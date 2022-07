Le téléchargement : esquiver l’interdiction de la pornographie en Chine et une fraude cryptographique en premier

1 Les États-Unis ont inculpé des personnes dans le premier cas de délit d’initié crypto

Un ancien chef de produit chez Coinbase, son frère et leur ami sont accusés de fraude électronique. (CNB)

+ C’est une mauvaise nouvelle pour Coinbase. (Quartz)

+ Les investisseurs font toujours des transactions cryptographiques – ils ne font que relever la barre pour savoir qui obtient un financement. (L’information $)

+ La chaleur extrême au Texas suscite l’opposition aux crypto-mineurs énergivores. (CNB)

+ Une entreprise de compensation carbone basée sur la blockchain a déclenché un incendie de forêt en Espagne. (Vice)

+ La crypto traverse une tempête amère. Certains s’accrochent encore à la vie chère. (examen de la technologie MIT)

2 Amazon veut maintenant être aussi votre médecin 🩺

Il prévoit d’acquérir la société de soins primaires et de télésanté One Medical pour près de 4 milliards de dollars. (Recoder)

+ Nerveux? Tu devrais être. (WP $)

3 Les États-Unis ont signalé leur premier cas de poliomyélite en une décennie

Le jeune adulte non vacciné qui l’a contracté a maintenant développé une paralysie. (PA)

+ Biden a été testé positif au covid. (NYT $)

4 Facebook va mettre plus de vidéos dans les flux des gens

Sa crise de la quarantaine se poursuit. (Le bord)

+ Snap a rapporté des bénéfices si mauvais hier qu’ils ont effacé 69 milliards de dollars des actions des sociétés de médias sociaux. (Bloomberg $)

5 Au cœur de la guerre open source en Ukraine

Les réseaux numériques aident l’Ukraine à résister à l’invasion russe. (FT $)

+ Les militants ciblent les Russes avec des «logiciels de protestation» open source. (examen de la technologie MIT)

6 Les chercheurs en santé ont du mal à s’adapter à l’après-Roe US

Les interdictions et l’incertitude juridique compliquent déjà leur travail. (La nature)

+ La recherche embryonnaire peut devenir beaucoup plus difficile. (Filaire $)

+ YouTube s’est engagé à en faire plus contre la désinformation sur l’avortement. (CNB)

+ Alors que les choix des femmes disparaissent, de plus en plus d’hommes subissent des vasectomies. (Vice)

+ Big Tech reste silencieux sur les questions concernant la confidentialité des données dans les États-Unis post-Roe. (examen de la technologie MIT)

7 auteurs utilisent l’IA pour aider à écrire leurs histoires 🖊️

Et ils font face à de nombreuses controverses en cours de route. (Le bord)

+ Le faux blog généré par l’IA d’un étudiant a trompé des dizaines de milliers de personnes. C’est ainsi qu’il l’a fait. (examen de la technologie MIT)

8 Maintenant, il pourrait y avoir aussi de nombreux puces informatiques

Les usines ont rapidement augmenté leur production au cours des derniers mois, et maintenant les ventes de gadgets ralentissent. (WSJ $)

9 Comment vivre sur Mars vous oblige à ralentir 🕑

Un ingénieur de la NASA explique ce que c’est que de travailler dans le fuseau horaire d’une autre planète. (Radio Nationale Publique)

10 Utilisez le ralentissement estival pour réparer votre boîte de réception

Quelques minutes d’organisation maintenant peuvent vous faire économiser des heures de stress sur toute la ligne. (WP $)

Citation du jour

“Ce sont des choses du passé.”

—Silvia Giuliano, 45 ans, résume l’ambiance générale en Europe en pointant du doigt des autocollants demandant aux gens de maintenir une distance d’un mètre sur le sol d’une librairie à Rome, le New York Times rapports.

La grande histoire

Les thérapeutes utilisent l’IA pour améliorer la thérapie

Décembre 2021

La thérapie peut avoir des résultats mitigés, mais au mieux, elle peut être complètement transformatrice. Ce qui est crucial, c’est de prononcer les bons mots au bon moment, et cela peut être extrêmement difficile à comprendre. Plusieurs start-ups technologiques sont déterminées à essayer de toute façon, en utilisant le traitement du langage naturel pour identifier quelles parties d’une conversation entre thérapeute et client – quels types d’énoncés et d’échanges – semblent être les plus efficaces pour traiter différents troubles.

L’objectif est de donner aux thérapeutes un meilleur aperçu de ce qu’ils font, d’aider les thérapeutes expérimentés à maintenir un niveau élevé de soins et d’aider les stagiaires à s’améliorer. Au milieu d’une pénurie mondiale de soins, une forme automatisée de contrôle de la qualité pourrait être essentielle pour aider les cliniques à répondre à la demande.