Les nouvelles: La technologie d’édition génétique CRISPR a été utilisée pour modifier les gènes de bébés humains, pour modifier des animaux et pour traiter des personnes atteintes de drépanocytose. Les scientifiques tentent désormais une nouvelle astuce : utiliser CRISPR pour guérir définitivement les personnes atteintes du VIH.

Comment ils ont fait : Une société de biotechnologie appelée Excision BioTherapeutics affirme avoir ajouté l’outil d’édition génétique aux corps de trois personnes vivant avec le VIH et lui avoir ordonné de couper et de détruire le virus partout où il se cache.

Ce que cela veut dire: L’étude à un stade précoce constitue une étape importante vers l’objectif final de l’entreprise de guérir l’infection par le VIH avec une dose intraveineuse unique d’un médicament éditant le gène. Cependant, comme les médecins ont caché les premières données sur les effets du traitement, les experts extérieurs ont dû deviner s’il fonctionnait. Lisez l’histoire complète.

—Antonio Regalado

La course pour détruire les PFAS, les produits chimiques éternels

Qu’ont en commun les mousses anti-incendie, les chaussures de randonnée, les imperméables, les poêles antiadhésives, le rouge à lèvres et même l’encre ? Ils peuvent tous contenir des PFAS, une famille de composés chimiques utilisés dans d’innombrables applications depuis des décennies.

Les composés sont omniprésents dans l’eau potable et le sol, migrant même vers la glace marine de l’Arctique. Les PFAS sont appelés produits chimiques éternels car une fois présents dans l’environnement, ils ne se dégradent pas et ne se décomposent pas. Ils s’accumulent et finissent par persister.