance à abaisser la barre pour les nouveaux médicaments, et il est de plus en plus facile pour les gens d’accéder à des traitements qui pourraient ne pas les aider, voire leur nuire. Les anecdotes semblent être des preuves accablantes dans les décisions sur l’approbation des médicaments. En conséquence, nous nous retrouvons avec des médicaments qui ne fonctionnent pas.

Nous devons de toute urgence nous interroger sur la façon dont ces décisions sont prises. Qui devrait avoir accès aux thérapies expérimentales ? Et qui devrait décider ? Ces questions sont particulièrement pressantes compte tenu de la rapidité avec laquelle la biotechnologie progresse. Nous ne nous contentons pas d’améliorer les classes de traitements existantes, nous en créons de toutes nouvelles.

Pour beaucoup, en particulier ceux qui souffrent de maladies graves, un traitement expérimental peut être mieux que rien. Mais si les entreprises ont du mal à obtenir des financements à la suite d’un mauvais résultat, cela peut retarder les progrès dans tout un domaine de recherche. Lire l’histoire complète.

—Jessica Hamzelou

Pourquoi le filigrane du contenu généré par l’IA ne garantira pas la confiance en ligne

Fin mai, le Pentagone semblait en feu.

À quelques kilomètres de là, des assistants et des journalistes de la Maison Blanche se sont précipités pour déterminer si une image virale en ligne du bâtiment qui explosait était bien réelle. Ce n’était pas le cas. Il a été généré par l’IA. Pourtant, cela a eu un impact réel : non seulement il a semé la panique et la confusion, mais il a entraîné une baisse des marchés financiers.

Que ce soit pour promouvoir l’intégrité des élections, protéger les preuves, réduire la désinformation ou préserver les archives historiques, il est de plus en plus clair que nous devons savoir quand le contenu a été manipulé ou généré avec l’IA.

Les méthodes de divulgation comme les filigranes sont un bon début. Cependant, ils sont compliqués à mettre en pratique et ne constituent pas une solution miracle. Voici six questions initiales qui pourraient nous aider à évaluer leur utilité.

À l’intérieur du laboratoire du réacteur nucléaire du MIT

Notre journaliste sur le climat et l’énergie, Casey Crownhart, a eu la chance de visiter le réacteur nucléaire du MIT la semaine dernière. Il a été construit dans les années 1950 et son objectif a changé au fil des décennies. À divers moments, il a été utilisé pour tout étudier, de la physique nucléaire aux thérapies médicales, parallèlement à son utilisation constante pour enseigner à la prochaine génération de scientifiques nucléaires.

Aujourd’hui, il est sur le point d’assumer un nouveau rôle : servir de banc d’essai pour le nombre croissant de startups cherchant à utiliser le sel fondu comme alternative à l’eau pour le refroidissement des réacteurs nucléaires. Lire l’histoire complète.

1 L’Ukraine lance des attaques régulières de drones sur Moscou

Certains semblent avoir été interceptés, mais pas tous. (NYT $)

+Les drones militaires grand public ont changé la façon dont les guerres sont menées.(examen de la technologie MIT)

2 Biden a signé une mesure limitant les investissements américains dans la technologie chinoise

La commande cible les semi-conducteurs avancés et les ordinateurs quantiques. (WSJ $)

+Les géants chinois de l’Internet se précipitent pour stocker des milliards de dollars de puces avant d’éventuelles restrictions.(FT $)

+ La guerre des puces entre les États-Unis et la Chine continue de s’intensifier.(examen de la technologie MIT)

3 À l’intérieur de la course pour sauver l’ADN du monde

Plus de 40 000 espèces sont classées comme menacées. Le vrai chiffre sera beaucoup plus élevé. new-yorkais $)

4 Les gens utilisent l’IA pour donner une voix aux enfants morts

Difficile d’y voir un quelconque avantage, et cela blesse profondément les parents endeuillés. (WP $)

+Cette entreprise a du mal à empêcher que sa technologie deepfake ne soit utilisée à des fins de désinformation.(Filaire $)

+Des clones numériques des personnes que nous aimons pourraient changer à jamais notre deuil.(examen de la technologie MIT)

5 Twitter est contraint de remettre les données de Trump

Après avoir été reconnu coupable d’outrage au tribunal et condamné à une amende de 350 000 $. (Politique)

+Les tweets de Trump reviennent le mordre. (L’Atlantique $)

6 tonnes de travail sont investies dans des avions à hydrogène

Ce n’est que le début, mais si les défis techniques peuvent être surmontés, ils pourraient être une partie prometteuse de la décarbonation de l’aviation. (Ars Technica)

+Des avions à hydrogène décollent avec le vol d’essai d’une startup.(examen de la technologie MIT)

7 Il y a de fortes chances que vous partagez trop si vous êtes sur Venmo

Tout le monde peut voir votre liste de contacts, par exemple. (NYT $)

8 Comment faire fonctionner Slack pour vous

Être rendu fou par les notifications non-stop ? Vous devez lire ceci. (WP $)

+Slack est sur le point de subir sa plus grande refonte à ce jour.(Le bord)

9 Apple Maps est meilleur qu’avant

Mais, je veux dire… Google a déjà gagné. (Le gardien)

10 La chaleur est l’ennemi numéro un de la batterie de votre smartphone

Quelque chose à garder à l’esprit avant de s’asseoir et de défiler sous le soleil ardent. (WSJ $)

« Je ne pense pas que le Trésor américain ou le [Biden] l’administration l’avait prévu de cette façon, mais c’est un mauvais moment spectaculaire pour la Chine.

—Eswar Prasad, professeur de commerce international à l’Université Cornell, a déclaré à CNBC que les dernières limites imposées aux investissements américains en Chine surviennent alors que le pays est déjà aux prises avec une faible croissance, la déflation et d’autres problèmes économiques.

Que signifie vraiment briser la Big Tech ?

ANDRÉA DAQUINO

Juin 2021

Pour Apple, Amazon, Facebook et Alphabet, le covid-19 a été une bénédiction économique. Alors même que la pandémie a plongé l’économie mondiale dans une profonde récession et ravagé les bénéfices de la plupart des entreprises, ces entreprises, souvent appelées les «quatre grands» de la technologie, ont non seulement survécu, mais ont prospéré.

Pourtant, dans le même temps, ils ont fait l’objet d’attaques sans précédent de la part des politiciens et des régulateurs gouvernementaux aux États-Unis et en Europe, sous la forme de nouvelles poursuites, de projets de loi et de réglementations. Il est indéniable que la pression monte pour freiner le pouvoir de Big Tech. Mais qu’est-ce que cela impliquerait ? Lire l’histoire complète.

—James Surowiecki

