Le téléchargement : des voitures sans conducteur parlantes et des vaccins covid mis à jour

Les nouvelles: La startup de voitures autonomes Wayve peut désormais interroger ses véhicules, leur poser des questions sur leurs décisions de conduite et obtenir des réponses grâce à un chatbot.

Comment ça fonctionne: L’idée est d’utiliser la même technologie que ChatGPT pour aider à former des voitures sans conducteur. La société a combiné son logiciel de conduite autonome existant avec un grand modèle linguistique, créant ainsi un modèle hybride qui synchronise les données vidéo et les données de conduite avec des descriptions en langage naturel qui capturent ce que la voiture voit et ce qu’elle fait.

Pourquoi est-ce important: Wayve considère la nouvelle comme une avancée majeure dans la sécurité de l’IA. En interrogeant son logiciel de conduite autonome à chaque étape du processus, Wayve espère comprendre exactement pourquoi et comment ses voitures prennent certaines décisions et découvrir les erreurs plus rapidement. Lisez l’histoire complète.

—Will Douglas Heaven

À qui profitent le plus les nouveaux vaccins contre le Covid ?

Le nombre de cas de Covid augmente partout aux États-Unis. Ainsi, la nouvelle selon laquelle des vaccins covid mis à jour sont enfin disponibles est un soulagement pour beaucoup. Ces injections, qui ciblent une variante omicron connue sous le nom de XBB, ont touché certaines pharmacies plus tôt cette semaine, et d’autres sont en cours.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont recommandé que toute personne âgée de six mois ou plus reçoive le nouveau vaccin. Cette annonce a une fois de plus déclenché un débat sur qui devrait se faire vacciner et qui bénéficiera le plus de la nouvelle formulation.

Bien que les experts conviennent que les personnes âgées, les personnes immunodéprimées et celles souffrant de plusieurs maladies sous-jacentes bénéficieront le plus d’un rappel, ils sont moins sûrs des autres groupes. Lisez l’histoire complète.